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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Либералы песчаных карьеров — Последний день работы Владимира Путина на саммите в Осаке, казалось, не закончится никогда. Между тем специальный корреспондент "Ъ", проанализировав этот день президента и узнав, что происходит сейчас в Иркутской области, приходит к неожиданному выводу.

— Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием — Дональд Трамп 30 июня сумел дважды войти в историю: как первый президент США, побывавший в КНДР, и как участник первого трехстороннего саммита США—КНДР—Южная Корея, продлившегося, правда, всего пару минут. В остальном третью по счету встречу господина Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына вряд ли можно будет назвать исторической: стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры, и разошлись.

— Приезжих зовут к патентованному труду — МВД предлагает установить новый платеж за возможность вести трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство. По мнению ведомства, действующая для них пошлина, дающая право на работу, слишком мала по сравнению со стоимостью патента для остальных трудовых мигрантов, страховые взносы они не платят, но имеют возможность пользоваться социальными услугами.

— Росгвардия умерила тыл — Как стало известно "Ъ", в руководстве Федеральной службы войск национальной гвардии в ближайшее время могут произойти серьезные перестановки. Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.

— Попутчиков рассадят по машинам — Как стало известно "Ъ", Минтранс представил проект нового закона и поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar. Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью.

— "Упрощенку" упрощают до процента — Правительство в ближайшее время обсудит и, видимо, примет поправки к законодательству, вводящие новый принцип уплаты страховых взносов в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей (ИП). Схема "1% с разницы доходов и расходов" выгодна некрупным ИП и менее невыгодна крупным. Она в целом соответствует судебной практике, определенной позицией Верховного суда в 2017 году.

— Кредитной картой завод не остановишь — Продолжающийся рост необеспеченного потребкредита не влияет на уровни корпоративного кредитования, на сегодняшний день неиспользованный запас банковского капитала для кредитования и физлиц, и юрлиц составляет порядка 1,5 трлн руб.— это оценки Банка России в опубликованном докладе, посвященном проблеме. Отчасти происходящее — следствие очень быстрого и довольно позднего по времени распространения кредита в домохозяйствах РФ.

— Специализация территорий оказалась слишком пространной — Сотрудники Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ Высшей школы экономики (ВШЭ) выявили, что включенный в Стратегию пространственного развития РФ (СПР) перечень экономических специализаций регионов, разработанный по методике Минэкономики, реальных различий между ними не отражает. Таковы выводы исследования "Фокусировка региональной промышленной политики через отраслевую специализацию" Евгения Куценко, Василия Абашкина и Екатерины Исланкиной, опубликованного в журнале "Вопросы экономики".

— Китай опять зовут к столу — США и Китай возобновят торговые переговоры, при этом введение пошлин на остающийся объем китайского импорта в размере около $325 млрд будет отложено, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "двадцатки" в Осаке. Эксперты, впрочем, указывают на сохранение разногласий по основным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности и объемы господдержки, и не исключают очередного обострения спора.

— В деле о хищениях злоупотребили с обвинением — Как стало известно "Ъ", Гагаринский райсуд Москвы вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений материалы скандального уголовного дела о хищениях при модернизации Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в рамках федеральной целевой программы (ФЦП). По версии следствия, деньги похитил один из бывших топ-менеджеров космического центра вместе с рядом предпринимателей при закупке оборудования для производства ракет-носителей "Ангара".

— Освобождение из колонии заменили арестом — Как стало известно "Ъ", бывшая и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу. В день освобождения в костромскую колонию, где она отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и предъявили экс-банкирше новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд руб.

— Преподаватель ошибся как сапер — Как стало известно "Ъ", начальник инженерной службы санкт-петербургской Военно-космической академии имени Можайского Рифат Закиров, ставший единственным серьезно пострадавшим в результате недавнего взрыва в учебном заведении, был признан и главным виновником ЧП. Хотя подрыв бомбы и был признан случайным, полковник, по версии следствия, загодя и планомерно готовил подрыв: еще во время службы в горячих точках он похитил взрывчатку, сделал из нее бомбу, затем долго хранил и перевозил "адскую машинку", а в нужный момент не сумел квалифицированно обезвредить ее, причинив, таким образом, вред собственному здоровью и военному имуществу.

