ТОКИО, 28 июн /ПРАЙМ/. Реформа ВТО неизбежна, так же, как и создание новых правил для регулирования цифровой экономики, связанной с потоками данных, об этом на итоговой пресс-конференции после завершения саммита "двадцатки" сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Когда продвигается глобализация, усиливаются противоречия между странами. Свободный, справедливый, недискриминационный рынок – мы смогли четко подтвердить эти основные принципы свободной торговли. С другой стороны, неизбежна реформа ВТО. Реальность такова, что ВТО сейчас не всегда может реагировать на такие современные вызовы, как глобализация, цифровизация. Четвертая промышленная революция в виде больших данных, искусственного интеллекта продвигается быстрыми темпами. Необходимы новые правила для (управления) данными. Это была одна из важных тем этого саммита", — сказал Абэ.