ВЛАДИВОСТОК, 3 июл /ПРАЙМ/. Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура заявил, что на пятом Восточном экономическом форуме ожидается более многочисленная бизнес-делегация этой страны, чем в предыдущие годы.

"В последние годы с ростом числа японских бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с Приморьем, сюда все чаще ездят бизнес-миссии. Поэтому я рассчитываю, что на Восточный экономический форум в сентябре прибудет еще более многочисленная японская бизнес-делегация, чем в предыдущие годы", — сказал Накамура в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что на втором ВЭФ в 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ огласил принципы плана сотрудничества из восьми пунктов и предложил президенту РФ Владимиру Путину ежегодно встречаться на площадке форума, чтобы обеспечить их реализацию.

"Это предложение встретили аплодисментами. Таким образом, в третьем и четвертом ВЭФ участие принимали члены кабинета министров Японии во главе с Абэ. Что касается пятого ВЭФ, который пройдет в сентябре этого года, то официального решения по составу участников пока нет", — добавил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите G20 в Осаке выразил надежду увидеть Абэ и японских коллег на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года.