— Бывшую жену "цапковского" вернули к давнему вымогательству — Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону санкционировал арест владелицы ООО ОПХ "Слава Кубани" Натальи Стришней, а также ее брата, которым инкриминируется вымогательство в 2010 году 77 млн руб. у владельца местной агрокомпании ЮСТ Александра Исюка. Ее предполагаемый сообщник скрылся и находится в розыске. До 2018 года госпожа Стришняя носила фамилию Цеповяз и была супругой активного члена "цапковской" преступной группировки Вячеслава Цеповяза.

— Режим военного наводнения — Минобороны направило в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области сводный отряд Центрального военного округа в составе 50 человек и более 20 единиц техники: подключить к решению проблем в связи с паводками военных Минобороны поручил президент Владимир Путин на экстренном совещании в Братске в ночь на воскресенье. Кроме военных, в ликвидации последствий бедствия участвуют части Росгвардии, спасатели, дорожные службы, врачи и добровольцы.

— Академиков не допустили к защитам — Противостояние РАН и Высшей аттестационной комиссии (ВАК) вышло на новый уровень и затронуло третью сторону — Минобрнауки. Как стало известно "Ъ", президиум ВАК отказался слушать доклад о фальсификации диссертаций, который полгода готовила комиссия РАН. Представителей академии не пустили на заседание, хотя до этого руководство ВАК публично заверяло, что их мероприятия всегда будут открыты для экспертов РАН.

— Олег Шеин выступил на Астрахань — Секретарь астраханского отделения "Справедливой России", депутат Госдумы Олег Шеин сегодня может подать документы в избирком Астраханской области, рассчитывая принять участие в выборах губернатора региона, хотя его кандидатура не была согласована президиумом центрального совета партии. В субботу, 29 июня, региональное отделение "Справедливой России" приняло самостоятельное решение о выдвижении господина Шеина на выборы.

— "Слуги народа" поселятся в Музее Ленина — Офис президента Украины Владимира Зеленского, называвшийся при прежних лидерах страны президентской администрацией, готовится к переезду. Чиновники покинут бывшее здание ЦК Компартии Украины и обоснуются в другом объекте советского архитектурного наследия — бывшем Музее В. И. Ленина.

— Албания провела "социалистические выборы" — В воскресенье в Албании прошли необычные выборы. Их назначил премьер страны, но отменил президент, а оппозиция голосование бойкотировала, предупредив, что продолжающееся уже полгода политическое противостояние может перерасти в гражданскую войну. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах.

— Южно-Африканская Республика как новый вызов — Как стало известно "Ъ", МИД ждут важные кадровые перестановки. В скором времени может смениться посол России в Южно-Африканской Республике (ЮАР): занимающего этот пост с 2012 года Михаила Петракова, как ожидается, сменит директор департамента новых вызовов и угроз (ДНВ) Илья Рогачев.

— Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием — Дональд Трамп 30 июня сумел дважды войти в историю: как первый президент США, побывавший в КНДР, и как участник первого трехстороннего саммита США—КНДР—Южная Корея, продлившегося, правда, всего пару минут. В остальном третью по счету встречу господина Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына вряд ли можно будет назвать исторической: стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры, и разошлись.

— Бизнес-авиации согласовали взлет — Попытки авиавластей защитить российские компании деловой авиации и заставить эксплуатантов бизнес-джетов перерегистрировать их в России через регуляторное давление оказались безуспешными. Введенный с 21 июня новый порядок согласования полетов иностранных бизнес-джетов, предусматривающий получение согласия российских конкурентов, может быть упразднен в ближайшее время.

— Клиентам недодали СМС — Постоянно растущие тарифы операторов сотовой связи вынуждают кредитные организации менять информирование клиентов с СМС на push-уведомления. Однако, как показал опыт Альфа-банка, принудительный перевод приводит к массовому недовольству граждан. В результате банки вынуждены оставлять им выбор СМС или push-уведомления, пытаясь убедить в преимуществе последнего способа информирования.

— Россияне переходят на творожные десерты — Продажи молочной продукции в натуральном выражении падают третий год подряд, подсчитали в Nielsen. Причина — в росте цен и снижении доходов населения, которое наблюдается несколько лет подряд. Но производители нашли способ компенсировать потери за счет таких категорий молочной продукции, как йогурты и десерты: их покупают в основном россияне со средним уровнем дохода, и сегмент растет.

— Инвесторы играют в долг — Международные инвесторы активно перераспределяют свои вложения на российском финансовом рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), российские фонды акций с начала года лишились почти $1,3 млрд, тогда как в облигационные фонды поступило более $1,1 млрд. За последнюю неделю отток средств с рынка акций сильно замедлился, однако масштабного возврата нерезидентов здесь не ждут.

