МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Повестка дня саммита "Большой двадцатки" спустя десять лет после создания форума исчерпала себя и нуждается в переосмыслении, считает наблюдатель на саммите от Мексики, доктор экономических наук Игнасио Мартинес Кортес.

"В Осаке есть ощущение, что G20 уже выполнила свою миссию, которая заключалась в том, чтобы достичь стабильности в мировой экономике, после кризиса 2008 года", — заявил Кортес РИА Новости.

Он добавил, однако, что по меньшей мере в 20 вопросах прогресс не был достигнут, поскольку форум превратился в место для диалога мировых лидеров, которые проводят двусторонние и региональные встречи.

"За пределами этих встреч не было достигнуто прогресса ни в плане принятия немедленных решений, ни среднесрочных планов".

Он отметил, что основная тема форума – коммерческие войны — не имеет ничего общего с первоначальной идеей G20.

"Этот саммит продемонстрировал, что пришло время взглянуть на другие цели, возможно, связанные с целями ООН", — отметил эксперт.

Кортес считает, что только Мексика остается единственной страной, которая не создала препятствий для торговли. "Остальные члены группы в различной степени применяют меры протекционизма, которые подрывают свободную торговлю", — заявил он.

Эксперт также отметил эволюцию стран БРИКС, которые активно используют пространство саммита для консультаций. "БРИКС зашел дальше, чем бренд, созданный Goldman Sachs, однако ослаб… Россия и Китай продолжают развивать свои внутренние рынки. Бразилия, Индия и Южная Африка не имеют условий для продвижения альтернативной инициативы развития", — добавил Кортес.

Эксперт обозначил новые темы, которые, по его мнению, должны войти в повестку дня лидеров "Большой двадцатки" в следующем году: наиболее значимыми являются проблемы мировой миграции, содействие развитию и занятость населения.