РИМ, 4 июл /ПРАЙМ/. Итальянское правительство будет работать над созданием условий для снятия санкций с России, заявил премьер Италии Джузеппе Конте.

"Что касается санкций в отношении России, хочу сказать, что мое правительство всегда занимало очень твердую позицию с первого момента и будет продолжать настаивать на ней. Мы считаем, что санкции не являются целью. Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это состояние не идет на пользу никому", — сказал Конте на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, чтобы были сняты взаимные санкции должны быть созданы определенные условия, и Рим будет работать над этим.

"Мы всегда готовы участвовать в обеспечении предпосылок для более эффективного диалога", — добавил итальянский премьер.