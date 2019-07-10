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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Поздно бить "Боржоми" — Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями — Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии. На жестких мерах в ответ на "антироссийские провокации" настаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала "Рустави-2" в адрес российского лидера.

— Владимир Путин русставил все по своим местам — Зачем президент летал в Екатеринбург — 9 июля президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, чтобы на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации порассуждать о пагубности многих альтернативных источников энергии (прежде всего ветряных мельниц) и ответить на оскорбления, донесшиеся из Грузии, с телеканала "Рустави-2".

— Нефть попала в недобычную ситуацию — "Транснефть" и "Роснефть" обвинили друг друга в падении производства — Публичная перепалка между представителями "Роснефти" и "Транснефти" по поводу кризиса с попаданием хлоридов в нефтепровод "Дружба" перешла в конфликт, непосредственно влияющий на бизнес. В начале июля добыча нефти в России упала до трехлетнего минимума из-за того, что ключевой добычный актив "Роснефти" "Юганскнефтегаз" сократил производство на 30%. В "Роснефти" винят в этом "Транснефть", которая ограничивает прием в систему. "Транснефть" объясняет, что была вынуждена это сделать, поскольку нефтекомпания не распределяет уже сданные в трубу 3,5 млн тонн.

— Земля пойдет в кино — Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства — Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.

— Бюро всеобщих историй — Запросы в БКИ становятся обязательными при открытии вкладов и счетов — Для наращивания кросс-продаж кредитные организации все чаще включают в пакет документов по открытию счета, вклада или дебетовой карты согласие на направление запросов в Бюро кредитных историй (БКИ), нередко — без ведома клиента. Итог — многочисленные жалобы, поскольку частые запросы в БКИ негативно отражаются на скоринговом балле заемщика, по которому его в дальнейшем оценивают потенциальные кредиторы.

— Перехватить до интеграции — Минск договаривается с КНР о временной замене российского государственного кредита — В обсуждении дальнейшей интеграции России и Белоруссии стороны вернулись на традиционные позиции.

— Укрупнение без объединения — Реструктуризация медучреждений не привела к большей согласованности лечения — По оценке Высшей школы экономики, реструктуризация сети российских государственных больниц и поликлиник привела к более эффективному использованию их мощностей, однако при этом снизила транспортную доступность медицинской помощи для пациентов — особенно в сельской местности. При этом врачи уже укрупненных медучреждений жалуются на несогласованность своей работы с коллегами чаще, чем те, кого организационная реформа не коснулась.

— Инфляция, похоже, не уродилась — Часть аналитиков допускает рост цен ниже таргета ЦБ уже в этом году — Нулевой прирост цен по итогам июня 2019 года, о котором сообщил Росстат, автоматически возобновил дискуссию о завышенности текущих инфляционных прогнозов. Аналитики обсуждают вопрос о том, возможно ли снижение годовой инфляции в августе ниже 4%, часть уже допускает этот сценарий. Цена вопроса — возможность дополнительного снижения Банком России ключевой ставки в 2019 году: ошибка в прогнозах даже в один шаг снижения ставки недешево обойдется финансистам.

— "Брексит" изменил маршруты перестрахования — Мониторинг финансов — Процесс выхода Великобритании из ЕС привел к смене страны-лидера на российском рынке перестрахования по объему входящих сборов. Как следует из отчета перестраховочной "дочки" Центробанка — РНПК, по итогам первого квартала 2019 года Великобритания, ранее традиционно занимавшая первое место по объему входящей перестраховочной премии в РФ, оказалась на 20-м месте.

— Олега Шеина задвигают по партийной линии — Кандидат в губернаторы Астраханской области пожаловалась на него в "Справедливую Россию" — Член совета астраханского регионального отделения "Справедливой России" (СР) Галина Морозова обратилась к лидеру партии Сергею Миронову с просьбой рассмотреть вопрос об исключении из партии руководителя областного отделения СР Олега Шеина. По ее словам, из-за его действий снижается популярность партии, а сам господин Шеин не является "командным игроком".

