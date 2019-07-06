МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен его заместитель Мурат Уйсал, документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Турецкая экономика переживает рецессию. ЦБ летом 2018 года втрое поднял ставки и уже год сохраняет их на уровне 24% в попытке обуздать инфляцию (20% при таргете в 5%). С другой стороны в условиях высокого внешнего долга нестабильна турецкая лира, за год она ослабла на 50%.

"Глава центрального банка Турецкой республики Мурат Четинкая покидает свой пост", — гласит президентский указ.

Причина отставки главы центробанка не приводится. В то же время агентство Рейтер передает со ссылкой на источники, что президент Тайип Эрдоган отправил Четинкаю в отставку, после того как он отказался уйти сам.