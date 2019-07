МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Десять лет назад в России вступил в силу федеральный закон о запрете деятельности игорных заведений по всей стране, кроме специально отведенных для этого зон.

Ниже приводится справочная информация об игорных зонах в России.

Согласно федеральному закону от 29 декабря 2006 года "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", игорная зона – это часть территории России, которая предназначена для деятельности по организации и проведению азартных игр. Этот закон устанавливает ее границы.

Решение о создании игорных зон было принято, чтобы убрать с улиц городов огромное количество мелких игорных заведений, которые стимулировали зависимость многих небогатых людей от игр, разоряя их.

С 1 июля 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. 23 июле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому список регионов, имеющих право размещать игорный бизнес, пополнился Крымом, а местом для игорной зоны на Кубани были определены участки, выделенные под строительство объектов федерального значения к Олимпиаде-2014.

"АЗОВ-СИТИ"

"Азов-Сити" – первая из российских игорных зон, открылась в 2010 году. Она находилась в Щербиновском районе Краснодарского края, на побережье Таганрогского залива Азовского моря, между хутором Молчановка и селом Порт-Катон.

Ближайшим крупным городом, расположенным в 50 километрах от нее, был город-курорт Ейск. Также в радиусе 200 километров от "Азов-Сити" находились Краснодар, Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов.

Изначально игорная зона располагалась на границе Ростовской области и Краснодарского края, позже ростовская часть игорной зоны была ликвидирована.

Первые два казино в "Азов-Сити" открылись для клиентов в 2010 году.

30 января 2010 года открылось казино "Оракул". Его построила казанская компания "Роял тайм групп". В сентябре 2010 года эта компания открыла вторую очередь казино "Оракул". После введения в эксплуатацию второй очереди площадь казино превысила 4 тысячи квадратных метров.

Второе казино – "Шамбала" – открылось в "Азов-Сити" 2 октября 2010 года. Его владелец – краснодарский девелопер ООО "Парк Сити". Площадь заведения – около 1,5 тысячи квадратных метров. Игорное заведение было расположено в 100 метрах от казино "Оракул".

Третье казино – "Нирвана" – открылось в "Азов-Сити" 18 октября 2013 года. Его площадь — 1,5 тысячи квадратных метров. Владелец заведения – ЗАО "Шамбала".

В марте 2012 года правительство одобрило изменение границ специальной игорной зоны "Азов-Сити" за счет присоединения к ней 800 гектаров земель около станицы Благовещенская в 45 километрах от Анапы. По информации на апрель 2014 года, этот "филиал" находился в стадии документального оформления.

Всего "Роял Тайм" инвестировал в "Азов-Сити" 3,4 миллиарда рублей, а "Шамбала" – 2 миллиарда.

23 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Краснодарском крае казино могут располагаться в зоне земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов, и было принято решение о закрытии игорной зоны "Азов-Сити". Общая концепция закона о регулировании азартных игр предполагает наличие не более одной зоны в субъекте РФ.

В январе 2015 года оба резидента "Азов-Сити" получили письмо, уведомляющее о необходимости свернуть там деятельность до 1 апреля 2015 года.

2 мая 2016 года Путин подписал федеральный закон, продлевающий действие игорной зоны "Азов-Сити" в Краснодарском крае до 1 января 2019 года, а проводить азартные игры в ней могли на основании разрешений, выданных до 23 июля 2014 года. Это позволило создать игорную зону в Сочи до прекращения функционирования "Азов-Сити".

20 октября 2018 года вышло постановление правительства РФ о ликвидации "Азов-Сити" с 31 декабря 2018 года. На территории бывшей игорной зоны планируют построить ветровую электростанцию.

"КРАСНАЯ ПОЛЯНА"

Игорная зона "Красная поляна" находится в городе Сочи Краснодарского края.

О желании создать в Имеретинской долине игорную зону, чтобы привлечь в город туристов после Олимпиады, заявляли Общественный совет и власти Сочи. Распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Красная поляна" было подписано 10 августа 2016 года.

Центром и основным местом расположения игорной зоны стал всесезонный и горный курорт "Горки Город". Площадь игорной зоны составляет около 165 тысяч квадратных метров.

Официальный оператор зоны – компания "Домейн".

В начале января 2017 года на игровой зоне открылся "Сочи Казино и Курорт" – развлекательный комплекс мирового масштаба. Он включает казино, два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики.

За первые 1,5 года работы посещаемость "Казино Сочи" составила более 575,6 тысячи человек из 129 стран, суточный рекорд – 3,8 тысячи человек.

В конце 2017 года в "Красной Поляне" начало работать второе игорное заведение – зал игровых автоматов "Бонус". В нем установлено 83 игровых автомата.

