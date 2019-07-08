МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин с 1 по 5 июля на Дальнем Востоке снижались вторую неделю подряд, дизельное топливо также подешевело, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Премьер-министр Дмитрий Медведев в середине июня поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири и при необходимости принять меры. Представитель Козака Илья Джус позднее сообщил, что ФАС и Минэнерго проверяют информацию о скачках цен в этих регионах. Со своей стороны правительство со ссылкой на проведенный Минэнерго анализ отметило, что в конце мая — начале июня рост цен на заправках в Сибири был более выраженным из-за повышения НДС, которое не было учтено в январе.

Согласно данным "Кортес", средняя стоимость бензина "Регуляр-92" в рознице на Дальнем Востоке и Сибири на прошлой рабочей неделе снизилась на 5 копеек — до 43,38 рубля за литр, "Премиум-95" — на 7 копеек, до 45,34 рубля за литр, "Супер-98" — также на 7 копеек, до 50,3 рубля за литр. Цена дизельного топлива, не менявшаяся в предыдущие две недели, снизилась на 7 копеек и составила 49,13 рубля за литр. Цена на авиатопливо в рознице продолжила расти, увеличившись на 273 рубля — до 57,608 тысячи рублей за тонну.

Стоимость бензина в опте на Дальнем Востоке с 1 по 5 июля продолжала расти. Так, тонна бензина "Регуляр-92" подорожала на 900 рублей, "Премиум-95" — на 742 рубля, "Супер-98" — на 1,307 тысячи рублей. Дизельное топливо выросло в цене на 380 рублей за тонну.

Средние розничные цены на бензин в России за прошлую рабочую неделю в основном выросли, а дизельное топливо подешевело. Стоимость бензина "Регуляр-92" подросла на 2 копейки — до 42,41 рубля за литр, "Премиум-95" — на 3 копейки, до 45,6 рубля за литр, бензина "Супер-98" — не изменилась и составила 50,74 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело в рознице на 3 копейки – до 46,52 рубля за литр. Стоимость авиатоплива снизилась на 56 рублей и составила 57,413 тысячи рублей за тонну.

Оптовые цены на бензин и дизельное топливо в РФ с 1 по 5 июля выросли. Цена бензина "Регуляр-92" выросла на 295 рублей — до 47,983 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" — на 188 рублей, до 51,517 тысячи рублей за тонну, "Супер-98" — на 1,070 тысячи рублей, до 57,473 тысячи рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива в опте выросла на 202 рубля — до 48,330 тысячи рублей за тонну, авиатоплива — снизилась на 40 рублей и составила 45,584 тысячи рублей за тонну.