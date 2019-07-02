(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Квоты не подкачали — Россия и ОПЕК не будут наращивать добычу нефти — Российские власти сделали выбор в пользу сохранения бюджетной стабильности, поддержав усилия Саудовской Аравии по продлению сделки по ограничению добычи до весны 2020 года. Страны ОПЕК в понедельник согласились с этой позицией лидеров соглашения, и странам ОПЕК+ предстоит 2 июля формально закрепить его. Параметры сделки останутся теми же, что и до сих пор в этом году,— это означает, что российские нефтекомпании, в том числе протестовавшая против продления соглашения "Роснефть", не смогут нарастить добычу. Между тем аналитики сомневаются в том, что сделка позволит долгое время удерживать цену нефти от снижения.

— Долгострой переехал в регионы — Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки — Счетная палата (СП) вновь подсчитала число и объемы бюджетных средств, вложенных в объекты незавершенного строительства (ОНС) в России. На начало 2019 года в РФ числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб., хотя еще в прошлом году эта цифра составляла 2,5 трлн руб. Резкий рост показателя обусловлен тем, что госаудиторы впервые подсчитали незавершенные стройки, финансируемые не только из федерального, но и из региональных бюджетов,— на них и пришелся основной объем незавершенного строительства. В связи с этим СП разрабатывает меры по контролю недостроя в регионах. Эксперты же отмечают стабилизацию ситуации в федеральном строительстве: объемы незавершенных объектов здесь за последние годы снизились почти вдвое.

— Недогруз вагон не тянет — Объемы перевозок по железной дороге снизились, как перед кризисом — Погрузка на железных дорогах резко сократилась в июне на 5,4%, углубив падение, начавшееся в апреле. Аналитики ждут ее снижения и по году вместо заложенного в документы ОАО РЖД роста в 1,5%. Последний раз крутой спад погрузки наблюдался в конце 2012 года, когда и в экономике появились первые признаки стагнации. Спад погрузки предвещал и кризис 2008 года. Тем не менее эксперты не готовы однозначно связывать динамику погрузки с состоянием экономики, поскольку на первую может влиять ситуация на конкретных рынках наиболее массовых грузов.

— Начертательная биометрия — Новая технология полноценно так и не заработала — Предоставление банковских услуг дистанционно с использованием биометрии так и осталось по большому счету идеей. За год постоянными внушениями ЦБ добился от банков появления требуемого количества точек сбора биометрии, однако всего четыре игрока предоставляют скудный перечень удаленных услуг с ее использованием. А право дистанционно прекратить сотрудничество с банком есть лишь у половины из них. Эксперты отмечают, что именно широкая возможность как получения услуг дистанционно, так и отказа от них помогла бы сделать биометрию востребованной клиентами.

— Депозитам выписали альтернативу — Белый дом поддержал вложения госкомпаний в облигации ВЭБ.РФ — Правительство выпустило постановление, снимающее ограничения на вложения средств госкомпаний и госкорпораций в облигации ВЭБ.РФ. Ранее для этого требовалось получение кредитного рейтинга для каждого выпуска, что лишало приобретение таких бумаг экономического смысла,— в результате госкомпании размещали свободные средства на банковских депозитах, при этом требования к банкам систематически ужесточались. Теперь в Белом доме сочли, что рейтинга ВЭБ.РФ достаточно для уверенности в безрисковости таких вложений.

— Росстат заглянет в бюджет к каждому — Доходы населения учтут по базам ФНС, Минтруда и загсов — Вчера на совещании в Горках — оно было посвящено достижению национальных целей по обеспечению устойчивого роста доходов населения и двукратному снижению уровня бедности — премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что с 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния россиян с помощью специальной информационной системы. Она позволит специалистам ведомства собирать данные не только о доходах и условиях проживания респондента, но также о состоянии его здоровья и составе семьи. Основой системы помимо данных Росстата также станут данные Минтруда по предоставляемым гражданам мерам соцподдержки и информация из разрабатываемой сейчас ФНС системы электронных загсов.

— Домохозяйства сами вырастили ВВП — Мониторинг экономического роста — Опубликованная Росстатом статистика использования ВВП позволяет сформировать полноценную картину факторов роста экономики в первом квартале 2019 года. Оказалось, что одной из двух составляющих расходов, которая внесла положительный вклад в 0,5% годового роста экономики, было частное потребление — второй (в меньшей степени) был чистый экспорт.

— Последствия вышли из берегов — В Иркутской области пострадали от наводнения уже больше 32 тыс. человек — По данным МВД, от наводнения в Иркутской области погибли 12 человек, судьба девяти пока неизвестна. В результате паводка, начавшегося 25 июня, уже пострадали 83 населенных пункта, под водой или частично затопленными остаются больше 50 городов, поселков и деревень. Самый сильный удар пришелся на Тулун — метеорологи заявляют о самом масштабном за 180 лет наводнении. Экологи предупреждают, что Прибайкальский регион движется в сторону аномальности осадков из-за изменений климата.

— Устойчивому развитию подстроили механизм — В Бонне обсудили экономику изменения климата — Правила работы новых экономических механизмов Парижского климатического соглашения стали главной темой очередной сессии переговоров ООН по климату в Бонне. Хотя финальные условия работы механизма устойчивого развития так и не были утверждены, формат работы нового инструмента уже во многом ясен: приоритетными станут проекты по снижению выбросов в условиях "рынка покупателя", ключевым условием отбора — репутация продавца, важнейшей мотивацией — продвижение своих технологий и укрепление репутации. РФ до момента ратификации Парижского соглашения не сможет получать финансирование в рамках новых механизмов. Впрочем, на саммите G20 в Осаке президент Владимир Путин объявил о намерении ратифицировать ПС в ближайшее время.

— "Мы пытаемся донести до рынка: ребята, больше так жить нельзя!" — Замглавы Минэкономики Илья Торосов о реформе оценочной деятельности — Готовящаяся Минэкономики реформа рынка оценочной деятельности вызвала резкую критику профессионального сообщества: предлагаемые министерством меры по зачистке рынка от недобросовестных игроков оценщики сочли введением презумпции виновности ("Ъ" подробно писал об этом в апреле). В чем заключаются претензии регулятора к отрасли, как усилить контроль над рынком руками его же участников и почему система саморегулирования должна быть сохранена, "Ъ" рассказал замглавы ведомства Илья Торосов.

