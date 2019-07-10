ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл /ПРАЙМ/. Искусственный интеллект, внедряемый на предприятиях, способствует переходу людей из промышленности в сферу обслуживания, заявил в интервью РИА Новости на выставке "Иннопром" глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"Искусственный интеллект изменит, несомненно, промышленность очень сильно, потому что, как и интеллектуальные системы, будет вытеснять человека из сферы производства, все больше и больше людей будут уходить в сферу обслуживания. Уже сегодня в мире больше компаний в сфере обслуживания, чем те, которые в промышленном производстве. Народ перетекает с точки зрения рабочих мест", – сказал Катырин.

Глава ТПП отметил, что этот вопрос требует особого внимания, потому что связан не только с трудоустройством тех, кто освобождается от работы на промышленном производстве, но и с их подготовкой к работе на других направлениях.

"Это еще вопрос нормативно-правовой базы, законодательства, потому что оно сегодня выстроено все по большей части под юридические лица. Сама законодательная основа должна пересматриваться", – отметил собеседник агентства.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2019", которая будет проходить до 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".