— В ходе приговора подсудимый много шутил — Давний знакомый IKEA Константин Пономарев отметил свой 8-летний срок моноспектаклем — Бизнесмен Константин Пономарев, получивший известность благодаря своим многомиллиардным тяжбам с IKEA, приговорен к восьми годам колонии общего режима.

— Россия расплатится за домашнее насилие — Решение ЕСПЧ по жалобе россиянки на побои подняло вопрос об изменении законодательства — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые обязал Россию выплатить компенсацию по делу о домашнем насилии. ЕСПЧ указал, что в нашей стране отсутствует законодательство, сдерживающее домашнее насилие, а пострадавшие не получают помощи.

— Офицеры ФСБ попались на разбое — После налета на коммерческий банк исчез фигурант громкого уголовного дела — Как стало известно "Ъ", от разбоя, в котором обвиняются семь сотрудников ФСБ, пострадали граждане КНР, работающие в торговом комплексе "Садовод". 140 млн руб., предположительно, похищенных чекистами, они собирались обменять на доллары. При этом после налета пропал предприниматель Борис Караматов — один из фигурантов дела о хищении активов застреленного в Подмосковье основателя торговых сетей "Партия" и "Домино" Александра Минеева.

— Украинское дело завершилось армянским розыском — Генпрокуратура Украины прекратила преследование совладельцев "РЕСО-Гарантии" — В международный розыск по линии Интерпола объявлен известный украинский предприниматель Лев Хлявич. Некоторое время назад он инициировал в Киеве возбуждение уголовного дела в отношении братьев Сергея и Николая Саркисовых — руководителей и совладельцев компании "РЕСО-Гарантия". Входящих в российских список Forbes бизнесменов заочно обвинили в мошенничестве, однако их уголовное преследование прекращено из-за недостатка доказательств причастности к предполагаемому преступлению.

— Минздрав и Русфонд делят базу доноров — К 2021 году в России заработает федеральный регистр костного мозга — Законопроект, предполагающий создание Федерального регистра доноров костного мозга, представлен на общественное обсуждение. Минздрав и благотворительная организация Русфонд, которая была одним из первых создателей регистров костного мозга в России, заявляют о готовности к сотрудничеству, хотя по-разному видят, как должны быть потрачены бюджетные деньги.

— Минобрнауки потратится на приборы — Научным институтам дадут гранты на обновление оборудования — Минобрнауки до конца года распределит 4,35 млрд руб. на обновление оборудования в российских научных институтах. Это первый подобный конкурс в рамках нацпроекта "Наука" — планируется, что к 2024 году не менее половины приборов в академических и вузовских лабораториях будут заменены на новые. В Российской академии наук подчеркивают, что к этим грантам допустят только самые лучшие институты, отнесенные к первой категории и показывающие результаты мирового уровня,— "так отдача будет выше".

— Уральские университеты собираются в центр — Три региона УрФО договорились о создании научно-образовательного кластера — Руководители трех регионов Уральского федерального округа подписали соглашение о создании научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на базе трех вузов — Уральского федерального, Южно-Уральского государственного и Курганского государственного университетов. Вузы и предприятия — участники НОЦ рассчитывают на льготы, в том числе на особые режимы налогообложения. Концепция уральского НОЦ предполагает ежегодный объем инвестиций более 1 млрд руб., основная часть должна быть выделена предприятиями-партнерами и региональными бюджетами.

— Росрыболовству не хватает на курсантов — Агентство просит увеличить финансирование своих учебных заведений — Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству обратился в Минобрнауки с просьбой увеличить финансирование вузов. В совете отмечают, что обеспечение норм финансирования на питание и обмундирование курсантов высших и средних учебных заведений, подведомственных Росрыболовству, составляет от 2 до 5% от уровня, предусмотренного для особого статуса курсантов морских специальностей.