— Пять лет за часы и ружье — Осужденный чиновник завещал доказать его невиновность — Лефортовский райсуд Москвы вынес первый приговор чиновнику, арестованному в рамках так называемой декриминализации Дагестана. Пять лет, ровно вполовину меньше, чем для него запрашивало гособвинение, получил за взяточничество экс-руководитель дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Курбан Кубасаев. При этом следует отметить, что предполагаемый взяткодатель — бывший директор ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев, скрывшийся от следствия, утверждал, что денег и ценностей господину Кубасаеву не передавал.

— Из денег на школы вычли миллионы — За масштабные хищения в Дагестане арестованы три чиновника — "Ъ" стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого в Дагестане были арестованы сразу три заместителя руководителя государственного казенного учреждения (ГКУ) "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика". Им вменяют в вину подписание незаконных контрактов с аффилированными компаниями на строительство школ. Ущерб, нанесенный бюджету завышением цен, по подсчетам следователей, составил около 240 млн руб. Финансирование расходов осуществлялось в рамках реализации в Дагестане госпрограммы "Развитие образования" на 2013–2020 годы по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях.

— Бывшему чиновнику Ростехнадзора предъявили счет — Пермская прокуратура требует обратить в доход государства полмиллиарда и дом — Прокуратура Пермского края через суд добивается обращения в доход государства загородного дома и более 500 млн руб., принадлежащих бывшему руководителю Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александру Кондалову. Сейчас господин Кондалов является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и объявлен в международный розыск. Как считает надзорный орган, госслужащий не мог получить эти средства законным путем: его официальный доход за время работы руководителем управления был примерно в 20 раз меньше, чем сумма обнаруженных денег. Иск к бывшему чиновнику, который, кстати, с 2000 по 2009 год возглавлял прокуратуру края, рассматривается в закрытом режиме.

— Бандиты перестали признавать генерала — Закончено дело о похищении чекиста, у которого отобрали $5 млн — Как стало известно "Ъ", завершено расследование уголовного дела о похищении бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Александра Пастушкова. Злоумышленники, пытая и избивая генерал-майора в отставке, заставили его показать места на загородном участке, где он зарыл пластиковые контейнеры, в которых находилось $5 млн. Интересно, что более $1,1 млн было изъято из сейфа генерала Следственным комитетом России (СКР) и обращено в доход государства по иску прокуроров. Очевидно, конфискация ожидает и деньги, которые нашли у бандитов.

— Придорожные камеры настраивают против частников — В Госдуму внесен проект о запрете негосударственных комплексов фиксации нарушений — Комплексы автоматической фиксации нарушений на дорогах должны принадлежать только федеральным или региональным властям. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Его авторы указывают, что владельцы частных камер зачастую неправильно устанавливают приборы для увеличения числа штрафов с автовладельцев. При этом только в Московской области владелец комплексов за прошлый год заработал 3,1 млрд руб. В комитете Госдумы по транспорту ранее выдвигали законопроект, по которому "решения об установке" камер должны принимать власти различных уровней.

— КоАП предложено отказаться от секс-услуг — Работники отрасли просят исключить из нового кодекса ст. 6.11 — C призывом исключить ст. 6.11 (занятия проституцией) из проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) обратились к главе рабочей группы по подготовке документа представители российского общественного движения "Форум секс-работников". Они ссылаются на соответствующие рекомендации ООН и отмечают, что нынешнее положение дел стимулирует рост коррупции среди сотрудников правоохранительных органов и вынесение заведомо неправосудных решений.

— Десять суток за Ивана Голунова — Алексей Навальный отправлен под административный арест — Хорошевский суд Москвы отправил оппозиционера Алексея Навального под административный арест на десять суток за его участие в несогласованном митинге 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Политик признан виновным в повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии. Последний свой административный арест оппозиционер отбывал в сентябре прошлого года.

— Распрягайте, хлопцы, танки — Разведение войск в Станице Луганской облегчит жизнь жителям Украины и ЛНР — Отвод сил украинской армии и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на линии разграничения вблизи населенного пункта Станица Луганская — это "первый небольшой успех" Киева после прихода на пост президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил он сам, пообещав работать над "завершением горячей фазы войны". Отвод войск облегчит жизнь жителям приграничных районов, которые регулярно проходят с подконтрольной Украине территории на неподконтрольную и обратно. В ЛНР и Москве воспринимать разведение сил как жест доброй воли со стороны Киева отказались, отметив: украинские военные лишь сделали то, что должны были сделать еще в 2016 году.

— Без песен Грузии печальной — Пока в Тбилиси митингуют, на сцену противостояния с Москвой вышли артисты — Конфликт между Россией и Грузией распространился даже на сферу культурных связей. В ответ на заявление певицы Нино Катамадзе об отказе от дальнейших выступлений на "территории страны-оккупанта" в Кремле посоветовали российским артистам, планирующим выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности. Между тем оппозиционные митинги и шествия в столице Грузии продолжаются. Однако, по словам опрошенных "Ъ" экспертов, российский аспект уже ушел на второй план — речь сейчас идет о внутриполитической "войне нервов" между правящей "Грузинской мечтой" и "Единым национальным движением" (ЕНД) Михаила Саакашвили. Стороны, по сути, начали подготовку к парламентским выборам 2020 года.

— "Мы будем бороться за активные отношения с Грузией" — Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о кризисе между Москвой и Тбилиси — В среду в Женеве состоятся переговоры по ситуации с безопасностью на Кавказе, в которых примет участие замглавы МИД РФ, статс-секретарь Григорий Карасин. Накануне поездки он рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко, в чем видит причины нынешнего конфликта Москвы и Тбилиси, зачем потребовалось закрывать авиасообщение с Грузией и когда могут быть отменены въездные визы для грузин.

— Турция отбила своих граждан у фельдмаршала Хафтара — Командующий Ливийской национальной армии обвиняет Анкару в агрессии — Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар приказал атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, закрыть воздушное пространство для турецких самолетов и задерживать на подконтрольной ему территории всех турецких граждан. Причиной гнева фельдмаршала стала потеря стратегически важного города на подступах к Триполи. Приказ фельдмаршала был исполнен буквально на следующий день: шестеро граждан Турции оказались под арестом. И хотя после угроз Анкары атаковать объекты ЛНА они были отпущены на свободу, конфликт между Турцией и фельдмаршалом не исчерпан.

— Цена давит на газ — "Газпром" выживает американский СПГ из Европы — "Газпром" за первое полугодие сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,9%, до 95,3 млрд кубометров, что не помешало компании продолжить наращивание добычи до самого высокого уровня с 2011 года. После провала из-за теплой зимы сейчас спрос на российский газ в Европе растет, особенно в генерации электроэнергии, благодаря низким ценам, которые уже опустились до минимума за десять лет в $120 за тысячу кубометров. При таких ценах поставка сжиженного газа из США в Европу становится абсолютно невыгодной.

