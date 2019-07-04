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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Разговор на языке ульти-атомов — Тегеран угрожает нарушить "ядерную сделку" уже 7 июля.

— На АС-31 начали всплывать причины — Появилась первая версия возникновения пожара на глубоководной станции — Как стало известно "Ъ", в качестве одной из причин трагедии на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

— Турбины перекинули через блок — Правительство не стало ограничивать долю иностранцев в совместных производствах — Белый дом отказался ужесточать требования к "Газпром энергохолдингу" и "Интер РАО" по созданию в России совместных предприятий с Siemens и GE для локализации газовых турбин.

— Гейм-парад — Расходы россиян на видеоигры растут — Российские геймеры в этом году потратят на компьютерные игры и внутриигровой контент в среднем $64 на человека, что на 8% больше, чем в 2018 году, ожидают в Newzoo.

— Счетчик тепла не отворачивается от батареи — Власти и бизнес спорят об обязательности индивидуального учета в новых домах — Вопрос обязательности установки индивидуальных приборов учета тепла в новых домах обсуждался вчера на заседании комиссии РСПП по ЖКХ.

— Торговля не для бедных — Международная помощь лучше всего помогает тем, кто развивается сам — Международная финансовая помощь бедным странам на развитие торговли способствует экономической диверсификации и расширяет возможности маргинализированных групп общества, но прогресс остается географически неоднородным.

— Ключевая ставка требует осторожности — МВФ предупредил Банк России о возможных нестандартных эффектах ее снижения — Стимулирующие экономический рост меры денежно-кредитной политики (ДКП) при определенных условиях могут приводить к обратному эффекту.

— У искусственного интеллекта нашли кредитные риски — Мониторинг мировой экономики.

— Трудовые отношения уклоняются от реформы — Минтруд предлагает надзору и контролю отдельный подход к своим актам — В ходе обсуждения реформы надзора и контроля за бизнесом в Белом доме Минтруд будет выступать за особое положение госрегулирования трудовых отношений.

— Амнистию Башара Асада не признали в России — Осужденный в Чечне боевик не вышел по указу президента Сирии — Как стало известно "Ъ", боевики, осужденные в России за участие в сирийском конфликте, начали обращаться в суды с требованием освободить их от наказаний.

— Явка с повинной не отменила ареста — Бывший замгендиректора РКК "Энергия" частично признал вину — Как стало известно "Ъ", бывший заместитель генерального директора входящей в "Роскосмос" ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Алексей Белобородов, проходящий по делу об откатах, которые топ-менеджеры корпорации получали при заключении контрактов, частично признал вину.

— Краже установили твердую цену — Митинских полицейских арестовали по делу о вымогательстве взятки в 6 млн рублей — Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца нескольких сотрудников ОМВД района Митино, а также предпринимателя и адвоката "Московского юридического центра".

— КС решит квартирный вопрос репрессированных — Суд рассмотрит жалобу на закон о реабилитации жертв сталинского террора — Конституционный суд России (КС) второй раз за свою историю принял к рассмотрению жалобы на закон о реабилитации жертв политических репрессий.

— Ученые просят не дымить мусором — Исследователи из ВШЭ признали мусоросжигание небезопасным способом утилизации — В Институте экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали ставку российских властей на сжигание отходов как способ решения проблемы утилизации мусора в стране.

— Минздрав гонит наркотики из водителей — При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества — При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков.

— Марш сестер не пойдет без защиты — Организаторы акции в поддержку сестер Хачатурян заявили об угрозах — Мэрия Москвы отказалась согласовать на 6 июля акцию в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца из-за насилия с его стороны.

— "Как в таких условиях можно творить?" — ВГИК разошелся с выпускником в оценке фильма о Кирилле Серебренникове — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова представил свою точку зрения на скандал, связанный с дипломным фильмом Артема Фирсанова "Дело №7.