— Собрание одного акционера — Спор о дивидендах ОАО РЖД, которые предлагалось выплатить имуществом, вступил в решающую фазу. Как стало известно "Ъ", решение могут принять задним числом после согласительного совещания у премьера Дмитрия Медведева, которое, по данным источников "Ъ", намечено на вторник. При этом источники "Ъ" расходятся в оценке консенсуса между ведомствами: двое говорят, что Минфин, резко возражавший против выплаты дивидендов натурой, готов все же разрешить передачу в счет дивидендов подвижного состава, который пойдет в Крым, тогда как один говорит, что Минфин со своей позиции не сходил и против выплаты дивидендов в неденежной форме.

— Кредиты берут в лизинг — Спустя шесть лет частные лизинговые компании возобновили привлечение синдицированных кредитов. Подобного рода фондирование позволяет им эффективно конкурировать с профильными структурами госбанков. При этом участники рынка тестируют индивидуально инициированные сделки, дающие возможность участвовать банкам без опыта в кредитовании отрасли. В результате, отмечают эксперты, компании в перспективе могут снизить стоимость привлечения средств.

— Квалификация потребовала уточнений — Профучастники финансового рынка хотят изменить ряд положений новой системы квалификации инвесторов. Так, они предлагают разрешить особо защищаемой категории неквалифицированных инвесторов покупать иностранные аналоги российских инструментов, отказаться от понижения категории инвесторов и дать право брокерам исполнять поручения на приобретение любых инструментов любой категории инвесторов в рамках рекомендаций инвестсоветников или доверительных управляющих.

— "Петр Великий" дорожает на плаву — Сроки сдачи первого в постсоветский период круизного лайнера "Петр Великий", строящегося на астраханском заводе "Лотос", перенесены на июль 2020 года. Стоимость судна, согласно допсоглашению между Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Московским речным пароходством (МРП), вырастет почти на 1 млрд руб., до 4,2 млрд руб. Но эту сумму пароходство будет погашать в самом конце 15-летнего лизингового контракта либо заключит с ОСК бербоут-чартер.

— Уголь требует рельсов — Власти Кузбасса решили стать посредником в переговорах между угольщиками и железнодорожниками. В обмен на скидку в размере 12,8% к тарифу ОАО РЖД при поставке на Запад регион предоставит гарантии отгрузки в этом направлении во втором полугодии 51,4 млн тонн угля с перспективой увеличения на 10%. Без скидок, по версии чиновников, российские компании уступят европейский рынок энергетического угля конкурентам, а в Кузбассе усилится и так растущая социальная напряженность.

— Японцы и китайцы встретились в Арктике — НОВАТЭК полностью сформировал пул партнеров по проекту "Арктик СПГ". Как и предполагал "Ъ", 10% в проекте купил консорциум японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui, общая сумма сделки может достигнуть $3,4 млрд. Подавляющую часть средств (75%) даст JOGMEC, а Mitsui минимизировала свои риски. Теперь НОВАТЭК может перейти к принятию окончательного инвестрешения по "Арктик СПГ", которое запланировано на третий квартал.

— Бизнес-авиации согласовали взлет — Попытки авиавластей защитить российские компании деловой авиации и заставить эксплуатантов бизнес-джетов перерегистрировать их в России через регуляторное давление оказались безуспешными. Введенный с 21 июня новый порядок согласования полетов иностранных бизнес-джетов, предусматривающий получение согласия российских конкурентов, может быть упразднен в ближайшее время.

— Хакеры проникли в умные дома — "Лаборатория Касперского" сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах "умного дома" польской компании Fibaro. По данным компании, они позволяли шпионить за жильцами и выводить из строя различные устройства. Уязвимости уже устранены, однако эксперты указывают на рост интереса злоумышленников к атакам на умные устройства.

— Google нашел столик — Google запустил в России возможность бронирования столика в ресторане со страницы поисковой выдачи через сервис "ТоМесто". В дальнейшем на ней должны появиться и другие партнеры, включая салоны красоты и автосервисы. В Москве крупные рестораны уже получают из онлайна около 85% бронирований.

— Xiaomi расширяет жилплощадь — Китайская Xiaomi за год в несколько раз увеличила свою долю в продажах устройств для "умного дома" через "Связной-Евросеть". В целом продажи таких решений в этом году растут у ритейлеров более чем на треть. Но аудитория, говорят участники рынка, остается ограниченной из-за сложных интерфейсов.

