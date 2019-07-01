МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Меньше всего в России – до 1,5 лет — на покупку типовой двухкомнатной квартиры придется копить жителям Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, дольше всех – от 10 до 11 лет – откладывать на жилье вынуждены семьи в Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Рейтинг регионов по доступности жилья позволяет оценить потенциальные возможности покупки типовой квартиры площадью 60 квадратных метров семьей с одним ребенком. В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые, получая среднестатистическую зарплату и откладывая для этого максимальный остаток от доходов за вычетом прожиточного минимума в регионе на двух взрослых и ребенка, а также используя накопленные депозиты на 1 января 2019 года, семья сможет накопить на квартиру.

Авторы рейтинга отмечают, что реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Для оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2019 года.

ДОСТУПНОСТЬ ПОВЫСИЛАСЬ

Согласно расчетам исследования, доступность жилья за прошедший год в целом по стране немного выросла. В среднем по России для приобретения квартиры в первом квартале 2019 года нужно копить 3,9 года, в то время как по итогам первого квартала 2018 года требовалось 4,4 года.

Эксперты объясняют такой результат опережающими темпами роста номинальной зарплаты и суммы вкладов населения по сравнению с темпами роста стоимости квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.

По итогам первого квартала 2019 года, как отмечают составители рейтинга, цена квадратного метра на типовое жилье выросла на 5,4%.

При этом в регионах единой динамики не наблюдается. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за указанный срок в Ставропольском крае снизилась на 11,2%, а в Карелии выросла на 38,4%. Зарплаты по итогам 2018 года, согласно Росстату, выросли на 9,9%, а сумма вкладов физических лиц, по информации ЦБ РФ, к 1 января 2019 года показала рост на 9,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

ЛИДЕРЫ

В первую пятерку рейтинга попали представители северных регионов России. Это объясняется как относительно низкими ценами на жилье, так и традиционно высоким уровнем начисленных заработных плат и, соответственно, потенциальной возможностью откладывать большее количество денег после осуществления минимально возможных трат.

Входящие в лидирующую пятерку регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей за 2019 год. На семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 69 тысяч рублей свободных денежных ресурсов.

На верхних строчках рейтинга по доступности жилья Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком понадобится чуть менее полутора лет, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров. При этом стоимость такого жилья в обоих регионах ниже среднероссийского уровня, а вот максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребенком в 2-2,5 раза превышает средний показатель по стране.

Следом за ними идут Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Мурманская область и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком придется копить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров до 2,5 лет, откладывая на это весь максимально возможный денежный остаток. При этом только в Мурманской области стоимость такой квартиры ниже общероссийского уровня.

Кроме пяти вышеперечисленных еще в восьми регионах доступность жилья выше, чем в среднем по России и не превышает 3,9 года накоплений. К ним относятся Камчатка, Коми, Челябинская, Тюменская, Иркутская, Томская, Кемеровская области, Красноярский край.

Высокие результаты в рейтинге этих регионов эксперты объясняют тем, что во всех них, кроме Камчатского края, средняя стоимость типовой двухкомнатной квартиры не превышает среднероссийского уровня в 3,1 миллиона рублей, а также достаточно высоким уровнем максимально возможного денежного остатка в семье с одним ребенком.

АУТСАЙДЕРЫ

Замыкает рейтинг Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком копить на квартиру придется более 11 лет, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток после всех минимально необходимых трат.

Еще в трех регионах — в Крыму, Чечне и Дагестане — семье с одним ребенком придется копить минимум десять лет. Столь длительные сроки накопления в регионах Северного Кавказа объясняются низким уровнем зарплат и отсутствием возможности откладывать значительные суммы, в регионах Крымского полуострова — высокими ценами на жилье, которые превышают среднероссийский уровень.

Жилье в южных регионах России в последние годы пользуется популярностью среди россиян, сильный спрос позволяет ценам держаться на высоком уровне, но при этом усложняет задачу улучшения жилищных условий местному населению с относительно невысокими зарплатами.

По мнению экспертов, по итогам 2019 года существенного улучшения "квартирного вопроса" ждать не приходится, для этого необходимы качественные изменения в благосостоянии россиян.