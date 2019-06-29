ПЕКИН, 29 июн — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу выразил надежду, что Китай будет наращивать импорт из США, говорится в распространенном Центральным телевидением КНР заявлении по итогам переговоров.

"США надеются путем консультаций надлежащим образом урегулировать проблему торгового баланса двух стран", — заявил Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке.

Он подчеркнул, что "США не будут вводить новые пошлины на экспортную продукцию из Китая, надеемся, что КНР будет наращивать импорт из США".