Торговые представители США и КНР провели конструктивные переговоры по телефону - агентство
ВАШИНГТОН, 10 июл /ПРАЙМ/. Торговые представители США и КНР провели во вторник конструктивные переговоры по телефону, обсудили возможность личной встречи, цитирует агентство Рейтер заявление советника американского президента Ларри Кудлоу.
"Стороны обсуждают возможность проведения личной встречи", — сказал Кудлоу.
Агентство отмечает, что телефонный разговор во вторник состоялся между торгпредом США Робертом Лайтхайзером, министром финансов США Стивеном Мнучиным и их китайскими коллегами — вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай делает все возможное для заключения сделки по торговле с США.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
https://1prime.ru/News/20190710/830145686.html