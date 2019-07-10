ВАШИНГТОН, 10 июл /ПРАЙМ/. Торговые представители США и КНР провели во вторник конструктивные переговоры по телефону, обсудили возможность личной встречи, цитирует агентство Рейтер заявление советника американского президента Ларри Кудлоу.

"Стороны обсуждают возможность проведения личной встречи", — сказал Кудлоу.

Агентство отмечает, что телефонный разговор во вторник состоялся между торгпредом США Робертом Лайтхайзером, министром финансов США Стивеном Мнучиным и их китайскими коллегами — вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай делает все возможное для заключения сделки по торговле с США.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.