— ОБСЕ отдохнула от конфликтов — Сергей Лавров встретился с коллегами в Словакии — В словацком курортном городе Штрбске-Плесо 9 июля завершилась двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, "разговор получился в целом полезным".

— В Гонконге оживляют протесты — Демонстранты не поверили словам главы города о "смерти" скандального законопроекта — Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 9 июля объявила, что закон об экстрадиции "мертв", и призвала протестующих начать переговоры "без предварительных условий". Но демонстрантов это не устроило: они сочли ее слова уловкой и призвали закрепить аннулирование законопроекта юридически, а также амнистировать всех, кто был задержан на предыдущих митингах. Оргкомитет протеста также назначил новые демонстрации, которые, по их словам, будут продолжаться до полного выполнения требований протестующих.

— НОВАТЭК точит нос на Китай — Компания увеличивает мощность газовозов для Азии — По данным "Ъ", НОВАТЭК может увеличить число газовозов ледового класса для своего проекта "Арктик СПГ" с 15 до 17 штук, а также изменить концепт, сделав суда более мощными и узкими по сравнению с теми, которые используются для "Ямал СПГ". Строить суда будет верфь "Звезда" в партнерстве с южнокорейской Samsung вместо DSME, которая участвовала в контракте для "Ямал СПГ". Выбор Samsung в качестве партнера означает, что у газовозов будет и новая грузовая система, которая до сих пор не применялась на арктических СПГ-танкерах.

— Rambler принял ставку — Компания окупит права на трансляцию английских матчей за счет букмекеров — Rambler Group смогла окупить покупку прав на показ сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) еще до его начала. Компания заключила спонсорский контракт с букмекерской конторой "Олимп", сумма которого, по данным "Ъ", может оцениваться в €18–22 млн. По его условиям букмекеры смогут транслировать матчи в пунктах приема ставок, барах и специальных фан-зонах.

— Форекс-дилеры поправят КоАП — Рынок рассчитывает на увеличение штрафов за незаконную рекламу — Лицензированные форекс-дилеры предложили увеличить штрафы за недобросовестную рекламу услуг на финансовом рынке. По их мнению, мера будет способствовать борьбе с вовлечением граждан в нелегальные офшорные схемы. Однако она может обернуться и против самих лицензированных брокеров: найти заказчиков незаконной рекламы гораздо сложнее, чем выявить нарушения в рекламе легальных участников.

— ЦБ посчитался с инвесторами — Реформа ИИС обойдет иностранные активы — ЦБ готов поддержать предложения профучастников относительно дальнейшего развития института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Они могут стать бессрочными, а максимальная сумма инвестиций за три года может быть увеличена до 2,5 млн руб. Владельцы таких счетов могут получить возможность выводить до половины средств со счета, не закрывая его. При этом ЦБ занял жесткую позицию относительно доступа особо защищаемых неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам, не котируемым на российских биржах.

— Никаких "Домашних денег" не хватит — Евгений Бернштам заплатит за бизнес имуществом — Евгения Бернштама признали банкротом по решению суда. На данный момент требования кредиторов к нему составляют почти 6 млрд руб., но реестр не закрыт и может пополняться. Впрочем, средств у финансиста недостаточно даже для удовлетворения текущих требований кредиторов, а процедура реализации имущества может значительно затянуться из-за его бракоразводного процесса.

— Инвестбанки заработали быстро — Комиссионные выросли за счет ускоренных размещений акций и сделок M&A — Инвестбанки на российском рынке заработали в первом полугодии комиссионные на сумму $139 млн, что является лучшим результатом с 2017 года. Резкий рост дохода обеспечил рынок акционерного капитала, где объем размещений вырос в 20 раз, прежде всего за счет ускоренных размещений.

