НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл /ПРАЙМ/. Всероссийский форум, посвященный повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства, стартует в Нижнем Новгороде 2 июля, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Форум проводится министерством экономического развития РФ совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" при поддержке правительства Нижегородской области.

"В рамках форума "Производительность 360", который будет проходить в Нижнем Новгороде 2 и 3 июля, около 400 делегатов – сотрудников предприятий-участников национального проекта "Повышение производительности труда" – познакомятся с опытом Нижегородской области по внедрению "бережливых технологий", — говорится в сообщении.

Основная цель форума – выработка решений о расширении национального проекта "Повышение производительности труда" за счет аккумулирования и тиражирования лучших практик на межрегиональном уровне в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование.

В 2018 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект "Эффективная губерния". Это программа повышения производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, госуправлении, ЖКХ и других сферах.

Внедрение бережливых технологий происходит на "ОКБМ Африкантов", "Русполимет", "Лукойл" и многих других важнейших предприятиях региона. В среднем, по итогам 2018 года на предприятиях–участниках проекта "Эффективная губерния" производительность труда повысилась на 7–21%.

Первый федеральный форум "Производительность 360" открылся 16 мая 2018 года на площадке нижегородского технопарка "Анкудиновка". В работе форума участвовали более 300 представителей 24 регионов России.