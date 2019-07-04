МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Минздрав и Минкомсвязь РФ проанализируют влияние 5G на здоровье россиян, сообщает газета "Известия".

"Проведение исследования о влиянии 5G на здоровье людей на прошедшем в конце июня межведомственном совещании одобрили Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а также департамент информационных технологий Москвы (ДИТ)", — говорится в газете.

Уточняется, что взять на себя финансирование исследования готовы власти Москвы. Работы по изучению 5G планируют проводить чуть больше года. В них будут включены натурные испытания 5G и проверки влияния излучения на животных.

"По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения", — добавляет газета.

Минкомсвязь ожидает, что исследование позволит определить безопасный для людей уровень излучения, отмечает издание. Кроме того, руководитель проектов компании "Спектрум Менеджмент" Вадим Поскакухин рассказал "Известиям", что требования к излучению сотовых передатчиков могут быть даже смягчены.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению.