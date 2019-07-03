КИШИНЕВ, 3 июл /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.

Ранее президент Молдавии сообщил, что Национальное агентство по регулированию в энергетике перед парламентскими выборами необоснованно снизило тарифы на газ, из-за чего у страны могут возникнуть проблемы с выплатами.

"Нужно договориться с Россией о скидке на газ, я уже начал проталкивать эту идею — не буду разглашать детали. Надеюсь, что до середины августа у меня будет возможность обсудить с высшим руководством России эту возможность, нам нужна скидка на четыре-пять месяцев до конца года", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

По его словам, помочь разобраться в ситуации с тарифами должна и смена руководства Moldovagaz. "Я надеюсь, что в ближайшее время будет назначен новый глава Moldovagaz, это должно делать правительство вместе с руководством компании "Газпром", это должно быть консолидированное решение. Кроме того, нужно оценить все имеющиеся резервы", — подчеркнул президент.

Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.