— Евродепутаты не прислушались к лидерам — Новым главой Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли — Председателем Европарламента в среду был избран итальянский политик-социалист Давид-Мария Сассоли.

— Оранжевая регистрация — В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников "свергнутого режима".

— ОАО РЖД достанет грузы из холодильника — Новые правила перевозки скоропортящихся товаров дорого обойдутся монополии — По оценкам экспертов, решение ОАО РЖД на несколько месяцев ускорить переход на новые правила перевозки скоропортящихся товаров обойдется монополии в 2 млрд руб.

— Иностранный софт возьмут в группу — Вопросом его локализации займется РСПП — Как стало известно "Ъ", идея российских производителей программного обеспечения (ПО) заблокировать доступ иностранным конкурентам к заказам госкомпаний через отказ от локализации софта не встретила понимания ни у потребителей, ни у регуляторов.

— Поставщик единого режима — Структура "Ростеха" доставит лекарства от ВИЧ для учреждений ФСИН — Как и предполагал "Ъ", структура "Ростеха" "Нацимбио" стала единым поставщиком препаратов для лечения ВИЧ у пациентов в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

— Потребкредитам урезают срок — Для охлаждения рынка Банку России потребуются новые полномочия — Банк России рассматривает новые варианты снижения активности потребкредитования.

— Защита с безотказным платежом — На банковском рынке появились новые практики навязывания услуг — Клиенты банков жалуются на подключение платных услуг по СМС без прямого согласия.

— ЦБ увидел в ипотечных бумагах облигации — Банковским балансам стало легче в десять раз — ЦБ позволил банкам рассматривать ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством "Дом.РФ", как обычные облигации.

— Грант прибрежного плавания — Минпромторг против увеличения компенсаций за утилизацию круизных судов — Как стало известно "Ъ", предложения Минэкономики и судоходных компаний по увеличению размера судового утилизационного гранта с 15% до 50% для круизных судов не нашли поддержки в Минпромторге.

— "Газпром" возвращается в Туркмению — Компания заключила контракт на закупку газа на пять лет — "Газпром", пообещавший экспортировать в Европу не менее 200 млрд кубометров газа в год, подстраховался на случай нехватки собственного сырья и договорился о закупке газа в Туркмении.

— Компании раскроются автоматически — Система ЦБ проверит информацию агентств — ЦБ запустил первую очередь системы автоматизированного контроля раскрытия информации (АКРИ).

— Русская сталь освоилась в Европе — Экспорт в 2018 году стал рекордным — Россия по итогам 2018 года поставила исторический рекорд по экспорту стальной продукции в ЕС, заняв второе место среди крупнейших поставщиков на этот рынок после Турции. Основным бенефициаром из российских компаний стала "Северсталь".

— Инвесторы выселяются из отелей — На гостиничном рынке наступило затишье — Прошлогодний бум открытия в России новых сетевых гостиниц на фоне проведения чемпионата мира по футболу сменился резким снижением активности отельеров.

— Онлайн-кассы поставят на витрину — Их производители развивают сопутствующий бизнес — Производители онлайн-касс начинают искать новые источники доходов на фоне снижения спроса на подключение их основного сервиса.

— Промышленность примерит интернет вещей — ДФВТ инвестирует в технологии Visitech — Сахалинская Visitech, разрабатывающая решения в сфере промышленного интернета вещей и ПО для промбезопасности, получит 100 млн руб. от Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

— У Mail.ru Group проснулся аппетит — Компания инвестировала в новый проект по доставке еды — На рынке доставки наборов продуктов питания, где уже работает "Яндекс", обостряется конкуренция. Mail.ru Group стала миноритарным владельцем компании Performance Food, продающей около 50 программ питания для различных целей.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ подал первый иск о взыскании потраченных на санацию банка средств — С совладельца и топ-менеджеров "ФК Открытие" регулятор хочет получить 300 млрд рублей.

— Конституционный суд разберется с ограничением свободы собраний на местах — Регионы злоупотребляют правом запрещать митинги на отдельных территориях, считают заявители.

