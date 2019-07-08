КИЕВ, 8 июл /ПРАЙМ/. Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак назвал ложью заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о связи канала с российским Промсвязьбанком.

В понедельник Луценко заявил, что конечные бенефинциары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком, этого достаточно для применения санкций к телеканалу.

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности. Конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором. Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно", — говорится в заявлении Козака, опубликованном на сайте телеканала.

По его словам, и другие утверждения генпрокурора, в частности, касательно участия телеканала "в террористической деятельности", являются абсолютно безосновательными. "Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам", — заявил Козак.

Украинский телеканал NewsOne, анонсировавший в воскресенье телемост с каналом "Россия 1", затем сообщил о его отмене из-за угроз физической расправы. Как заявлял Луценко ранее в понедельник, генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

По данным информации на сайте NewsOne, конечный бенефициар компании "Новости 24 часа", которая является собственником телеканала, выступает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Козак. По данным реестра, парламентарий также является собственником компании "ТРК "112-ТВ", которая владеет телеканалом "112 Украина", а также компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", которые владеют телеканалом ZIK.

Промсвязьбанк в настоящее время на 100% принадлежит Росимуществу. Он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам после санации, начавшейся в 2017 году. До финансового оздоровления 50,03% акций Промсвязьбанка принадлежали Promsvyaz Capital B.V., которой его бывшие бенефициары владели через кипрскую компанию. Сам ПСБ отказался от комментариев.