— Одежде тесно в интернет-магазинах — В российском сегменте онлайн-торговли по итогам 2019 года доля продаж одежды, обуви и аксессуаров не превысит 12%, прогнозирует Fashion Consulting Group. По сравнению с прошлым годом темпы роста покажут незначительную динамику. В России доля продаж на fashion-рынке через интернет традиционно меньше, чем в Китае, где через e-commerce реализуется 45% товаров, и США, где этот показатель составляет 27%.

— Американцы растворились в аптеках — Американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance сократил свой пакет акций в российской сети "36,6" почти в три раза — с 15% до 5,21%. При этом у компании сохраняется опцион на консолидацию 85% акций российского ритейлера. Новые акционеры "36,6" могут быть заинтересованы в том, чтобы американцы реализовали его, но те вряд ли станут инвестировать в компанию до ее финансового оздоровления, считают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Ростелеком" предложил президенту гаджеты на "Авроре" для 1,4 млн чиновников — "Ростелеком" и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников устройствами на операционной системе (ОС) "Аврора", а зампред правительства Максим Акимов доложил их предложение президенту Владимиру Путину, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и человек, знающий об этом от другого федерального чиновника.

— Западные СМИ назвали саммит G20 в Японии "моментом международной славы" для Путина — Завершившийся в субботу в японской Осаке двухдневный саммит G20 оказался для президента России Владимира Путина богатым на двусторонние встречи. Помимо стратегических партнеров вроде председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Индии Нарендры Моди и президента Турции Реджепа Эрдогана Путин провел переговоры и с рядом западных лидеров.

— Уличные протесты за последние шесть лет подорожали в пять раз — За последние 15 лет российские суды признали нарушителями правил проведения публичных мероприятий 30 159 человек, а назначенные им штрафы составили в общей сложности 160,9 млн руб. Об этом говорится в исследовании, которое публикует в понедельник проект "ОВД-инфо".

— Илья Яшин лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу — Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин лидирует по популярности у избирателей среди кандидатов в Мосгордуму по округу № 45 (районы Басманный, Мещанский, Сокольники и Красносельский), следует из опроса "Левада-центра".

— Депутаты уточнили правила сбивания спецслужбами опасных беспилотников — Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым повторно внесла в Думу законопроект, регламентирующий действия спецслужб при уничтожении опасных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Первоначально он был внесен в январе, но затем авторы решили его доработать.

— Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций — Дискуссия между ЦБ и Минэкономразвития о потребительском кредитовании, в росте которого министерство увидело угрозу экономике, продолжает разгораться. В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает "существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП". Но главное – его нечем заменить: если "зажать" кредиты населению, то кредиты компаниям автоматически не вырастут.

— Победителем в торговой войне США и Китая оказался Вьетнам — Экономика Вьетнама быстро растет в этом году. Страна извлекает выгоду из торговой войны США и Китая, так как некоторые компании перемещают в нее свое производство. Однако экспорт Вьетнама также увеличивается за счет мошенников, старающихся обойти американские санкции на импорт китайских товаров, и это не нравится Вашингтону.

— Председатель правления Danieli: "Российские металлурги начинают реинвестировать" — Джанпьетро Бенедетти – о металлургических заводах без людей в цехах и о том, как Danieli охотится в России за специалистами по информатизации. На оборудовании итальянской Danieli работают практически все крупнейшие металлургические предприятия России и мира.

— Avito, ЦИАН и другие компании объединились против "Яндекса" — Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что "Яндекс" ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции. Свои претензии и пути решения проблем они сформулировали в подготовленной ими записке, с которой ознакомились "Ведомости".

— Банкам придется заморозить 700 млрд рублей капитала — Новые требования ЦБ по выдаче розничных кредитов могут стоить банкам 693 млрд руб. – такой запас капитала, по оценке ЦБ, создадут банки к октябрю следующего года. Эти данные регулятор приводит в докладе о розничном кредитовании. Они учитывают оценки по 24 крупнейшим розничным банкам, не включая Сбербанк.

— "Новатэк" сформировал состав акционеров "Арктик СПГ – 2" — "Новатэк" продал 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа "Арктик СПГ – 2" консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec, сообщила российская компания. В соответствии с подписанным соглашением "инвестиции составят почти $3 млрд", заявил президент России Владимир Путин, в присутствии которого была подписана сделка.

