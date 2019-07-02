БЕРЛИН, 2 июл /ПРАЙМ/. Бизнес ФРГ использует максимальные возможности для работы в России вопреки позиции ЕС, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в ФРГ Андрей Соболев.

"Немецкий бизнес, с моей точки зрения, своими действиями на российском треке подает пример здорового прагматизма и независимого мышления всему ЕС. Действуя в рамках заданных "правил", он идет против общего потока и использует свои возможности в России по максимуму. Как я говорил ранее, положительный рост прямых инвестиций в Россию говорит и подтверждает деятельный интерес со стороны немецкого бизнеса", — заявил Соболев, добавив, что "настроения немецкого бизнеса в отношении России можно назвать сдержанно оптимистичными".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.

По словам Соболева, "с момента введения ЕС антироссийских санкций немецкий бизнес активно выступал против них, но по-немецки законопослушно исполнял", в то время как "власти ФРГ готовы не мешать немецкому бизнесу работать в России". Торгпред назвал "хорошим знаком" участившиеся визиты главы минэкономики и энергетики Германии Петера Альтмайера в Россию — в частности, в последние месяцы министр посетил церемонию открытия завода по производству автомобилей Mercedes в Подмосковье, принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

"С одной стороны, зачастую мы слышим антироссийскую риторику. С другой, официальный Берлин заинтересован в сотрудничестве с Российской Федерацией. В последние пару лет мы видим положительную динамику в российско-германском общении на официальном уровне. Я говорю в том числе о визитах высоких официальных лиц ФРГ в Россию, взвешенной позиции Восточного комитета германской экономики по вопросу развития российско-немецкого экономического сотрудничества, поддержке со стороны премьер-министров федеральных земель Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия", — считает торгпред.

"Согласно данным опроса Российско-Германской ВТП, 95% немецких компаний, ведущих бизнес с Россией, выступили в 2018 году за отмену санкций. Активную позицию за отмену санкций и возобновление конструктивных и взаимовыгодных отношений занимает "Восточный комитет германской экономики". По данным опроса немецких компаний по деловому климату, проводимому Российско-Германской ВТП, более половины немецких компаний, ведущих деятельность в России, смогли увеличить в 2018 году свой оборот", — добавил он.

За первый квартал 2019 года, по данным Федеральной таможенной службы РФ, объем российско-германского товарооборота составил 13,9 миллиарда долларов. Российский экспорт — 8,9 миллиарда долларов (рост на 4,9%). Импорт из Германии сократился на 15,5%, до 5 миллиардов долларов. Положительное сальдо России в торговле с Германией — 3,8 миллиарда долларов.