ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл /ПРАЙМ/. Государственные институты и торгово-промышленные палаты должны помочь малому и среднему бизнесу в области наращивания международного сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости в рамках выставки "Иннопром-2019" глава ТПП России Сергей Катырин.

"Мы считаем, что нужно серьезно поработать над темой малого и среднего бизнеса, который практически сегодня не задействован (в международном сотрудничестве) или задействован очень мало. Здесь проблем достаточно много. Есть вещи, которые вроде бы простые, но из-за них многие вопросы не реализуются или не могут быть решены", – сказал Катырин.

Как отметил глава ТПП, одними из основных проблем для сотрудничества бизнеса России и других стран являются логистика, паспортно-визовый режим и недостаток информации. Он отметил, что малым и средним компаниям нужно помогать в этих вопросах, так как они не имеют организационных и юридических возможностей, по сравнению с крупными организациями.

"У малых компаний нет таких возможностей, иметь огромный юридический штат, экономический, конъюнктурный, исследования проводить в нескольких странах. Конечно, здесь им должны помогать и государственные институты, и такие системы как торгово-промышленные палаты. Ест над чем работать", – заключил Катырин.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2019", которая будет проходить до 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".