— Крупнейший производитель сырого молока "Эконива" хочет стать исключительно переработчиком — Агрохолдинг "Эконива" Штефана Дюрра планирует в среднесрочной перспективе самостоятельно перерабатывать все свое сырое молоко. Переработка станет приоритетом компании на ближайшие годы, говорится в отчете за 2018 г. материнской компании "Эконивы" – Ekosem-Agrar. Такая стратегия, объясняется в отчете, поможет агрохолдингу сократить зависимость от цен на сырое молоко и занять более выгодную позицию на переговорах с его потребителями, а также позволит стать "ведущим вертикально-интегрированным производителем готовой молочной продукции в России".

— "Звезда" построит суда из металлолома — "Роснефтегаз" рассматривает возможность построить сталеплавильный цех из лома черных металлов на суперверфи "Звезда". "Мы находимся сейчас в переговорах" относительно участия в проекте строительства металлургического завода для суперверфи "Звезда", рассказал в интервью "Ведомостям" председатель совета директоров Danieli Джанпьетро Бенедетти.

— Собственник поисковика Skyscanner стал совладельцем сервиса Aviakassa — О приобретении китайской Ctrip доли в "Авиа центре" сообщила российская компания. Представитель Ctrip лишь подтвердил "Ведомостям" факт завершения сделки. О ней также известно и сотруднику инвестбанка Aspring Capital – организация консультировала продавца.

— Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+ — Президент России Владимир Путин после встречи 29 июня с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом объявил, что они договорились продлить так называемое соглашение ОПЕК+. Россия, ОПЕК и еще несколько не входящих в картель стран договорились об ограничении добычи нефти еще в конце 2016 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Путин —Трампу. Трамп — Путину — На полях G20 состоялся диалог Путина и Трампа. Почему важен контакт между Россией и США, объясняет политолог Александр Рар и программный директор "Валдайского клуба" Тимофей Бордачев.

— Cамое больное — Власти утвердили новый порядок оказания паллиативной помощи. Это значит, что все "тяжелые" пациенты, нуждающиеся в обезболивании, получат нужные лекарства. Закон также предусматривает помощь соцработников. Но и это еще не все.

— Эскроу дольщиков сбережет — С 1 июля деньги дольщиков привлекать для строительства их домов не будут. Застройщики обязаны положить их на эскроу-счета, которые обезопасят потенциальных владельцев квартир от потери денег.

— Путин — Трампу. Трамп — Путину — Владимир Путин принял участие в работе саммита "большой двадцатки", встретился с Дональдом Трампом, Синдзо Абэ, Ангелой Меркель и десятком других коллег. "РГ" рассказывает об основных итогах работы президента в Осаке.

— Газ расширяется — "Газпром" готов продлить действующий контракт на транзит газа через Украину в европейские страны, но он должен быть экономически целесообразным для российской стороны. В компании также уверены, что строящийся газопровод "Северный поток — 2" удастся завершить по плану, до конца этого года, что позволит обеспечить европейских потребителей "голубым топливом" в соответствии с контрактами.

— "Гагарин" собирается в полет — Первый тестовый рейс в новый аэропорт "Гагарин" в Саратовской области состоится в День авиации — 18 августа, его пассажирами станут ветераны местного авиаотряда и сотрудники действующего аэропорта. Такое решение было озвучено на совещании по подготовке аэропорта к работе, в котором приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Росавиации Александр Нерадько, представители компании "Аэропорты регионов".

— Сетевой проект — Глава "Россетей" Павел Ливинский доложил Дмитрию Медведеву о результатах работы. Выручка компании выросла, прибыль оказалась рекордной, энергонезависимость России обеспечена. На очереди — развитие энергосистемы Северного Кавказа и Кубани.

— Диалог на равных — 30 июня старейшая в мире международная политическая организация отпраздновала юбилей — 130 лет исполнилось Межпарламентскому союзу (МПС), объединяющему 46 тысяч парламентариев из 179 государств.

— Действовать по плану — Владимир Путин распорядился как можно скорее приступить к восстановлению жилья в пострадавшей от паводка Иркутской области. Также он поручил развернуть пункты временного размещения и установить контроль над ценами.

— Вода и беда — В Иркутской области произошло наводнение, подобного которому не было 180 лет. Более 4000 домов оказались подтопленными, еще пару сотен — унесло течением. Стихия унесла жизни пятерых, двое — дедушка и мальчик — считаются пропавшими без вести.