— Владимир Путин встретится с папой Франциском в третий раз — Но вопрос о приглашении папы в Россию не стоит из-за позиции РПЦ.

— Европарламент может не одобрить кандидатов на руководящие посты в ЕС — Рекомендацию Евросовета о выборе нового спикера депутаты уже проигнорировали.

— Деловая активность в России снизилась в июне впервые с начала 2016 года — Поддержать экономику могут только расходы бюджета, скептичны эксперты.

— ЦБ предлагает пенсионным фондам не переманивать друг у друга клиентов — Из-за агрессивной конкуренции клиенты несут убытки.

— Президент Simple: "Сегодня главный игрок на алкогольном рынке – дистрибутор" — Максим Каширин признается, что однажды чуть не потерял свой бизнес, и объясняет, почему от торговли алкоголем пришел к виноделию.

— Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта — Россияне получат специальную карту с чипом и мобильное приложение.

— ЦБ облегчит банкам кредитование корпоративных клиентов — Регулятор решил снизить коэффициенты риска по отдельным категориям кредитов.

— Агрохолдинг Евтушенкова начнет выпускать сыры и сливочное масло — В дальнейшем планируется создание крупного вертикально-интегрированного производства.

— Газпромбанк начал выпуск умных банковских карт — Они будут сами решать, какой кэшбэк выгоднее клиенту.

— "Газпром" заключил новый долгосрочный контракт с "Туркменгазом" — Соглашение рассчитано на пять лет и покупку до 5,5 млрд куб. м газа в год.

— "Северсталь" Мордашова выкупила долю "Силовых машин" в СП с Linde — Сталелитейная компания получит 26% "Линде Северстали".

— Как кризис в Грузии сказался на малых и средних предпринимателях — И что они изменили в своем бизнесе.

— Почему "Курск" не "Чернобыль" — Фильм о гибели российских подводников, спродюсированный Люком Бессоном, не сможет повторить успех сериала НВО.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Белорусский вокзал — 75 лет назад Минск был освобожден от фашистов — Белоруссия с размахом празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Вечером 3 июля в центре Минска прошел военный парад, участие в котором приняли военнослужащие из Белоруссии, России и еще семи государств.

— Раз пошли на дело — Выборы на Украине дают шанс местному криминалу укрепиться во власти — Досрочные выборы Верховной рады во многом будут отличны от всех предыдущих.

— Водители завели мотор — Омбудсмен отклонил основную часть жалоб по ОСАГО — За первый месяц работы службы финансового уполномоченного на рынке автострахования к нему поступило почти 2,4 тысячи обращений.

— Игра на черном поле — Контроль ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность для нелегальных кредиторов — Банк России разработал предложения по борьбе с нелегальными кредиторами, предполагающие не только административную, но уголовную ответственность за нелегальную деятельность по предоставлению займов.

— Идея выдохлась — Что стало с западной либеральной идеей?

— Из Минска виделся Берлин — К 75-летию освобождения столицы Беларуси Минска от гитлеровских войск на интернет-портале Минобороны России опубликован цикл рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства.

— Миссии в Москве — Владимир Путин принял верительные грамоты новых послов — 3 июля президент Владимир Путин принял верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств.

— Недоверчивые просят дважды — Закон ограничит число отводов в уголовном процессе — Готовится ко второму — ключевому — чтению законопроект, более детально прописывающий процедуру отвода в уголовном процессе.

— Незаменимых нет — В России появятся оригинальные, воспроизведенные и взаимозаменяемые лекарства — Оригинальные лекарственные препараты и дженерики вскоре станут субъектами правового регулирования.

— Рим и Папа — Владимир Путин посетит Италию и Ватикан — 4 июля Владимир Путин отправится с однодневным официальным визитом в Италию и посетит Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском.

