РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко рассказал в интервью РИА Новости, с какими нарушениями им предстоит бороться после присоединения с 1 июля Крымской и Севастопольской таможен.

"Нарушения, фиксируемые в этих таможнях, в целом аналогичны нарушениям, которые мы пресекаем в регионе деятельности ЮТУ. Это и уклонение от уплаты таможенных платежей, и контрабанда, в том числе оружия, наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ", — сказал Пашко.

Этому направлению правоохранительной деятельности уделяется приоритетное внимание, уточнил он.

"Наблюдаются и нарушения порядка временного ввоза транспортных средств, в том числе морских судов, учитывая, что данный регион является местом постоянного базирования яхт различных классов, проведения международных соревнований (яхтенных регат)", — продолжил собеседник.

По словам Пашко, вопрос соблюдения порядка временного ввоза находится на постоянном контроле ЮТУ и ФТС России.

С 1 июля к выявлению правонарушений и преступлений в области таможенного дела в Крыму и Севастополе подключится Южная оперативная таможня. Пашко выразил уверенность, что "принимаемые Южным таможенным управлением меры позволят Крымской и Севастопольской таможням с 1 июля приступить к работе в составе ЮТУ без потерь качества и эффективности таможенного контроля".

Он также заявил, что существенного изменения товарооборота в связи с переподчинением не ожидается.

При этом, по данным Пашко, в 2019 году прослеживается активизация внешнеэкономической деятельности.

"В регионе деятельности Крымской таможни активизация наблюдается и по количеству судозаходов (рост порядка 10% по сравнению аналогичным периодом 2018 года) и по объемам декларирования (более 40%). В регионе деятельности Севастопольской таможни в феврале 2019 года заработала прямая контейнерная линия Севастополь – Стамбул – Севастополь, что также способствует активизации внешнеэкономической деятельности", — сказал собеседник.