В начале января 2019 года на территории горнолыжного курорта "Роза Хутор" открылось третье заведение игорной зоны "Красная Поляна" – казино "Бумеранг". Оно располагает 204 слот-автоматами, 20 столами для игры в американскую рулетку и карточные игры.

"СИБИРСКАЯ МОНЕТА"

Игорная зона "Сибирская монета" расположена в Алтайском районе Алтайского края на расстоянии 288 километров от столицы региона города Барнаул, площадь составляет 2 304,2 гектара. На трех восточных участках игорная зона граничит с действующей особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

В ноябре 2014 года в игорной зоне открылся гостиничный комплекс с казино Altai Palace. На момент запуска в казино было установлено 15 игровых столов, 20 игровых автоматов и открыто три VIP-зала. Также в комплексе начал работу комфортабельный отель с малым количеством номеров и небольшой ресторан. Altai Palace построила кемеровская компания ООО "Алти".

В 2018 году на территории игорной зоны был введен в эксплуатацию концертно-развлекательный комплекс на 300 посадочных мест.

В феврале 2019 года управление по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края добилось расторжения инвестсоглашения со вторым резидентом игорной зоны "Сибирская монета" – татарстанским ООО "РТГ-Сибирь", входящим в структуру казанской компании "Роял тайм групп". Резидент, заявивший в 2014 году проект строительства казино за 1 миллиард рублей, так и не приступил к его реализации. Действующий единственный резидент – "Алти" – рассматривает возможности расширения собственной инфраструктуры на этой территории.

"ПРИМОРЬЕ"

Игорная зона "Приморье" расположена на северо-западном побережье Уссурийского залива, южнее бухты Муравьиная, в бассейне безымянного ручья, впадающего в озеро Черепашье. Расстояние до ближайшего аэропорта города Артем – 25 километров, до столицы Приморья Владивостока – 50 километров.

Общая площадь территории игорной зоны составляет 6,2 миллиона квадратных метров. Протяженность участка с востока на запад – 5,2 километра, с севера на юг – 2,5 километра.

Проектом предусмотрено строительство 16 гостиниц различного класса с казино, яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра, гостевых вилл, благоустроенных территорий и пляжей. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в три этапа: первый этап – до 2016 года; второй этап – до 2019 года; третий этап – до 2022 года. Общий объем капиталовложений составит не менее 1,8 миллиарда долларов.

Ключевыми инвесторами игорной зоны являются российские компании "Джи 1 Интертейнмент" совместно с Melco International Development Limited и "Даймонд Форчун Холдингс Прим", а также камбоджийская компания Naga Corp Ltd.

В июне 2017 года был расторгнут договор с инвестором игорной зоны ООО "Роял Тайм Приморье" из-за несоблюдения сроков, указанных в инвестиционном соглашении. Компания должна была построить интегрированный курорт "Феникс" с казино, рестораном, залами для VIP-персон, а также сценой для шоу-программ и концертов.

8 октября 2015 года состоялся тестовый пуск в "Приморье" первого казино – Tigrede de Cristal. Тогда же состоялось открытие и самой игорной зоны. Официально комплекс Tigre de Cristal открылся 11 ноября 2015 года. Кроме игорной зоны, он включает первую гостиницу высшей категории, в которой расположены спа-центр и фитнес-центр, а также сеть ресторанов и баров. Комплекс построен за счет инвестиций компании Summit Ascent Holdings Prim, принадлежащей корпорации Melco International Development.

В 2018 году в результате объединения интегрированного развлекательного курорта "Приморье" и гостиничного комплекса "Теплое море" был сформирован туристский кластер "Приморье", который включили в проект федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы".

В июне 2018 года по результатам открытого аукциона компания "Шамбала" (бывший резидент "Азов-Сити") стала резидентом проекта. Согласно плану, комплекс "Шамбала" включит в себя казино и пятизвездочную гостиницу на не менее чем 250 номеров. Также в проекте – создание ресторанов, барной зоны, сцены, гранд-буфета с "открытой кухней", спа-салона, ночного клуба площадью 2 тысячи квадратных метров и торговых павильонов.

Первая очередь строительства займет около двух лет. На первом этапе предусмотрено возведение казино. Площадь застройки займет почти 16 тысяч квадратных метров. В рамках второй очереди инвестор рассчитывает создать гостиничный комплекс и развлекательный сектор – это около трех лет. Площадь строительства составит около 42 тысячи квадратных метров.

После реализации второй очереди здания объединятся в единый игорно-развлекательный комплекс. Объединение произойдет в 2022 году. Сумма заявленных инвестиций на первом этапе составит около 2 миллиардов рублей, на втором этапе – почти 8 миллиардов.