— Пункты помощи — Президент обсудил поручения в связи с паводком в Иркутской области и по итогам "Прямой линии" — Владимир Путин подписал указ, посвященный мерам по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

— Буква и цифра закона — Владимир Путин призвал парламентариев из разных стран мира искать ответы сообща — Парламентарии обладают действенными рычагами для решения важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом.

— Кандидаты на старте — ЦИК утвердил перечень цифровых участков в Москве — Центризбирком на заседании 3 июля утвердил перечень цифровых избирательных участков в Москве.

— Героизм первого ранга — Сергей Шойгу раскрыл ранее неизвестные детали трагедии моряков-подводников — Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в город Североморск, куда ранее доставили глубоководный аппарат, на борту которого при пожаре погибли 14 моряков-подводников.

— Новый прокурор — Президент России произвел кадровые перестановки в силовых ведомствах — Владимир Путин подписал указ о назначении на должность прокурора Московской области прокурора Сергея Забатурина.

— Донор, которого ждут — В Петербурге построят два высокотехнологичных детских медцентра — Опыт ведения регистра доноров костного мозга, наработанный петербургским НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, будет использован при разработке федерального законопроекта о создании Национального регистра костного мозга.

— Клянитесь, ваша честь — Судьям отведут месяц на принесение присяги — Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фиксированный срок, в течение которого судья должен принести присягу — месяц после назначения на должность.

— Пенсионер с тюремным стажем — Для бывших заключенных будут созданы социальные приюты — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, повышающий планку пенсионного возраста в Уголовно-исполнительном кодексе.

— Экономике добавят разума — Компьютерный интеллект встроят в госуправление — Минкомсвязь внесла в правительство проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

— Алиса, домой! — "Яндекс" до конца года выведет на дороги более сотни беспилотников — Пока их в городе всего пять, но уже до конца года их число в столице должно перевалить за сотню.

— ГАИ прибавит скорость — Госавтоинспекция будет согласовывать организацию дорожного движения — Для камер фотовидеофиксации разработают правила их установки.

— Лишили премиальных — Суд обязал экс-финансистов вернуть бонусы — Девятый арбитражный суд обязал в среду бывшего топ-менеджера "ФК "Открытие" Сергея Бабкина вернуть бонус, выплаченный перед отзывом лицензии у этой организации.

— Операция "Очередь" — Врачам отведут больше времени на пациентов и меньше — на бумаги — Подходы к повышению производительности труда, которые хорошо себя зарекомендовали на производстве, будут постепенно внедряться в больницах, поликлиниках и школах, а также в госуправлении.

— Машине — место — Эксперты подсчитали среднюю цену паркинга в крупных городах — Цена парковочного места в подземном или надземном паркинге в новостройках за год выросла в цене на 2,7 процента и достигла 775,2 тысячи рублей.

— Наслуженные миллионы — Прокурора подозревают в вымогательстве взятки — Следственный комитет России объявил, что его подразделение по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело против бывшего заместителя прокурора Пригородного района Республики Северная Осетия — Алания, а ныне занимающего должность старшего помощника прокурора Ардонского района республики Сослана Созанова.

— Им бы жить и жить — Женщин в России губят рак, сердечные болезни и внешние причины — Практически каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в России умирает от новообразований (23,8 процента).

— Полмира в свободном доступе — Россияне могут посещать без виз 116 стран мира — Тайвань продлил еще на год безвизовую программу для россиян. Всего сейчас им доступны для въезда без виз 116 стран.

— Лето в дверь, а мы в Тверь — Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы?

— Cильны дружбой — Отношения между Индией и Россией связаны огромной сердечностью народов — Хиндустани Самадж социально-культурная и литературная организация индийцев, живущих и работающих в России, с воодушевлением восприняла известие о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премьер-министру Индии господину Нарендре Моди высшей гражданской награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

— Питер все ближе — Открылся новый участок трассы М11 от Клина до Твери — Автомобилисты теперь смогут доехать от Клина до Твери по скоростной трассе М11.