— Новостройки списали со счетов — Московские девелоперы не торопятся получать разрешения на строительство по новым правилам — Инвесторы, намеревавшиеся вложить средства в строительство жилья в Москве, стали чаще отказываться от своих планов. Подтверждение этому — сокращение в первой половине 2019 года почти в четыре раза объема выданных властями разрешений: девелоперы не особо стремятся реализовывать новые проекты с использованием эскроу-счетов. Резкое снижение показателя приведет к заметному падению ввода жилья через два-три года, предупреждают эксперты.

— На сетевом пайке — Ритейлеры выходят в сегмент доставки готового питания — У розничных сетей набирает популярность новый бизнес — доставка наборов готовых блюд, рассчитанных на несколько дней. Тестировать проект начал крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, аналогичный сервис может внедрить "Азбука вкуса", а ранее услугу запустил "Вкусвилл". Ежегодный оборот этого сегмента оценивается в 2,5 млрд руб. Но чтобы закрепиться на этом рынке, потребуются значительные инвестиции.

— Инвесторов взяли в долю — Российские компании предпочитают быстрые размещения акций — В первом полугодии российские эмитенты привлекли на рынке акционерного капитала $2,6 млрд — максимум с конца 2017 года. Ожидания смягчения монетарной политики ведущими мировыми финансовыми регуляторами, а также улучшение геополитического фона вокруг России подстегнули российских мажоритарных акционеров продать часть акций. При этом выхода новых эмитентов на рынке ждут, но не раньше следующего года.

— На свой вклад и риск — Банкиры не готовы к страхованию депозитов юрлиц — ЦБ выступил с предложениями поэтапно расширить систему страхования вкладов на юрлиц. Предполагается, что сначала в нее наравне с гражданами, ИП и малым бизнесом попадут социально ориентированные некоммерческие организации и некоммерческие объединения граждан, а в дальнейшем — большая часть оставшихся юрлиц. Однако рынок категорически против любых расширений, банкиры уверены, что расширения избыточны и будут вредны как для клиентов, так и для банков.

— Лоббизму здесь не место — Обе пенсионные СРО сокращают деятельность — Пенсионные лоббисты потратили на свою деятельность в прошлом году менее 170 млн руб. Затраты, как и взносы этих организаций постоянно сокращаются. В ЦБ говорят о необходимости объединяться, поскольку их содержание "очень дорого для участников рынка". На этом фоне обе организации снова возобновили дискуссию об объединении и провели первую встречу рабочих групп. Однако пока диалог идет вокруг определения личности руководителя единой ассоциации.

— Заполняемость самолетов пошла на снижение — Крупнейшие перевозчики разгрузили кресла — Занятость кресел пяти крупнейших российских авиакомпаний упала по итогам первых пяти месяцев 2019 года на 0,1–2,4%. Пассажиропоток при этом продолжает расти — с начала года он увеличился на 12,3%. Это свидетельствует о продолжении расширения парка российских авиакомпаний при уже имеющемся переизбытке емкостей. Эксперты считают, что внутренние резервы авиакомпаний для увеличения пассажиропотока исчерпаны. При этом наращивание парка, оправданное в высокий сезон, к концу года может привести к ухудшению финансовых результатов.

— В "Терлецком парке" выросли долги — Застройщику скандального ЖК указали на личные счета — Совладельцы банкротящейся девелоперской группы NBM Михаил Бабель и Григорий Исраелян, которые безуспешно пытались завершить проблемный долгострой в Москве — жилой комплекс "Терлецкий парк", привлечены к субсидиарной ответственности. Они должны погасить долги своих структур на 18,444 млрд руб., из которых почти 8 млрд руб.— задолженность перед АКБ "Пересвет", санируемом ВБРР — опорным банком "Роснефти".

— Инвесторы распробовали Qiwi — Котировки компании выросли за полтора месяца на 47% — С середины мая депозитарные расписки Qiwi подорожали на NASDAQ на 47% и вышли на уровень двухгодичного максимума. Интерес инвесторов вызвала информация об активности группы "Открытие" и, возможно, ее бывших менеджеров в отношении бумаг Qiwi, полагают источники "Ъ". Сама Qiwi и аналитики объясняют рост котировок возвращением в Россию ее CEO Сергея Солонина и хорошими квартальными результатами.

— К 5G подключают стартапы — Операторы начали поиск новых партнеров — Операторы связи задумались о привлечении стартапов к развитию 5G в России. Так, МТС запускает для них инкубатор, в который вложит за полтора года 100 млн руб. Стартапы могут помочь операторам сформировать пул прибыльных бизнесов, однако стоит внимательно оценивать их патенты во избежание "юридических казусов", предупреждают эксперты.

— Промзоне добавят креатива — На юго-востоке Москвы планируется кластер — В течение пяти лет в Москве появится новый креативный кластер. Проект на месте бывшей промзоны у метро "Дубровка" реализует "Европейская подшипниковая корпорация" (ЕПК) экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Кластер должен включать спортивные объекты, фуд-холл, магазины, офисы и пр. и занять около 35 га.

— Huawei ограничили в пользу Samsung — Корейская компания вернула лидерство на рынке смартфонов — Samsung вернулась на первое место по продажам смартфонов в России по итогам второго квартала, опередив бренды Honor и Apple. Ритейлеры объясняют это удачным обновлением модельного ряда Samsung. Впрочем, на ее продажах могли сказаться и ограничения, под которые попала в США владеющая Honor китайская Huawei, считают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний — Оно рекомендует лишать их премий за невыполнение майского указа Владимира Путина — Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня. "Ведомости" ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель аппарата правительства.

— Кто заработал на благоустройстве российских городов — На программу за два года потрачено более 100 млрд рублей — "Приехала девушка, показала схему. Я ей сказал, что в ближайшие несколько лет у нас эта работа не планируется. И вообще, нужно подавать свои заявки на конкурс, а не ловить губернатора за рукав посреди улицы" – так описывает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов знакомство с КБ "Стрелка" по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды".

— Бизнес-омбудсмен ищет управу на силовиков в Совете безопасности — Борис Титов обратился к Николаю Патрушеву по вопросу о "преступных сообществах" бизнесменов — Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с просьбой поддержать инициативу по внесению в Уголовный кодекс поправок, в соответствии с которыми действие ст. 210 УК ("Организация преступного сообщества или участие в нем") не должно распространяться на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

— Страны ЕС никак не могут согласовать кандидатов на ключевые посты в союзе — Этому мешает раздробленность в Европарламенте и позиции отдельных стран — В воскресенье главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) уже в третий раз собрались в Брюсселе, чтобы выбрать новых глав Еврокомиссии и Европейского совета, верховного представителя Евросоюза по внешней политике и руководителя Европейского центробанка. Саммит продолжался около 20 часов и был приостановлен в понедельник днем. Обсуждение возобновится во вторник утром. Еще до его начала действующий глава Евросовета Дональд Туск выразил опасение, что договориться снова не удастся.

— ЦИК не планирует отменять муниципальные выборы в Петербурге — Хотя признает, что под административным давлением находится 10% избирательных комиссий — Добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге Центризбирком (ЦИК) пока не планирует, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил в понедельник зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, все необходимые полномочия для обращения в суд с такой инициативой имеются и у ЦИК, и у городского избиркома Санкт-Петербурга. Однако принятые меры позволяют говорить о том, что в настоящий момент зарегистрироваться в качестве кандидатов смогли все желающие, отметил Булаев.

— Замминистра финансов поддержал Минэкономразвития в споре с Центробанком — Рынок потребительского кредитования нужно жестко ограничивать, считает он — Власти продолжают спор, что делать с растущим рынком потребительского кредитования, – в понедельник к нему присоединился Минфин, поддержав Минэкономразвития в его дискуссии с ЦБ. Министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно призывал ЦБ ограничить потребительское кредитование и даже предупреждал о возможной рецессии в 2021 г. из-за его существенного роста. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласна. "Потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря", – говорила она.

— Торговое перемирие США и Китая порадовало инвесторов — Но страны еще далеки от заключения соглашения — Хотя президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину во время саммита G20 в Осаке удалось договориться о возобновлении торговых переговоров, завершить это перемирие миром будет непросто. Страны договорились возобновить прекращенные в начале мая переговоры после того, как Вашингтон согласился не вводить 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Трамп разрешил американским компаниям продавать китайской Huawei оборудование, не представляющее угрозу для национальной безопасности США.

— Онлайн-торговля пока не угрожает крупнейшим российским продуктовым сетям — Доля интернета не превысит 1% продовольственного рынка в ближайшие три года, по прогнозу Moody"s — Продажа еды через интернет в России будет расти двузначными темпами – примерно по 20% год, но в ближайшие три года доля онлайна на розничном продовольственном рынке не превысит 1%. Об этом говорится в отраслевом обзоре рейтингового агентства Moody"s, посвященном российской розничной торговле. В 2018 г. на интернет пришлось менее 0,5% продаж продуктов в России, напоминают эксперты.

— "Газпром" воспользовался резким снижением цен на газ в Европе — Экспорт газа в Европу вернулся к показателям рекордного 2018 года, ведь конкурировать с ним некому — Экспорт газа в дальнее зарубежье в первой половине 2019 г. снизился на 5,9% до 95,3 млрд куб. м, сообщил "Газпром". Но помесячная динамика поставок возвращается к рекордам прошлого года. В июне поставки в Европу снизились всего на 2,1%, следует из сообщения компании.

— Акционеры "Восточного" еще в сентябре 2018 года подписали мировое соглашение — Они договорились поддержать банк, но мир не продлился и двух месяцев — Мировое соглашение акционеры "Восточного", чей конфликт длится уже 1,5 года, подписали еще в сентябре 2018 г. – вскоре после того, как ЦБ завершил проверку банка. Соглашение было составлено по английскому праву и подписано представителями Evison (структура Baring Vostok, владела тогда 51,6% акций "Восточного") и "Финвижн" Артема Аветисяна (32%). Основатель Baring Vostok Майкл Калви и Аветисян заверили это соглашение. "Ведомости" ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok.

— "Победа" не собирается возобновлять международные рейсы из "Пулково" — Полетов за рубеж из Санкт-Петербурга не будет и в зимнем расписании лоукостера — 100%-ная "дочка" "Аэрофлота" – лоукостер "Победа" в зимнюю навигацию не возобновит международные полеты из "Пулково", рассказал человек, близкий к группе "Аэрофлот". Авиакомпании серьезно меняют расписание дважды в год – в летний и зимний сезоны: с марта по октябрь и с октября по март соответственно. "В зимнее расписание международные рейсы из "Пулково" не запланированы", – подтвердил представитель "Победы". Заявки на новые рейсы от "Победы" не поступали, говорит представитель "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС), компании – концессионера "Пулково". В июле авиакомпания начнет продажи на зимний сезон, знает сотрудник "Победы".

— Жители России снова тратят больше денег на кино — Сборы фильмов в первом полугодии выросли на 5% против падения в прошлом году — За первые шесть месяцев 2019 г. жители России потратили на билеты в кино 28,7 млрд руб., что на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитал государственный Фонд кино на основе данных единой системы продажи кинобилетов. Число проданных билетов в кино в первом полугодии выросло практически так же – на 4,7% до 113 млн шт.

— РЖД третий месяц подряд фиксирует сокращение погрузки — Но компания все еще надеется на рост по итогам года — Общая погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 5,4% до 101,6 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. Сокращение наблюдается третий месяц подряд, а само падение усиливается: в апреле оно составляло 1,9%, в мае – 3,8%.

— Внутри гипермаркетов "Карусель" откроются магазины Hoff — Так ритейлеры рассчитывают привлечь больше покупателей — Лидер на рынке ритейла X5 Retail Group и крупный продавец мебели и товаров для дома Hoff договорились о сотрудничестве. В гипермаркетах "Карусель" по схеме "магазин в магазине" будут открываться Hoff Home, сообщили стороны.

— Почему молодежь больше не рвется на госслужбу — Число мечтающих о карьере чиновника сократилось в два раза — Чиновниками хотят стать 19% молодых специалистов – вдвое меньше, чем три года назад. Таковы результаты опроса 735 соискателей 14–22 лет, проведенного порталом HeadHunter по просьбе "Ведомостей". Большинство опрошенных (41%) хотят работать в частной компании – желательно в международной корпорации, чтобы при первой же возможности уехать за границу.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Недобрая вода — Проливные дожди продолжают переполнять реки Сибири и затапливать поселки и города — Волна наводнения докатилась до Красноярского края. Весь вчерашний день сотрудники МЧС спасали жителей Канска. Накануне, поздним воскресным вечером, когда стало понятно, что вода прибывает, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Причина в том, что из-за проливных дождей и таяния снегов в Саянах из берегов вышел правый приток Енисея — Кан.

— Обида по тарифу — Юристы разрабатывают методику расчета размеров компенсаций морального вреда — Специальная комиссия Ассоциации юристов приступила к разработке методики определения размера морального вреда.

— Спелые гроздья гнева — Грузинский политик Нино Бурджанадзе о причинах политического брожения в Тбилиси — Лидер партии "Единая Грузия — Демократическое движение" Нино Бурджанадзе рассказала "РГ", почему нынешние протесты в Грузии — вина правительства и что надо сделать с Саакашвили.

— Капиталу сделают скидку — Банк России подготовил стимулы для роста выдач ипотеки с высоким первоначальным взносом, а также кредитов компаниям на десятки миллиардов рублей. О них в интервью "РГ" рассказал директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов.

— Отдам усадьбу в хорошие руки — Как спасти и сохранить памятники деревянной архитектуры — Чтобы спасти ветхие, но изумительные по красоте деревянные церквушки, дворянские городские и загородные усадьбы, купеческие дома с торговыми лавками, Росимущество предлагает несколько путей.

— Дома и проекты — Владимиру Путину доложили о ситуации в Липецкой области — Вопросы дольщиков, зарплат бюджетников, ипотеки для многодетных и тема снижения выбросов поднимались на встрече президента с врио главы администрации Липецкой области.

— По долгу службы — Судебные приставы ответят рублем за свои ошибки — Правительство России одобрило законопроект, радикально повышающий статус службы судебных приставов.

— Криминальные цифры — Правительство одобрило законопроект об электронной системе учета преступлений — Правительство России одобрило законопроект, совершенствующий государственную систему единого статистического учета данных о состоянии преступности. Все данные о состоянии преступности будут стекаться в Генпрокуратуру, информация станет максимально прозрачной, насколько возможно.

— Бензин высокой выдержки — Что будет с ценами на топливо после отмены соглашения с нефтяниками — Срок действия соглашения между правительством и крупными нефтяными компаниями о контроле за розничными и мелкооптовыми ценами на бензин и дизельное топливо истек 1 июля. Теперь факт окончания договоренностей можно считать свершившимся, но это не должно отразиться на стоимости топлива для потребителей.

— Платежное поручение — ЦБ предложил страховать депозиты ТСЖ, садоводов и гаражных кооперативов — Банк России в специальном консультативном докладе предложил существенно расширить систему обязательного страхования вкладов.

— Ставят — на голосование — В Москву приехали более сорока спикеров парламентов мира — Представители парламентов и эксперты из 132 стран в течение трех дней будут обсуждать в Москве вопросы, актуальные для всего мира. На крупнейший международный форум "Развитие парламентаризма" приехали более сорока спикеров национальных парламентов. О подходах России к решению глобальных задач на пленарном заседании мероприятия рассказали главы обеих палат парламента и глава МИД Сергей Лавров.

— Холода ждать не будут — Дмитрий Медведев потребовал не медлить с оценкой ущерба от паводка в Иркутской области — План действий по восстановлению объектов инфраструктуры районов Иркутской области, пострадавших от паводка, будет готов сегодня вечером. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от правительства безотлагательно провести работы по оценке ущерба населению. С докладом к президенту о ходе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации министры отправятся в среду.

— Вернулась на проспект Науки — В Санкт-Петербурге после ремонта открылась станция метро "Академическая" — В Северной столице после 11-месячного ремонта заработала станция метро "Академическая". Одним из первых ее пассажиров стал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Глава города осмотрел вестибюль, спустился к платформе, пообщался с пассажирами и работниками станции.

— Деньги не предлагать — Чиновники вместо взяток стали навязывать товары — Чиновники стали меньше за свою благосклонность брать у бизнеса деньги напрямую, но теперь чаще навязывают платные товары и услуги, рассказали в Торгово-промышленной палате России.

— Кому добавки — В Подмосковье вводятся новые формы соцподдержки — Первоклассники и пенсионеры-юбиляры, проживающие в Подмосковье, будут получать подарочные наборы. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, соответствующие законы депутаты примут на последнем перед летними каникулами заседании регионального парламента, которое состоится на этой неделе.

— Диалог ради развития — Власть и общество должны вместе стремиться к реализации национальных целей — Послания Президента Федеральному Собранию, указ о национальных целях и стратегических задачах развития стали теми документами, которые заложили основу образа будущего современной России. Сегодняшний этап развития государства, сегодняшний этап нашей истории связан прежде всего с движением страны к национальным целям, реализацией национальных проектов. Но также он отражает и серьезную трансформацию российского общества, развитие партийно-политической системы.

— Ей — фуры, ему — цветы — Женские профессии в России становятся мужскими, и наоборот — Грани между "мужскими" и "женскими" профессиями начали стираться. Женщины стали успешно осваивать такие компетенции, как сварщик или облицовщик плиткой, а мужчины показывают класс, работая кондитером или обучая детей в младших классах.

— Почта уходит в "цифру" — Квитанции на посылки вытесняются Push-уведомлениями — В 2019 году объем корреспонденции от госорганов, который "Почта России" получает в электронном виде, достигнет 50 процентов, а в перспективе полностью перейдет в "цифру". Электронный формат услуг почтовое предприятие развивает и для населения. Push-уведомления, код из которых заменяет документы для получения посылки, постепенно вытесняют бумажные извещения.

— Вышли из строя — Часть банков, которые имеют право работать с застройщиками в рамках новой системы финансирования долевого строительства, не собираются этого делать, сообщила на пресс-конференции в "Российской газете" советник директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Ирина Карпова. Однако проблем участникам рынка это не создаст. Дефицита кредитных денег у застройщиков не будет, уверены в Банке России.

— Сыр по-честному — Молочные продукты в магазинах начали онлайн проверять на фальсификат — Качество молочных продуктов на полке в России теперь гарантирует система электронной ветсертификации "Меркурий". Она позволяет проследить путь конкретной пачки сливочного масла или головки сыра "от фермы до прилавка" и исключить скрытое использование заменителей молочного жира или молока от больной коровы, рассказали в Россельхознадзоре.

— Малышей ждут — В столичные детсады будут брать с 2,4 года — Московские родители смогут устроить детей в сад с более раннего возраста. С 1 июля столичные сады принимают малышей с 2,4 года. Причем при подаче электронного заявления родители могут выбрать до трех образовательных организаций, а затем остановиться на более подходящем для семьи.

— Не поделили мусор — Отходы стали конкурентным товаром — В Мурманске нашли способ снизить тарифы на вывоз и обработку коммунальных отходов. Там испытали установку, работающую на мусорном топливе.

— Пять с плюсом — На Ямале компенсируют отдых многодетным, даже если они отправятся всей семьей за границу — Не важно, сколько в семье детей, — главное, чтобы было не меньше пяти. На Ямале компенсируют отдых всей многодетной семье, будь в ней хоть пятнадцать человек, причем в какой бы точке мира отдых они ни выбрали. Даже в Париже. В регионе принято решение о выплате компенсации авансом, то есть еще до поездки. Из расчета 1400 рублей на человека в сутки на две недели отдыха. Это почти 20 тысяч. Если решат отдохнуть дольше, остаток компенсируют, когда семья возвратится с курорта. Бесплатно отдохнуть можно не больше 21 дня. Один раз в три года.

— Съемки со спецэффектами — Депутаты предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений — Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает право на выявление нарушений только для комплексов фотовидеофиксации, принадлежащих госструктурам.

— Виза из смартфона — В Калининградской области начал действовать упрощенный визовый режим для иностранцев — Граждане 53 государств отныне могут посещать Калининградскую область по электронным визам. Их оформление бесплатно и доступно через интернет. В первые часы после запуска сервиса на сайте Министерства иностранных дел (МИД) подали более 300 человек.

— Соглашение в сырьевом виде — ОПЕК+ предварительно согласилась продлить сделку по нефтедобыче — Все страны, входящие в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, поддержали предложение продлить соглашение по регулированию добычи нефти. Во вторник альянсу предстоит ратифицировать это решение. Почти наверняка сделка будет продлена на максимальный обсуждавшийся ОПЕК+ срок — 9 месяцев.

— Льготы будут — Детям с диабетом продлили инвалидность — Инвалидность детям с сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым диабетом) теперь будет устанавливаться сразу до 18 лет.

— Миллионы из школьных коридоров — Следственный комитет и ФСБ сообщили о задержании трех дагестанских чиновников — В понедельник сразу два силовых ведомства сообщили о задержании госчиновников за кражу денег, которые государство решило потратить на детей, — построить им хорошие школы.

— Разборки по-европейски — Как в Брюсселе "демократично" выбирали руководителей Евросоюза — Единственное, что приходит в голову, наблюдая за тем, как на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры Старого света пытаются согласовать кандидатуры будущих первых лиц единой Европы, так это строчки Крылова: "А вы друзья, как не садитесь…". Продолжение басни хорошо известно. Узок круг достойнейших кандидатов на ключевые должности в брюссельской финансово-политической машине. Что не удивительно: учесть все — от гендерной и политической принадлежности до географического разнообразия, от геополитической до сексуальной ориентации претендентов не так-то просто. А если в этот коктейль добавить пристальный, под лупой, анализ прошлых взглядов потенциальных руководителей ЕС, то выбор грозит затянуться или же стать совершенно непредсказуемым.

— Стартап на старт — Студенческий ракурс: будьте здоровы — В медиацентре "Российской газеты" состоялось заседание совета экспертов в рамках международного конгресса "Молодежь и технологический прорыв России: наука, бизнес, образование".

— Чеки вышли в сеть — На онлайн-кассы в России перешли 1,1 миллиона предпринимателей — Индивидуальные предприниматели и организации, у которых раньше не было обязанности работать с новой контрольно-кассовой техникой, с 1 июля должны начать это делать. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в рамках реформы более 1,1 миллиона налогоплательщиков в России сегодня уже используют 2,8 миллиона онлайн-касс.

— В особой ситуации — Что показали учения МЧС в Сербии — В сербском городе Ниш завершились международные учения спасательных служб "Сербия 2019". На церемонии закрытия первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сказал, что страны-участники продемонстрировали готовность совместно бороться с современными угрозами и чрезвычайными ситуациями.

— Не так сидели — Тюремное ведомство поддержит жалобу в ЕСПЧ заключенных, которых суды выселяют из экспериментальной колонии — Уникальная ситуация: Федеральная служба исполнения наказаний может поддержать жалобу более сотни осужденных в Европейский суд по правам человека. После принятых судебных решений заключенные рискуют в прямом смысле оказаться без крыши над головой.

— Мусор приплыл домой — Филиппины все же вернули в Канаду ее бытовые отходы — Властям Филиппин удалось настоять на обратной отправке в Канаду бытовых отходов, полученных в свое время из этой страны. Речь идет о 1,5 тысячи тонн мусора, которые были поставлены Оттавой в Манилу для переработки еще в 2013 году. Однако шесть лет назад возмущение сначала филиппинских экологов, а затем властей островного государства вызвало содержимое груза.

— Украина на продажу — "Команда Зеленского" снова заговорила — Обезличенный термин "команда Зеленского", помогавший носителю фамилии стать президентом, постепенно начинает ему мешать. Высказывания иных его приближенных в СМИ — зачастую взаимоисключающие, все чаще вызывают сомнения в интеллекте людей, которыми Владимир Зеленский себя окружает, и в будущем, которое он вместе с ними рисует на коленке для Украины.

— Семь недовольных — В ПАСЕ готовят новую резолюцию по России — Ряд стран, выступавших против возвращения прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, готовят новую резолюцию по этому вопросу. По словам спикера сената Польши Станислава Карчевского, речь идет об Украине, демонстративно "хлопнувшей дверью" после того, как большинство стран-участниц организации согласились вернуть России право голоса, а также присоединившихся к ней Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии и Словакии.

— Авария с неизвестным — Что мешает начать выявлять незастрахованных по ОСАГО с помощью автоматических камер — У страховщиков и ГИБДД с технической точки зрения все готово, чтобы начать выявлять незастрахованные автомобили на дороге с помощью автоматических камер фотовидеофиксации. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

— Семейная тайна — Верховный суд разъяснил, когда можно раскрыть человеку информацию о его настоящих родителях — Очень необычный спор изучила Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ. Гражданка, которая к ним обратилась, была не согласна с решениями местных судов — те отказались раскрыть ей тайну, кто были ее настоящие родители.

— Поговорил за жизнь — Похоронный агент пытался присвоить страховку родственников погибшего — Нотариус в Алтайском крае предотвратил мошенничество со страховкой: некий похоронный агент пытался ограбить — иначе и не скажешь — мать погибшего в автоаварии юноши.

— Приплыли — В Москве завелся живой крокодил — На севере Москвы прохожие заметили в пруду… живого крокодила. Фото и видео его заплыва попали в сеть и быстро разлетелись по московским форумам. Как удалось выяснить "РГ", крокодил — домашний питомец одной из местных жительниц, и она периодически погружает его в "естественную среду".

