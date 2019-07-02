МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Ранее сообщалось со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска, что лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Также Евросовет выдвинул Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ.

"Для меня честь быть кандидатом на пост председателя ЕЦБ. В свете этого и в результате консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения кандидатуры", — написала Лагард в Twitter.