— Жара до 30 и грозы — Прогнозы метеорологов пока обещают мало хорошего спасателям. Поэтому МЧС России наращивает группировку в зоне ЧС в Иркутской области. После совещания под руководством президента РФ в Иркутске и заседания в Москве постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС решено перебросить в регион дополнительные силы и средства. В аэропорт Нижнеудинска для эвакуации населения передислоцированы 4 вертолета Ми-8.

— Свечи и слезы — Памятник жертвам авиакатастрофы в Сочи, в которой также погибли Доктор Лиза, установили в Адлерском районе Сочи на набережной реки Мзымты. Его создали родственники погибших при поддержке меценатов.

— Послевкусие футбола — Москву в 2018 году посетили более 23 миллионов туристов. В этом году власти ожидают как минимум столько же. По мнению экспертов, иностранцы открыли для себя столицу, поэтому наверняка приедут новые гости.

— Приходите завтра — Хохловская площадь, больше известная как "Яма", откроется после небольшого ремонта в ближайшие дни, сообщили "РГ" в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы.

— Рекордная "Армия" — Около 50 контрактов на общую сумму более триллиона рублей было подписано на форуме "Армия-2019". На выставке были показаны как образцы военной техники, с заделом на перспективу, так и вооружение, которое может появиться в войсках уже в ближайшее время.

— Рай на нарах — Неожиданной и громкой новостью стало сообщение Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о возбуждении уголовного дела против начальника и заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН.

— Песенка спета — Таганский районный суд Москвы отказался удовлетворять иск французского исполнителя Дидье Маруани о нарушении авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Истец требовал выплатить ему компенсацию в размере 272 млн рублей. В иске говорилось, что Попков и Киркоров использовали фрагмент песни Маруани Symphonic Space Dream в композиции "Жестокая любовь".

— Газета в подарок — Почта начнет досрочную подписную кампанию на I полугодие 2020 года. С 1 июля "Почта России" объявляет досрочную подписную кампанию. Подписаться на более чем 1000 изданий по каталогу почты на I полугодие 2020 года можно по ценам текущего полугодия.

— Дорога домой — В 2019 году вступают в силу упрощенные правила получения российского гражданства для жителей Украины. Как они работают, "РГ" проверяет вместе с героиней прошлогоднего репортажа Асей Ермаковой. Тогда "РГ" удалось помочь ей получить вид на жительство.

— Встреча на троих — В демилитаризованной зоне, разделяющей Юг и Север Кореи, состоялся трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Лидеры КНДР и США провели также переговоры с глазу на глаза.

— Ракете шла на прорыв — Между Берлином и Римом разгорается дипломатический скандал в связи с арестом немецкой гражданки Каролы Ракете — капитана судна неправительственной организации Sea Watch 3 с десятками беженцев на борту. Вопреки запрету властей Италии, оно вошло в порт острова Лампедуза.

— Письма из тайника — Правоохранительные органы Реджо-Эмилии (область Эмилия-Романья) возбудили уголовное дело в отношении группы психологов, социальных работников и мэра небольшого города, обвинив их в изъятии детей из семей с целью наживы. Всего в рамках операции под кодовым названием "Ангелы и демоны" арестовано 18 человек.

— Не до шуток — Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично разозлился. Причин оказалось несколько. Во-первых, гнев украинского лидера вызвало решение народных республик Донбасса в качестве жеста доброй воли передать Киеву четырех украинских военных при посредничестве украинского политика Виктора Медведчука.

— Берег турецкий — Публично рыдая над мнимой российской экспансией, грузинские политики намеренно закрывают глаза на куда более масштабную экспансию со стороны Турции. Эта экспансия получила одобрение Вашингтона.

— Июль. Вступает в силу — В июле вступает в силу несколько законопроектов. Изменения коснутся сферы туризма, ЖКХ, кредитования и потребительских товаров. В частности с 31 июля заемщики в трудной жизненной ситуации смогут брать ипотечные каникулы.

— Займам придали форму — Процентная ставка по договору потребительского кредита с 1 июля не может превышать 1 процент в день. Также до 31 декабря 2019 года максимальная сумма платежей теперь не может превышать двукратный размер кредита.

— Пальму посадят отдельно — С 1 июля в магазинах молочные продукты без заменителей молочного жира будут выкладываться отдельно от других продуктов. На соответствующих полках появится надпись "Продукты без заменителя молочного жира".

