МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к другим основным мировым валютам в четверг вечером уменьшается в ожидании снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и на фоне снижения доходности американских гособлигаций.

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару растёт до 1,1283 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1277 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,82 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,02%, до 96,75 пункта.

Ожидание понижения ключевой ставки ФРС США продолжает сдерживать доллар. Согласно данным CME Group, все аналитики ожидают, что по итогам заседания Федрезерва в июле ставка будет снижена, при этом более 71% экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные ожидают снижения показателя на 50 базисных пунктов.

Вдобавок к этому в ожидании заседания Федрезерва доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг остается ниже 2%, при этом показатель с начала недели опустился на 5,4 базисных пункта, или на 2,6% — до 1,953%. Объем торгов на финансовых рынках при этом снижен, поскольку основные биржи США закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Инвесторы также ожидают выхода в пятницу статистики безработицы в США в июне. Аналитики прогнозируют, что безработица составила за отчетный период 3,6%, как и месяцев ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч.