БРЮССЕЛЬ, 2 июл /ПРАЙМ/. Глава Евросовета Дональд Туск заявил во вторник, что уверен в независимости главы МВФ Кристин Лагард как кандидата на пост руководителя ЕЦБ.

"Кристин Лагард, с ее международным опытом, будет отличным главой ЕЦБ. Я знаю ее много лет. Я абсолютно уверен, что она будет очень независимым главой ЕЦБ", — сказал Туск, отвечая на вопрос, не опасается ли он, что ее прежняя работа на посту министра финансов Франции может сказаться на независимости ее позиции.

Саммит ЕС предложил во вторник министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.

Евросовет примет официальное решение о назначении Лагард "на основе рекомендации Совета и после консультаций с Европарламентом и Советом управляющих ЕЦБ". Мандат президента Европейского центрального банка рассчитан на восемь лет без права продления.