— По второму заходу — В 2019 году для всех регионов с 1 января был установлен одинаковый индекс повышения платежей — 1,7 процента. В рамках индексации с 1 июля для каждого субъекта действует свой ограничитель.

— Поймать свою звезду — С 1 июля все российские отели с фондом более 50 номеров должны пройти классификацию. За отсутствие звезд или их "приписку" начнут штрафовать. Штрафы для юридических лиц составят от 40 до 50 тысяч рублей.

— Кредит на паузе — Ипотечные заемщики, столкнувшиеся со сложными жизненными ситуациями, смогут взять паузу в выплате кредита на шесть месяцев. Закон об этом вступит в силу с 31 июля. Взять ипотечные каникулы можно будет только один раз.

— Честный каблучок — С 1 июля расширен список товаров, которые будут маркировать. В него попали обувь и табак. В экспериментальном режиме маркировать начнут духи и туалетную воду. Маркировка поможет отследить контрафактные товары.

— Колыбель мирных революций — Петербург нуждается в перезагрузке всех сфер, считает врио губернатора Александр Беглов. "РГ" он рассказал о пополнении городского бюджета и о том, какое развитие ждет Северную столицу.

— Переменный ток — В столице 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги — платить за ресурсы москвичам придется в среднем на 3% больше, но на конечных цифрах в платежках это скажется несильно. Дело в том, что на обслуживание лифтов и мусоропроводов, текущий ремонт и уборку подъездов, а также другие жилищные услуги цены останутся прежними. Не меняется и тариф на капремонт — он по-прежнему обойдется в 18,19 руб. за "квадрат".

— Елки-палки — На Вологодчине уточнили закон о сборе валежника. Депутаты Заксобрания Вологодской области дали конкретное определение валежника, сделали правила его сбора понятными и доступными для жителей региона.

— Читать под стук колес — Электропоезд "Федор Достоевский" начал курсировать в Кузбассе. Его маршрут — из Новокузнецка до станции Артышта-2 под Прокопьевском — занимает 59 минут. Он посвящен предстоящему 200-летию великого писателя и совпадает с почтовым трактом, по которому классик следовал в 50-х годах XIX века.

— Жертва N Х — Целями кибератак США и ЕС остается Россия. Причем, жертвами хакеров становятся не только государственные структуры, но и простые жители. Как с этим бороться, рассказывают эксперты.

— Вызвали к доске — В Санкт-Петербурге открывается XI Международный педагогический форум "Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика". Он ежегодно проходит в здесь соберутся учителя, чтобы обменяться профессиональными навыками, познакомиться с ведущими педагогами и учеными, авторами передовых методик, получить опыт решения сложных педагогических задач.

ИЗВЕСТИЯ

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— "Единая Россия" — курс на перемены — Председатель ЕР Дмитрий Медведев — о новых приоритетах партии, персональной ответственности и работе с НКО. Через три дня откроется партийная конференция "Единой России". Будем обсуждать проблемы и острые темы. Их, как в любой политической организации, немало. И текущих — организационных. И стратегических — о месте партии в политической системе. Ее роли в развитии нашей страны. И о том, нужны ли вообще политические партии в ХХI веке.

— "Устранение санкций — одна из главных задач" — Восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало серьезным достижением, но переоценивать это событие не стоит: за те пять лет, что ПАСЕ работала без представителей Москвы, в организации успели сформироваться устойчивые антироссийские клише, которые продолжат влиять на парламентариев по инерции. Об этом в интервью "Известиям" рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Боевой заместитель — Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Этот пост — один из ключевых в вооруженных силах нашей страны. В подчинение опытного боевого офицера, принимавшего участие в нескольких военных кампаниях, перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

— На воде как на войне — К спасательной операции в Иркутске подключены вооруженные силы. Помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области должна быть организована без лишних формальностей. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания в аэропорту Братска.

— Договор дороже — Россия и Саудовская Аравия поддержат продление сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил Владимир Путин на полях саммита G20. На итоговой пресс-конференции президент анонсировал начало консультаций с США по продлению СНВ-III, а также поделился впечатлениями от прошедших переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом и премьером Великобритании Терезой Мэй.

