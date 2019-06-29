МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Росстат проводит тендер на проведение информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения и популяризации ее итогов, потратить на эти цели планируется не более 949 миллионов рублей, следует из закупочных материалов службы.

Перепись пройдет в 2020 году. Исполнитель должен провести в 2019-2020 годах информационно-разъяснительную работу по ней, а в 2021 году — информационное сопровождение и популяризацию ее итогов.

Согласно документам, частью объемной информационной кампании (в которую входит размещение материалов в СМИ и соцсетях, создание тематических аккаунтов в YouTube и Instagram, реклама и организация различных мероприятий) станет выход осенью 2020 года юмористического номера в эфире популярного шоу, например КВН или Comedy Club, указывает Росстат.

"Содержание номера или скетча должно нести в себе позитивные, мотивирующие установки относительно участия во Всероссийской переписи населения 2020 года, и/или раскрывать легкость и удобство самозаполнения переписных листов на Едином портале государственных услуг, и/или в легкой и органичной форме опровергать основные фобии, являющиеся причиной отказа респондентов от участия в переписях", — указывается в техзадании.