— Непростой простой — "АвтоВАЗ" приостановил производство в Тольятти и Ижевске — "АвтоВАЗ" приостановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок необходимых комплектующих со стороны поставщика.

— Домашний арест вместо СИЗО?— Созданы предпосылки для освобождения Кирилла Вышинского — В Киеве в среду прошло очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, на котором сторона защиты снова подала ходатайство об изменении меры пресечения и освобождении журналиста из СИЗО.

— Из седла — в метро — В Петербурге появятся перехватывающие велопарковки — Рядом с петербургскими станциями метро начнут строить перехватывающие велосипедные парковки.

— Вода не приходит одна — Банк России хочет уговорить регионы заняться страхованием жилья — Банк России вместе с представителями страховых компаний планирует встретиться с руководителями регионов в рамках подготовки к вступлению в силу закона о добровольном страховании жилья.

— Зелень под защитой — Калининградцев впервые оштрафовали за парковку на газоне — В Калининграде составили первые административные протоколы в отношении двух горожан, припарковавших свои машины на газонах.

— Вычет в каникулы — В Краснодаре отменили льготный проезд для школьников и студентов — В столице Кубани в очередной раз подняли цены на проезд пассажиров в общественном транспорте — с 26 до 28 рублей.

— Иран поднял ставки — К чему приведет решение Тегерана "подредактировать" ядерную сделку — С 7 июля Иран будет считать себя свободным от части своих обязательств в рамках "ядерной сделки".

— Снизить накал страстей — В Москве объяснили, зачем нужно ездить на G20 — Если задача G20 — не допустить очередного кризиса и скатывания к масштабной войне, а такая опасность существует, то на встречах "двадцатки" надо исследовать разные тренды развития.

— В новом стиле — В Вашингтоне готовятся провести Трамп-парад — Празднование Дня независимости США в этом году войдет в американскую историю, как один из наиболее типичных штрихов периода президентства Дональда Трампа.

— Тест не по зубам — Канадцы не знают историю своей страны — Накануне празднования Дня Канады жители этой страны были ошарашены результатами проведенного одной местной компанией опроса.

— Огненный вал — В Красноярском крае вспыхнули лесные пожары — В Красноярском крае объявлен режим ЧС: угрожающими темпами нарастает огненный вал.

— Свет Эльбруса — Частная мини-ГЭС, которая питала энергией весь поселок, оказалась вне закона — В Северной Осетии местный житель Эльбрус Налдикаев, который построил рядом со своим домом небольшую частную гидроэлектростанцию (ГЭС) и обеспечивает бесплатной энергией и себя, и весь поселок, не может ее узаконить.

— Кривые метры — Жительница Пермского края отсудила у застройщика 600 тысяч рублей — Нерадивые пермские строители возместят владельцу новых квартир причиненный ущерб в пятикратном размере. Такое решение принял местный суд.

— Тяжелый урок — Какие выводы сделает Приангарье из паводка — По мере того, как спадает вода в затопленных районах Иркутской области, становится очевиден масштаб трагедии.

— Саранча атакует — В Самарской области объявили ЧС из-за нашествия вредителя — В двух районах и двух городах Самарской области объявили режим ЧС из-за угрозы поражения озимых и яровых саранчой.

— Вода и камень — На ВДНХ начали мыть фонтаны — Вчера на территории ВДНХ начали мыть фонтанов. Первым принял ванну "Каменный цветок", который только в конце апреля открылся после длительной реставрации.

— Защитный механизм — Адвокаты обсудили нарушения своих прав — В старинном городе Светлогорске, расположенном на побережье Балтийского моря, прошло необычное для этих мест мероприятие.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Санитары связи — В РФ проверят безопасность сетей 5G — Государство стремится развеять страхи, связанные с внедрением 5G в России. Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязи, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения на здоровье людей.

— Как взять миллионера — Чиновников Минобрнауки уличили в крупном мошенничестве — Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

— Урок мужества — Офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней — Во время ЧП на глубоководной станции в Баренцевом море экипаж проявил невероятное мужество и самоотверженность.