— Сбербанк поторгует кибербезопасностью — Его структура предоставит управляемые сервисы внешним заказчикам — "Дочка" Сбербанка BI.Zone начнет предоставлять сервисы в сфере кибербезопасности сторонним компаниям. Ранее в это направление уже инвестировала 1 млрд руб. "дочка" "Ростелекома", которой удалось привлечь "несколько сотен заказчиков". BI.Zone для конкуренции может потребоваться скорректировать бизнес-модель, полагают эксперты.

— Бюро всеобщих историй — Запросы в БКИ становятся обязательными при открытии вкладов и счетов — Для наращивания кросс-продаж кредитные организации все чаще включают в пакет документов по открытию счета, вклада или дебетовой карты согласие на направление запросов в Бюро кредитных историй (БКИ), нередко — без ведома клиента. Итог — многочисленные жалобы, поскольку частые запросы в БКИ негативно отражаются на скоринговом балле заемщика, по которому его в дальнейшем оценивают потенциальные кредиторы.

— Стали на них нет — Россия оспорит американские пошлины на импорт горячего проката — В рамках ВТО Россия намерена оспорить американские антидемпинговые пошлины в 184%, которые были введены в 1999 году. Эти пошлины рассчитаны как для страны с нерыночной экономикой, но вступили в силу в 2014 году, когда Россия уже стала членом ВТО, что диктует иной порядок. Российские металлурги в лице "Северстали" уже пытались отменить пошлины через суд, но безуспешно.

— Электронные ПТС разбились о ТС — Споры о локализации могут ограничить ближний экспорт — Российские производители продолжают переходить на электронные ПТС, теперь уже серийно. Но популярность ЭПТС буквально накануне обязательного перехода на них, намеченного на 1 ноября, оставляет желать лучшего: с октября в РФ выдано только около 1,6 тыс. таких паспортов. На авторынке, по данным "Ъ", опасаются, что машины с ЭПТС будет невозможно свободно вывезти на основные экспортные рынки — в страны Таможенного союза (ТС). Формально это действительно так, подтверждают юристы, но из-за неопределенности ряда норм ТС коллапса экспорта ждать не стоит.

— ГЭХ разменяет дочерние структуры — "Мосэнерго" и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга — "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) в течение июля может обменять казначейские пакеты в ОГК-2 и "Мосэнерго" друг с другом через сделки купли-продажи. Размер этих пакетов незначительный, но ГЭХ до сих пор не смог продать или погасить эти бумаги, принадлежащие компании с 2011 года. После обмена ГЭХ может продать эти акции для увеличения free float. Казначейский пакет ОГК-2 может стоить около 2,3 млрд руб., "Мосэнерго" — 317 млн руб.

— Долги старой закваски — ВТБ заподозрил кредиторов "Деки" в выводе средств — Некогда крупнейший в стране производитель кваса "Дека", находящийся в процедуре банкротства, может поставлять продукцию в розничные сети через структуру, аффилированную с Сити Инвест Банком — основным кредитором компании. Как считает другой кредитор "Деки" — ВТБ, таким образом наносится ущерб финансовым показателям должника, поскольку договор с контрагентом мог быть заключен на невыгодных условиях. Госбанк пытался наложить запрет на эти поставки, но безуспешно.

— "Дикси" переставляет полки — Ритейлер пробует новый формат магазинов — Сеть "Дикси", закрывшая с 2017 года более 300 магазинов, задумалась о проведении реконцепции собственных площадок. Компания открыла первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, где планирует протестировать решения, которые будут применяться при дальнейшем развитии сети. Эксперты прогнозируют точечные обновления существующих супермаркетов в 2020 году, так как выручка "Дикси" несопоставима с конкурентами, которые могут позволить себе обновления сразу всех собственных магазинов.

— "Инград" дошел до промзоны — Девелопер может получить новую площадку для застройки — Не сумев договориться с американским девелопером Hines о застройке своих 22,5 га на севере Москвы, ИФК "Лираль" начала переговоры с группой "Инград" Романа Авдеева. Это одна из немногих в столице крупных площадок, которая пока никак не задействована под девелоперский проект. Владелец участка вынужден его продать, так как в ближайшей перспективе не сможет самостоятельно его освоить, а власти города не позволят оставить там промзону.