— Море ошибок — На официальном видео саммита G20 в Осаке Южные Курилы указаны как часть Японии. "Известия" выяснили: ролик с картой размещен в том числе на сайте встречи "двадцатки" и канале японского премьер-министра на YouTube. Он также транслировался на всех площадках саммита. Как пояснил "Известиям" источник в дипломатических кругах РФ, японская сторона всегда и на всех картах обозначала Южные Курилы как свою территорию, и российский МИД не раз обозначал свое недовольство по этому поводу.

— Сериальные будни — Больше половины россиян никогда не ходят в театр, на концерты и в кафе. Это показал новый опрос "Левада-центра". За последние 25 лет наши сограждане стали значительно реже читать художественную литературу, но чаще ходить в кино. Самый популярный досуг у жителей России — просмотр фильмов и сериалов, встречи с друзьями во дворе или на улице, а также визиты к родственникам.

— По лицу, а не по паспорту — Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал "Известиям" генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин. Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам.

— Цифровая акция "Россетей" — Сначала года стоимость акций "Россетей" выросла на 78%. Рынок оценил позитивные изменения в дивидендной политике компании и ее производственные результаты, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Сейчас идет цифровая трансформация электросетевого комплекса страны, она позволит повысить его надежность и при этом на 30% сократить затраты.

— "Начинать и развивать бизнес в РФ выгодно" — Санкционный режим не мешает немецкому бизнесу в России расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) по деловому климату, обнародованные на днях в Москве. Председатель правления палаты Маттиас Шепп в интервью "Известиям" рассказал, на чем зиждется уверенность немецких компаний в российском рынке, осложняют ли двустороннее сотрудничество вторичные санкции США и какие выводы инвесторы из Германии могут извлечь из истории с давлением Вашингтона на участников проекта "Северный поток – 2".

— Вопрос приживания — Риск отторжения органов, выращенных из клеток животных или человека, можно значительно сократить. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование о влиянии на эти органы так называемых сшивающих агентов — химических составов, которыми обрабатывают биоинженерные конструкции перед операцией по пересадке. С их помощью можно менять характеристики трансплантатов в зависимости от того, какую ткань или орган нужно восстановить или заменить.

— В печени сидят — Только в Москве и Подмосковье ежегодно погибают более 1400 человек, нуждающихся в трансплантации печени. Спасти жизнь таких пациентов может прибор, способный выполнять важнейшие функции этого органа: очистку крови от токсинов и синтез новых веществ. Биологи из Якутии предлагают использовать для этого гепатоциты — живые клетки печени. Они не только фильтруют кровь, но и синтезируют необходимые организму белки, ферменты, жиры, витамины, а также регулируют обмен веществ и свертываемость крови.

РБК daily

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— Рост в долг не устроил министра — Рост потребкредитов стал причиной роста ВВП в начале года, оценил ЦБ. Расчеты вызвали критику Максима Орешкина: министр считает, что ситуация чревата возникновением пузыря.

— Четыре вопроса о деле "Рольфа" — Претензии к оценке активов в рамках корпоративных сделок стали все чаще фигурировать как причины уголовных дел против бизнесменов, констатируют юристы. Дело основателя "Рольфа" стало еще одним примером— после дел Калви и Абызова.

— Президенты перешли на расширенный формат — Американский и российский президенты провели переговоры на саммите G20 в Осаке. Дональд Трамп предложил привлечь Китай к контролю за ядерным оружием, попросил Владимира Путина не вмешиваться в выборы и получил от него приглашение на парад победы.

— Между заморозкой и легкой оттепелью — 1 июля истекает срок соглашения о заморозке добычи нефти, подписанного участниками ОПЕК и Россией. РБК разбирался, каковы шансы продления сделки ОПЕК+ и что будет с рынком нефти, если ограничения по добыче будут ослаблены.

— Налоговая самоогранка — Для борьбы с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов ювелиры инициировали создание отраслевой хартии. Нарушение условий подобного соглашения, но на другом рынке, уже заканчивалось проверками ФСБ и ФНС.

— Capital Group взялась за звездный недострой — Девелоперская компания Павла Тё Capital Group завершит строительство "самого элитного долгостроя страны"—столичного ЖКSKY HOUSE. Среди его дольщиков—семья экс?губернатора Тульской области Владимира Груздева.

— Микрокредиты не смогут дотянуть до зарплаты — Вступающие в силу с 1 июля поправки в законодательство ограничивают размер годовых процентов для микрозаймов. Участники рынка переходят на долгосрочные кредиты, потому что займы до зарплаты будут уже не такими рентабельными.