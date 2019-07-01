МОСКВА, 1 июл — РИА Недвижимость. На фоне изменения системы финансирования жилищного строительства эксперты строительного рынка разошлись во мнениях о возможности подорожания жилья после вступления в силу новых правил. Некоторые из них считают, что рост может достигать и 20%, в то время как другие уверены, что если рост ценника и произойдет, то будет незначительным.

С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов. Схема подразумевает, что средства граждан будут зачисляться на специальные счета в банках и храниться там до окончания строительства объекта. Сами же застройщики будут строить на банковские кредиты (так называемое проектное финансирование), а получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер по строительству Виталий Мутко отмечали, что переход на обязательные эскроу-счета в строительстве может привести к временному росту цен на недвижимость.

Сами застройщики также не исключали вероятности того, что переход на новую систему может несколько увеличить себестоимость проектов и как следствие повысить цены для конечных покупателей. Гендиректор девелоперской группы "Сити-XXI век" Антон Борисенко заявлял, что перевод на эскроу-счета уже строящегося жилья может привести к росту себестоимости проектов девелоперов на 20%, что соответственно приведет и к росту ценника за "квадрат". Такой же прогноз озвучивал и гендиректор "НДВ Групп" Александр Хрусталёв, уточняя при этом, что на увеличении стоимости жилья скажется и рост НДС в 2019 году, а также повышение темпов инфляции.

Комментируя подобные прогнозы, гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Александр Плутник отмечал, что это невозможно, однако он не исключал, что рост цен на жилье от перехода на модель эскроу-счетов может составить 2-2,5%, позже в "Дом.РФ" скорректировали прогнозы до 3-5%.

В "Гранель" ожидают, что к концу года цены на их жилье вырастут на 5-7%, а в перспективе ближайших двух лет жилье подорожает в среднем на 15%. У "Талана" прогноз более оптимистичный — общее удорожание себестоимости проектов будет в пределах 3,5%.

По мнению экспертов компании "Метриум", в связи с тем, что девелоперам придется финансировать проекты за счет заемных средств, стоимость столичных новостроек, реализация которых будет идти по новым правилам, вырастет на 12-15%.

ОПТИМИСТЫ И ВЫГОДА

Отдельные девелоперы воспользовались переходом на эскроу как предлогом, чтобы повысить цены на жилье. Так, в ГК "Кортрос" сообщали, что единовременно повысят цены в жилом квартале бизнес-класса ILove в Останкинском районе в Москве на 10-15%. В компании отмечали, что у покупателей осталось меньше месяца для того, чтобы приобрести жилье по старому прайсу.

Несмотря на то, что возможное подорожание жилья на фоне перехода отрасли на новые правила не исключали даже власти, некоторые эксперты строительного рынка верят в лучшее.

Так, руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик допускает, что себестоимость проектов не только не вырастет, но в некоторых случаях даже снизится. Это может произойти за счет выстраивания более стабильных отношений с подрядчиками.

В компании "Брусника" отмечают, что стоимость новостроек скорее будет определяться макроэкономическими факторами, в первую очередь — доходами населения и ставками банковского процента для инвестиций и ипотеки для покупателей. Таким образом дефицит будет способствовать увеличению цены настолько, насколько этого позволит спрос.