— "Последние несколько лет мы больше работаем на перспективу" — Блицинтервью — Гендиректор киностудии Горького Сергей Зернов о том, на что планируется направить средства от продажи непрофильных активов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Роснефть" снова просит крупных налоговых льгот — С их помощью Игорь Сечин может выполнить обещание к 2030 году загрузить Севморпуть 100 млн тонн нефти — К 2025 г. грузопоток Северного морского пути возрастет в 10 раз, "наша задача – сделать его глобальной конкурентной транзитной артерией", рассказывал президент Владимир Путин Федеральному собранию незадолго до своего переизбрания. Помочь в этом Путину пообещал 1 апреля этого года главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин – к 2030 г. отправлять Севморпутем по 100 млн т нефти в год.

— Почему Путин не прислушался к призыву ввести санкции против Грузии — Ослабление нынешней грузинской власти невыгодно для России, считает эксперт — Санкции против Грузии из-за оскорблений в адрес президента России со стороны ведущего телеканала "Рустави-2" Георгия Габунии вводить не стоит, заявил во вторник Владимир Путин.

— Для "Единой России" сложными будут выборы в парламенты Алтая и Хабаровского края — Близкие к Кремлю эксперты изучили, какие трудности ждут партию власти — Из парламентских кампаний в регионах 2019 г. особенно трудными для "Единой России" будут выборы в законодательные собрания Хабаровского края и Республики Алтай, а также в гордуму Иркутска. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Всего 8 сентября избираются парламенты 13 субъектов и гордумы 22 региональных столиц.

— ЕСПЧ удовлетворил первую жалобу на домашнее насилие из России — Российским властям придется ответить на вопросы о недочетах законодательства по этой проблеме — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 20 000 евро и возмещение юридических расходов Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что полиция и суды не защитили ее от повторяющихся случаев домашнего насилия, включавшего побои, похищение, преследование и угрозы.

— Бизнес приблизился к отмене части требований по репатриации валютной выручки — Комитет Госдумы одобрил законопроект, и первое чтение запланировано на четверг — Все ближе отмена требований о репатриации экспортной выручки хотя бы по некоторым контрактам – во вторник думский комитет по финансовому рынку рекомендовал принять об этом законопроект.

— Белоруссия меняет Россию на Китай — Китайский кредит дороже, но Москва выставляет политические условия — Белоруссия завершает переговоры с Банком развития Китая о кредите на $600 млн – эти деньги заменят зависший кредит от России, сообщил замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец.

— Для китайских миллионеров наступили непростые времена — Из-за замедления экономики они теряют свое богатство — Количество долларовых миллионеров в Китае значительно уменьшилось в 2018 г., выявило ежегодное исследование World Wealth Report компании Capgemini. Имеющих минимум $1 млн для инвестиций стало на 5% меньше – 1,189 млн человек, а стоимость их активов сократилась на $500 млрд.

— Владелец Объединенной металлургической компании: "Сегодня абсолютно всем в России нужны колеса" — Анатолий Седых – о падении и росте рынка железнодорожных колес и труб, промышленном туризме и роли искусства в жизни металлургов — За 27 лет существования Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых не раз менял полномочия в компании. Сначала занимался и операционной деятельностью, был гендиректором, но в 2002 г. в компании было принято решение, что акционеры выходят из управления бизнесом и будут работать в совете директоров.

— Видеоконтент подстегнул продажи смартфонов с большим экраном — Фаблеты заняли около половины российского рынка — В России стремительно растут продажи смартфонов с большими экранами – так называемых фаблетов (экран более 5,6 дюйма). На них, по данным "Связной-Евросети", в первом полугодии 2019 г. пришлось 45% всех продаж смартфонов. Годом ранее доля фаблетов была лишь 12%. В денежном выражении продажи фаблетов выросли в 2,6 раза. К таким устройствам относятся Honor 8X, Honor 10 Lite, Samsung Galaxy A7, iPhone XR и X и др.

