МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам вторника не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания выступления главы Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,08%, до 26783,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,54%, до 8141,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,12%, до 2979,63 пункта.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл (Jerome Powell) выступит в конгрессе 10-11 июля. Трейдеры ожидают, что его выступление внесет некоторую определенность в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора.

На данный момент эксперты ожидают, что на июльском заседании регулятор уменьшит ставку с текущего уровня в 2,25-2,5%, при этом, по данным CME Group, более 95% аналитиков уверены, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов.

"Сокращения в июле будет сложно избежать с учетом текущих цен на рынках, но Пауэлл может воспользоваться возможностью для управления ожиданиями после встречи. Насколько успешно – это второй вопрос, поскольку инвесторы, похоже, не хотят этого слышать, и взамен могут продолжать оказывать давление и на сентябрьскую встречу", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).