На начало 2019 года в "Приморье" шло строительство двух объектов. Компания Naga Corp Ltd. возводит четырехзвездочный гостиничный комплекс Naga Vladivostok, который будет представлять собой 11-этажное здание с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Общая площадь объекта первой фазы составит почти 55 тысяч квадратных метров. Резидент игорной зоны Naga Corp планирует полностью завершить строительство в 2019 году. Реализация второй фазы развлекательного комплекса рассчитана до 2022 года.

Компания "Даймонд Форчун" на двух участках игорной зоны строит гостиницу с казино, спа-центром и ночным клубом. Планируется, что комплекс Imperial (в начале его планировалось назвать Selena) откроют осенью 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят 70 миллионов долларов.

Согласно проекту, комплекс Imperial представляет собой гостиницу минимум на 360 номеров, а также игровую площадь, включающую казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, общий игровой зал, зал повышенных ставок, VIP-зал. Помимо казино, проект комплекса включает в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, спа-зону площадью более 1000 "квадратов" с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента. Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы с инвестициями около 200 миллионов долларов.

В феврале 2019 года японская компания Simple Create Co Ltd. стала партнером одного из крупнейших инвесторов игорной зоны "Приморье" – российской компании "Даймонд Форчун".

В начале 2019 года сообщалось, что южнокорейская компания Ramid Hotels & Resorts намерена построить в игорной зоне "Приморье" гольф-поле и казино. Также о строительстве в игорной зоне гольф-поля за 2 миллиарда долларов заявила другая южнокорейская компания Dongnam Industry Co., Ltd, ее российским партнером выступает компания Vladivostok Country Club. Еще одна корейская компания K International Inc. намерена построить в "Приморье" игорно-развлекательный комплекс с объемом вложений 300 миллионов долларов.

"ЯНТАРНАЯ"

Под игорную зону "Янтарная" первоначально было отведено 1170 гектаров земли на берегу Балтийского моря в 50 километрах от Калининграда, недалеко от поселков Янтарный, Окунево и Поваровка в Зеленоградском районе. В апреле 2014 года границы игорной зоны были изменены за счет включения земельных участков общей площадью 995 177 квадратных метров, расположенных в районе поселка Куликово Зеленоградского района.

В марте 2015 года распоряжением правительства РФ площадь земельного участка в поселке Куликово, на котором должна располагаться игорная зона, была сокращена с 4,79 миллиона квадратных метров до 995,1 тысяч квадратных метров. Это был согласованный отказ от участка в районе поселка Поваровка, который первоначально был выделен для игорной зоны, но имел серьезные обременения.

В августе 2014 года компания "ГК СТК", которая являлась дочерней организацией инвестиционного холдинга "Роял Тайм Групп", стала первым инвестором игорной зоны. Компания намеревалась инвестировать не менее 45 миллиардов рублей в строительство на базе игорной зоны целого города – туристско-рекреационной зоны, однако в 2016 году прекратила участие в инвестиционных проектах.

В апреле 2016 года в игорной зоне "Янтарная" открылось первое заведение – зал игровых автоматов Magic Crystal. В нем работает 150 автоматов. Запланировано строительство еще залов, чтобы довести количество игровых автоматов до 500. Magic Crystal построила компания ООО "Невеленд".

В 2017 году в "Янтарной" начало работу первое казино Sobranie. Его проект был реализован компанией ЗАО "РТГ Балтик", находящейся под управлением ООО "Юни менеджмент". Казино занимает участок площадью 5,5 гектаров, общая площадь комплекса – 18 тысяч квадратных метров. В заведении оборудовано 14 игровых столов и 350 игровых аппаратов. Планируется расширить казино до 40 столов и 1000 автоматов. В заведении работают три ресторана европейской, авторской кухни и с фаст-фудом.

По задумке властей Калининградской области, игорная зона является лишь началом большого проекта на побережье, которое условно носит название "Новый город". Проект предполагается реализовать на побережье Балтийского моря на 600 гектарах. Кроме атрибутов игрового сегмента здесь будут построены отели, спа, аквапарки, санатории.

КРЫМ

Крымская игорная зона расположится в поселке Кацивели на Южном берегу полуострова. Первоначально планировалось разместить ее в пределах территории санатория "Жемчужина" в поселке Гаспра (Большая Ялта), расположенного у замка "Ласточкино гнездо", однако правительство Крыма отказалось от этого плана.

Оператором будущей игорной зоны станет крупный инвестор, имя которого из-за санкционных особенностей не раскрывается.

Рабочий проект игорной зоны готов. Предварительно, в эксплуатацию объект введут в конце 2019 года.