— Наша карта кроет — "Википедия" указала Крым российским — Статьи "Википедии" о G20 на 72 языках мира указали на картах Крым частью России.

— Зона действий — Иркутское наводнение объявлено ЧС федерального характера — Для устранения последствий наводнения в Иркутской области потребуется "особый уровень реагирования", так как паводок стал "чрезвычайной ситуацией федерального характера".

— Атом здорового человека — В Петербурге обсудили будущее ядерной медицины — Уникальный многопрофильный медцентр с двумя циклотронами, которые обеспечат производство радиофармпрепаратов, а также предоставят пациентам новые возможности для диагностики и лечения, появится в России.

— Выхлопные базы — Неэкологичные машины найдет искусственный интеллект — В России разработают систему, позволяющую в автоматическом режиме выявлять в потоке автомобили низкого экологического класса.

— Море возможностей — В Завидово презентовали новый туристический кластер — Власти Тверской области презентовали проект туристического кластера "Волжское море".

— Преступные черты — Биометрическую систему пустят на борьбу с мошенниками — Единая биометрическая система (ЕБС) будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому паспорту.

— Коробка танкеток — Новый модульный робот заменит саперов — Военные инженеры обезвредят мины с помощью новейшего робота "Капитан".

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РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Калужский политический долгожитель сдает позиции — Анатолий Артамонов не пойдет на новый губернаторский срок — Глава Калужской области Анатолий Артамонов уйдет в отставку во время очередной ротации губернаторов.

— Десять заповедей "Единой России" — Перед выборами партия власти рекомендовала своим кандидатам не врать и не лебезить — Руководство "Единой России" направило в регионы предвыборные рекомендации. Кандидатам советуют не врать, не лебезить, не быть политическими флюгерами и формировать образ " Нового единоросса". Рекомендации—итог июньской партучебы.

— Погибшие в Баренцевом море — РБК узнал подробности трагедии подводного комплекса "Лошарик" — Вечером 3 июля Министерство обороны опубликовало имена 14 человек, погибших при пожаре подводного комплекса "Лошарик". РБК собрал информацию о тех, кто находился на борту.

— Женщины займут кабины и палубы — Минтруд значительно сократил список запрещенных для россиянок профессий — Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий.

— Паспортный интерес — Чем отличаются поступившие в правительство концепции выпуска электронных удостоверений личности — Правительство рассмотрит три варианта выпуска паспорта нового образца от " Гознака ", НИИ " Восход " И "Ростелекома". От выбора варианта зависят затраты граждан, один из них предусматривает, что подтверждение личности будет платным.

— Рыба уплыла с аукциона — Правительство отказалось от публичных торгов при распределении квот на вылов — Закрепленные за рыбаками квоты на вылов рыбы не будут выставляться на аукционы, решило правительство. Разыгрывать на аукционах будут только квоты на добычу самого ценного ресурса— краба.

— "Дон-Агро" пожнет инвестиции в Сингапуре — Агрохолдинг евгения туголукова готовится выйти на IPO — Вслед за весенним IPO сервиса HeadHunter стать публичной.

— На Дальнем Востоке наступает горючая пора может еще одна российская компания. — Насколько может повыситься цена бензина в проблемном регионе — После окончания действия соглашения нефтяников с правительством о сдерживании цен на бензин стоимость топлива на НПЗ Дальнего Востока начала расти. Логика рынка нарушена, говорят владельцы АЗС: оптовые цены превысили розничные.

— Карты наносят двойной удар — ВТБ прогнозирует резкое увеличение безналичных платежей в ближайшие три года — К 2021 году объем платежей по картам увеличится на 115%, а число POSтерминалов—на 58%, прогнозируют эксперты ВТБ. Это отвечает потребностям пользователей, которые все реже носят с собой наличные. Вместе с платежами могут вырасти и тарифы за эквайринг.