— Россия в мини — В "Царицыно" появились копии памятников страны — Обойти страну пешком теперь можно в столичном парке "Царицыно". У Большого моста, заработала экспозиция "Россия в миниатюре". Под открытым небом выставлены макеты исторических зданий и храмов: от Московского Кремля до "Родины-матери" в Волгограде.

— И станцуют, и споют — На Вологодчине впервые за полвека начали строить новую школу искусств — И возводят ее не в Вологде, а в Бабаевском районе. Из регионального бюджета на это выделили 175 миллионов рублей. Последний раз образовательные учреждения в сфере культуры сдавали в Вологде: колледж искусств в 1969 году и через два года — музыкальную школу. В муниципальных образованиях, как правило, открывали подобные учреждения в приспособленных помещениях.

— "Князь Владимир" ждет — Гости из Китая и Вьетнама поплывут в Крым на круизном лайнере — Несмотря на санкции, поток иностранных туристов в Крым увеличивается. С октября у гостей из Юго-Восточной Азии появится возможность посетить полуостров на круизном лайнере "Князь Владимир". Этот маршрут уже проторили путешественники из Германии, США и Турции.

— Со своей тарой за покупкой — В Сибири открываются первые магазины, продающие товары без упаковки — Сегодня в Томске состоялось открытие первого магазина формата zero-waste — в нем нет одноразовых пакетов и все товары продаются без упаковочной тары. Ранее аналогичный магазин продуктов и бытовой химии начал работу в городе Бийске Алтайского края.

— Ловушка для России — Вот свежий доклад американской корпорации "Рэнд" ("Исследования и разработка"). Это известнейший мозговой центр, власти США — его ключевой клиент. А тема — как перенапрячь и разбалансировать Россию, конкурируя с ней на выгодных для американцев позициях.

— Академики ищут таланты — В России появится 108 базовых школ РАН — Впервые в России запускается масштабный проект по подготовке способных школьников к научной карьере, к работе в области высоких технологий. Российская академия наук вместе с Министерством просвещения утвердили список из 108 "опорных" школ в 32 регионах.

— Дантист станет психологом?— РГГУ запускает совместную программу со стоматологическим университетом — Союз в подготовке гуманитариев и медиков. Для кого-то неожиданно? Может быть. Но факт остается фактом: РГГУ и МГМСУ им. Евдокимова (стоматологический университет) открывают совместную программу. Они создают кафедры, где студенты обоих университетов будут вести исследования и реализовывать социально-гуманитарные проекты в области медицины.

— Задача для Перельманов — Как два школьника сдали ЕГЭ на 400 баллов — Два российских ученика смогли набрать по 400 баллов ЕГЭ: это выпускник тульского лицея № 2 Даниил Дрябин и выпускница екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина. Причем оба сдавали одни и те же экзамены — русский язык, математику, физику и информатику. Напомним: первым абсолютным рекордсменом ЕГЭ в стране шесть лет назад стал школьник из Кирова, вторым — москвич в прошлом году. И вот теперь "золотой" список вырос сразу вдвое.

— Стрелка на семи ветрах — Владимир Селезнев стал "Художником года" и лауреатом премии "Инновации" — Премия "Инновация", как практически всякая премия, скорее подтверждает статус, нежели определяет его.

— Загнать в рамки — Компании ждут гармонизации законодательства Европы и ЕАЭС — Наладить отношения Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смогут только после того, как сменится состав Еврокомиссии. В этом уверен президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не в корову корм — Бизнес предупредил о риске подорожания мяса — Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали "Известиям" в Национальном кормовом союзе. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных. Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4–7 млрд рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза, с которой ознакомились "Известия". В ведомстве уверены, что дополнительная нагрузка обернется ростом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, которые ввозят в страну кормовые добавки многие годы, имеют право платить НДС по ставке 10%. В Минфине с этим не согласны.

— Стихийное последствие — Власти опасаются эпидемий в зоне затопления — В зоне затопления в Иркутской области началась массовая вакцинация людей от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова сообщила "Известиям": эпидемиологическая ситуация может обостриться после того, как сойдет вода. Поэтомуважно не только привить максимально возможное число людей, но и продезинфицировать питьевые источники и выгребные ямы. В противном случае населению грозят эпидемии кишечных инфекций и геморрагическая лихорадка, которую разносят грызуны. Опасность заражения будет сохраняться еще не меньше месяца. По словам экспертов, к сильнейшему наводнению, жертвами которого стали уже 12 человек, могли привести массовые вырубки леса в регионе.

— Песня пенсий: больше половины россиян хотят работать и дальше — Около трети из них намерены освоить новую профессию — Больше половины россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса Роструда (есть в распоряжении "Известий"). Причем около трети хотели бы освоить новую профессию, которая позволит зарабатывать на дому. Однако порядка 70% опрошенных считают, что возможность людей старшего поколения продолжить деятельность зависит только от желания начальства.

— Льготный заезд: липецкий врио губернатора вступился за ипотеку на ИЖС — Игорь Артамонов попросил Владимира Путина квотировать ставки при строительстве домов для многодетных семей — Квотировать ставку на ипотеку при индивидуальном жилищном строительстве предложил на встрече с Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, в регионе многодетным семьям выдано 2 тыс. участков под застройку, однако никто из них не попадает в программу льготных займов. По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", такую инициативу мог бы предложить глава любого региона, так как введение пониженных ставок по ипотеке на ИЖС актуально не только для Черноземья России.

— "Мы заботимся о безопасности своего народа, а не об интересах США" — Вице-президент турецкой группы при ПА НАТО Ахмет Берат Чонкар — о планах по размещению С-400 и морском сообщении с Крымом — Анкара не исключает, что разместит системы С-400 у границы с Сирией. Об этом в интервью "Известиям" заявил вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО, член международного комитета парламента Турции Ахмет Берат Чонкар. По его словам, ракетные комплексы могут дислоцироваться в стратегически важных точках, однако окончательного решения по этому вопросу еще нет. Он также отметил: если западные страны и дальше продолжат давление при поставках оружия, республика переориентируется на закупки военной техники у России.

— Протест с британским акцентом — В Гонконге вечером 1 июля протестующие ворвались в здание законодательного собрания. Они сорвали со стен портреты политиков и исписали стены граффити с призывами освободить задержанных демонстрантов. Позднее они сорвали флаг города и вывесили вместо него колониальный британский. В последний раз знамя поднималось над Гонконгом ровно 22 года назад — 1 июля 1997 года.

