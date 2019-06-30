МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

"Министерство торговли выдаст дополнительные временные лицензии на широко распространенные (товары — ред.). Например, производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть (угроза — ред.) национальной безопасности", — заявил Кудлоу.

Он отметил, что "есть много технических услуг… которые можно найти на публичном рынке и которые не подразумевают связи с национальной безопасностью". "Президент… ясно дал понять, что американские компании смогут поставлять Huawei разную продукцию и услуги при условии, что не возникнет проблем с национальной безопасностью", — подчеркнул советник.

Кудлоу добавил, что Huawei останется в списке организаций, представляющих озабоченность, на которых распространяется серьезный экспортный контроль.

Ранее Трамп заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.