— "Роснефть" снизила добычу нефти на крупнейшем проекте — Компания объясняет это тем, что "Транснефть" ограничила прием сырья — Во вторник, 9 июля, "Роснефть" сообщила, что вынуждена снизить добычу "Юганскнефтегаза": "Транснефть" сократила прием сырья. Трубопроводы забиты суррогатной нефтью – с высоким содержанием хлорорганики, объяснил представитель "Роснефти", возникло препятствие для стабильных поставок.

— Владимир Путин вступился за птиц и червей, которые, по его мнению, страдают от возобновляемой энергетики — Это сигнал для инвесторов в российскую ВИЭ-индустрию, опасаются представители отрасли — Энергетика на возобновляемых источниках (ВИЭ) оказывает негативное влияние на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли, сообщил президент России Владимир Путин на II Глобальном саммите по производству и индустриализации.

— РФПИ с партнерами купили 28% фармацевтической компании Alium — На ее базе АФК "Система" хочет создать одного из лидеров российского рынка лекарств — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) вместе с ближневосточными фондами объявили о покупке 28% акций фармацевтического производителя Alium. 95,1% Alium принадлежали АФК "Система" Владимира Евтушенкова, ВТБ и менеджменту компании: партнеры купили производителя в конце 2018 г. за 15,5 млрд руб. "Система" заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ.

— Ричард Брэнсон пытается опередить Джеффа Безоса и Илона Маска — Его Virgin Galactic привлечет на бирже $600 млн без IPO — Созданная британским миллиардером (Forbes оценивает состояние Брэнсона в $4,1 млрд) Virgin Galactic станет публичной, чтобы привлечь дополнительные средства для запуска в космос туристических кораблей. Произойдет это не путем размещения акций, а благодаря сделке с Social Capital Hedosophia (SCH) – специально созданной для поглощений инвестиционной компанией, акции которой уже торгуются на бирже. Она приобретет 49% акций Virgin Galactic, говорится в сообщении последней.

— Спрос на дефицитные железнодорожные колеса достиг своего пика к 2019 году — Рынок стабилизируется в 2020–2021 годах, прогнозируют эксперты — Рыночный цикл в сегменте стальных железнодорожных колес традиционно длится 7–8 лет. Два года назад начался рост, и в 2018–2019 гг. он достиг своего пика.

— Государство поделится с бизнесом собственными данными — Компании смогут продавать услуги на основе аналитики госданных — Бизнес может получить право извлекать дополнительную выгоду из данных, содержащихся в государственных системах. Компании смогут получать данные для аналитических исследований, свободно оказывать услуги на основе результатов проделанной аналитики или же использовать их в своих целях.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Винные и невинные — Владимир Путин: Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу — Во время рабочей поездки в Екатеринбург президент заявил журналистам о своем отношении к вопросу введения санкций в отношении Грузии — их вводить не нужно. А выступая на заседании Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), глава государства подчеркнул важность прогресса, предостерег от мракобесия и раскритиковал популизм в отношении темы климата.

— По-русски говоря — Посол Японии в РФ был гостем "Российской газеты". Интересно, что вся беседа с господином Тоёхиса Кодзуки велась на русском — Темы затрагивались самые разные. Мы говорили о недавней встрече "двадцатки" в Осаке, о развитии политических, экономических и культурных связей… Затронули и тему летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Интересно, что впервые на памяти всех российских участников беседы, чрезвычайный и полномочный посол зарубежной державы отвечал журналистам на безупречном русском.

— Стаж в цифре — В 2021 году все бумажные трудовые книжки вернут работникам — Трудовые книжки на бумажном носителе с 1 января 2021 года работодатель сможет вести только для тех работников, которые попросят его об этом в письменном заявлении. Остальные — только в электронном виде. Об этом говорится в законопроектах, которые внесло в Госдуму правительство РФ.

