ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл /ПРАЙМ/. Индийская компания Flex Films к весне 2020 года начнет производить биоразлагаемую упаковку на заводе в Подмосковье, объем инвестиций в проект составляет свыше 5 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках выставки "Иннопром-2019" зампред регионального правительства Вадим Хромов.

"Уже строится завод по гибкой биоразлагаемой упаковке. Коллеги из индийской компании Flex Films переносят завод из Арабских Эмиратов. Они занимают существенную часть рынка по поставке гибкой упаковки в России, и современный завод по гибкой упаковке уже здесь (в Подмосковье) строят. Объем инвестиций по двум очередям завода – более 5 миллиардов рублей. Объем инвестиций первой очереди – 3,2 миллиарда рублей", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на предприятии планируется создать 150 рабочих мест.

"Компания задумалась о приходе в Россию в августе прошлого года, а к концу (2019) года завод будет уже достроен. Мы ожидаем, что в марте-мае следующего года он начнет в России уже производить продукцию", – отметил Хромов.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2019", которая будет проходить до 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".