— Диета строгого режима: Мария Бутина потеряла 20 кг — В американской тюрьме россиянка испытывает серьезные проблемы с весом — Россиянка Мария Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла почти 20 кг. При росте 170 см она весит всего 40 кг. Об этом "Известиям" рассказал ее отец Валерий Бутин. По его словам, проблема с весом связана с сильным стрессом и тяжелыми условиями содержания. Тем не менее, чтобы держать себя в форме, она старается заниматься спортом и саморазвитием.

— Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры — Росавтодор разработает единые нормы обслуживания электронных регулировщиков — В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор. Об этом говорится в протоколе заседания комитета по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", с которым ознакомились "Известия". В новом стандарте будут закреплены правила содержания и ремонта светофоров. Неудовлетворительное состояние электронных регулировщиков зачастую создает очаги аварийности на дорогах. Вместе с тем количество светофоров только на федеральных трассах за последние годы выросло почти на треть. Кроме того, в Росавтодоре намерены создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на трассах. О "кромешной темени" на отечественных дорогах недавно говорил президент Владимир Путин.

— Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд — Лидерами по объему "недостроя" стали ЯНАО, Челябинская область и Кабардино-Балкария — Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились "Известия". Аудиторы отмечают, что реальный уровень "недостроя" может быть и выше, поскольку часть объектов не законсервированы официально, но ведутся с многократными нарушениями сроков. По данным контрольного органа, общий объем строительства на сегодняшний день превышает 4 трлн рублей. Проблема системная, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, ее корень в забюрократизированности согласования строительства, а также в низкой конкуренции за проекты на гостендерах.

— Счастливые часы — Удвоились продажи наручной электроники — Продажи носимой электроники (wearables) в России за год выросли более чем вдвое. Речь о фитнесбраслетах, "умных" часах и устройствах-локаторах для детей. Об этом свидетельствуют данные "Связного–Евросети", с которыми ознакомились "Известия". Рост подтвердили в МТС и Mobile Research Group. Самые популярные гаджеты — фитнес-браслеты. Носимая электроника в России впервые стала товаром массового спроса. Среди драйверов этого рынка — мода на активный образ жизни, а также появление бюджетных моделей устройств и развитие их функциональности, отмечают эксперты.

— Взвод на винтах — Российские войска переходят на боевые мини-коптеры — Российские войска взяли на вооружение квадрокоптеры. В ближайшие несколько лет эти небольшие аппараты появятся в дивизиях и бригадах Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также у спецназовцев и морских пехотинцев. Планируется, что новые летные средства не только будут выполнять разведывательные задачи, но и наносить удары по целям миниатюрными бомбами. Эксперты отмечают: в ближайшем будущем мини-БПЛА станут чрезвычайно эффективным оружием.

— Бриллианты наведя: фрегаты вооружат комплексами "Диаманд" — На "Адмирале Касатонове" начались испытания уникальных роботизированных систем — Новые фрегаты проекта 22350 получат роботов — надводные и подводные беспилотные комплексы. Сейчас на втором корабле серии — "Адмирале Касатонове" — испытывается уникальный противоминный комплекс "Диаманд", состоящий из беспилотного катера и подводных дронов. Кроме них, на фрегатах вскоре появятся БПЛА "Орлан-10", которые будут использоваться для дистанционного досмотра кораблей и нанесения ударов, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.

— В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО — Специальные полки усилят противовоздушную оборону на опасных направлениях — Систему противовоздушной обороны страны ждет серьезная реформа. В составе каждой армии ВВС и ПВО появится мобильный резерв из полка противовоздушной обороны (ПВО). Эти сформированные с нуля части получат на вооружение зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Планируется, что новые полки будут прикрывать важные стратегические объекты и усилят уже развернутые подразделения ПВО.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Силовики и технократы сели в одну лодку — Стартовало обучение нового потока кремлевской "школы губернаторов" — Участниками кремлевской программы подготовки кадрового резерва стали представители Совфеда, Госдумы, Генпрокуратуры, СКР и несколько врио глав регионов, узнал РБК. В третьем потоке "школы губернаторов" также участвуют внук Зюганова и экс-кандидат в мэры Москвы.

— Раскопанные связи — Что Иван Голунов и российские журналисты выяснили о похоронном бизнес в столичном регионе — РБК публикует основные выводы расследования Ивана Голунова о рынке похоронных услуг Москвы и возможных связях с ним сотрудников московского управления ФСБ. Во время подготовки этого текста журналиста обвинили в хранении наркотиков.

— Кредиты и налоги стали главным бременем россиян — Росстат представил новые данные о финансовом положении населения за последние 6 лет — Росстат представил полную картину динамики доходов и расходов россиян с начала экономического кризиса. Динамика денежного баланса населения была пересчитана ретроспективно с 2013 года по новой методике. РБК разбирался, какие тренды выявляет пересмотренная статистика за шесть лет.

— Алексей Тайчер ставит на лизинговый состав — Бывший глава ФГК создает нового железнодорожного оператора — Бывший глава Федеральной грузовой компании (ФГК, "дочка" "Российских железных дорог"), а теперь советник гендиректора РЖД на общественных началах Алексей Тайчер решил создать крупного железнодорожного оператора на базе активов лизинговой компании "Трансфин-М" (принадлежит НПФ "Благосостояние") и "ВЭБ-лизинга". Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с планами по созданию компании.

— АЗС пошли в разведку копейкой — Мониторинг зафиксировал рост цен на моторное топливо — По данным Московской топливной ассоциации, которая мониторит цены на АЗС десяти крупнейших нефтяных компаний и в независимых сетях, 1 июля цены на дизельное топливо и бензин выросли на 1–14 коп. на литр по сравнению с показателями прошлой недели.

— Samsung возвращается в зенит — Южнокорейский бренд восстановил позиции на российском рынке смартфонов — Компания Samsung восстановила лидерство на российском рынке, опередив бренд Honor китайской Huawei. Во втором квартале, по данным "М.Видео-Эльдорадо", смартфоны Samsung были лидерами продаж и в денежном, и в количественном выражении.

— "Платон" пошел на обгон — Компания "РТ-Инвест Транспортные системы" претендует на обслуживание всех дорожных камер фиксации нарушений ПДД — Компания "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС), которой владеют сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг и госкорпорация "Ростех", может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию на российских дорогах камер фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Такое предложение заместитель министра транспорта Алексей Семенов в конце июня направил вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему сферу транспорта (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в правительстве).