— Накажут рублем — Иностранные интернет-магазины будут платить штрафы по российским законам — Пленум Верховного суда России утвердил постановление, которое заставляет иностранные интернет-магазины, ориентирующиеся на российского покупателя, выполнять наши правила. В том числе платить штрафы за обиды, нанесенные клиенту.

— Держи карты крепче — Эксперты назвали страны, где самые ненадежные банкоматы — Великобритания и США являются самыми небезопасными странами с точки зрения использования банкоматов, считают опрошенные "РГ" эксперты.

— Трудности перевода — Госдума призвала правительство ввести экономические меры в отношении Грузии. Одна из возможных мер — заморозка денежных переводов — Еще до заявления президента Владимира Путина о нецелесообразности санкций в отношении Грузии Госдума приняла заявление на эту тему. Депутаты официально обратилась к правительству РФ с предложением продумать дополнительные экономические меры в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.

— Рассмотрят все дела — Судам пояснили, как переходить на новые правила апелляции — 9 июля пленум Верховного суда России обсудил проекты двух постановлений, объясняющих тонкости проведения судебной реформы.

— Бинты вне конкурса — Госзакупки медизделий ограничили — Список импортных медизделий и медицинского оборудования, госзакупки которых запрещены в нашей стране, расширен. В нем стало больше на 14 позиций.

— Разморозят объект — Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин представил Госдуме отчет о деятельности ведомства, а также ответил на вопросы депутатов. Одна из самых актуальных проблем, которая волновала народных избранников, — ситуация с недостроем. Чтобы ее решить, в контрольном ведомстве предлагают ужесточить ответственность для нерадивых чиновников — Депутат Госдумы Раиса Кармазина напомнила, что средства, выделенные на замороженные объекты, — это "попусту затраченные деньги".

— Предметный подход — Студентам официально разрешат работать в школе — Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит студентам вузов и колледжей официально трудоустроиться в школе. Что это значит на практике? Талантливые и мотивированные молодые люди смогут как можно раньше начать работать по профессии.

— Сельхозтехнику ставят на поток — Дмитрий Медведев пообещал "Росагролизингу" долгий фронт работы — К 2025 году "Росагролизинг" намерен поставить аграриям не менее 55 тысяч единиц современной сельскохозяйственной техники для обновления ее парка.

— Без срока давности — КС РФ обязал органы власти отвечать за решения времен СССР — Конституционный суд РФ признал ответственность органов власти за действия или бездействие предшественников. Однако меру этой ответственности между разными уровнями власти на местах должен определить федеральный законодатель. Это указано в постановлении суда, которое публикует "РГ".

— Приземлили — Генпрокуратура проверила авиакомпании — В российских авиакомпаниях и учебных заведениях гражданской авиации прошли масштабные прокурорские проверки. Ключевым вопросом был уровень подготовки пилотов.

— Отчет Счетной палаты — Во вторник в Государственной Думе рассматривался отчет о работе Счетной палаты России в 2018 году.

— Лето посинело — Июль перестает быть самым жарким месяцем в году — Июль этого года в центре европейской территории России может оказаться холоднее июня, рассказал 9 июля на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Спортивный режим — В СИЗО "Бутырка" построят спортивный комплекс для арестованных — На территории знаменитого столичного СИЗО "Бутырка" будет построен спортивный комплекс для арестованных. В нем они смогут поиграть в футбол, баскетбол, волейбол и позаниматься на тренажерах. Об этом сообщил "РГ" начальник изолятора полковник внутренней службы Сергей Телятников.

— Гуманитарные колеса — Крупный бизнес не остался равнодушным к беде жителей Иркутской области — Стихийное бедствие, обрушившееся на Иркутскую область, показало не только разрушительную мощь природы, но и способность людей объединяться, чтобы преодолеть трудности. Гуманитарная помощь начала поступать в регион с первых дней паводка.

