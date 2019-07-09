ВАШИНГТОН, 9 июл /ПРАЙМ/. Катар и США в ходе визита эмира Тамима бин Хамада Аль Тани в Вашингтон подписали ряд документов в области экономического взаимодействия, чтобы повысить его интенсивность в два раза, до порядка 400 миллиардов долларов США, заявил Аль Тани во вторник.

"Наше экономическое взаимодействие сейчас — это 185 миллиардов долларов, и мы планируем удвоить это число", — приводит пресс-служба Белого дома слова Аль Тани.

Среди проектов, которые помогут достичь этих цифр, — покупка Qatar Airways пяти Boeing 777 Freighters, соглашение авиакомпании с General Electric по двигателям для Boeing 777 и 787, гарантии в покупке самолетов Gulfstream.

Кроме того, это соглашение Chevron-Phillips Chemical Company LLC и Qatar Petroleum по строительству, введению в эксплуатацию и развитию комплекса нефтехимического комплекса в Катаре. В числе этих договоренностей и покупка минобороны Катара зенитно-ракетного комплекса NASAM фирмы Raytheon и системы Patriot.