— В правах все равны — Разделить водителей на любителей и профи не получилось — Поделить водителей на любителей и профессионалов способом, который предложило министерство транспорта, не получится. Минэкономразвития дало отрицательную оценку регулирующего воздействия этого проекта. Ранее все другие сопричастные ведомства высказались против.

— Бензин выводят из тени — Украина начала борьбу с "черным" рынком топлива — На Украине стартовала реформа топливного рынка. Бороться с "тенью" предлагается в том числе лицензированием, а также открытым государственным онлайн-реестром объектов топливной инфраструктуры.

— Не сметь! — В Киеве попытку примирения сочли разжиганием ненависти — 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил о внеплановой проверке телеканала News One из-за так и не состоявшегося телемоста с российскими коллегами под общим названием "Надо поговорить". Итоги проверки могут стать основанием для отзыва лицензии у телеканала, и хотя эта процедура достаточно сложна и не находится целиком в компетенции Нацсовета, его представители, а вместе с ними и депутаты Верховной рады, демонстрируют решимость наказать творческий коллектив, посмевший сделать шаг к примирению Украины и России.

— Лучший выход — из Евросоюза — Джонсон вышел на финишную прямую — Во вторник на первой встрече в эфире британского ТВ экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона, лидирующего в борьбе за премьерское кресло, с его последним конкурентом, главой МИД Джереми Хантом, речь пойдет о главной проблеме Соединенного Королевства: как выходить из Евросоюза.

— Бери портфель, пошли домой — В Польше детям не хватает мест в школах — В Польше начинается волна протестов против реформы образования, следствием которой стала нехватка мест в школах в следующем учебном году.

— Без Мегрэ не обойтись — Из Елисейского дворца исчез антиквариат — Из Елисейского дворца исчезли несколько статуэток, в том числе из бронзы и керамики, украшавшие его залы в течение многих десятилетий.

— Язык без дипломатии — Почему британский посол невзлюбил Трампа — Об этой истории казалось, что все известно: после того, как газета Daily Mail опубликовала письма посла Британии в США Кима Дэррока, где тот недипломатично отзывался об умственных способностях главы Белого дома и его команды, в воздухе повисла неловкая пауза. "Скелет в шкафу" Форин-офиса с громким стуком вывалился наружу, причем в самый неподходящий для этого момент. Публично отрицать столь прискорбный факт официальный Лондон попросту испугался. В британской столице никто не рискнул изображать дипломатическую невинность, когда в правящих верхах Альбиона происходит пересменка и новым премьером с высокой вероятностью станет Борис Джонсон, находящийся с Трампом на одной волне. Поэтому английский МИД практически сразу подтвердил: попавшие в СМИ письма, написанные с 2017 по 2019 год, подлинные.

— Кот подъезда N 8 — Спасение котенка объединило всех жителей дома. Чтобы посеять меж ними вражду, требуется гораздо большее — Глухой стон заставил пенсионерку Веру Ивановну Вольхину застыть на месте. Часы на кухне показывали три ночи. Она уже попила водички и собиралась идти обратно спать, как вдруг…

— Несгоревшие рукописи — В Оренбурге собрали первую архивно-музейную коллекцию писателя Владимира Маканина — После публикации статьи о глохнущем культурном следе блистательного писателя Владимира Маканина ("РГ" от 20 июня 2019 года) в редакцию написал руководитель Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов, сообщив, что часть архива и личных вещей писателя собственно фонду и удалось собрать и спасти.

— Турецкий гамбит — Страна-партнер привезла на "Иннопром" акул бизнеса — На X международную промышленную выставку "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, прибыли делегации 90 государств. Самая крупная — более 200 человек — из Турции.

— С парада на фристайл — Город готовится отметить День московского транспорта — В ближайшую субботу, 13 июля, в столице отметят ставший уже традиционным для города День московского транспорта.

— Родственные уши — Москвичам разрешат слушать свою музыку в такси — В московских такси пассажирам разрешат слушать свою музыку через аудиосистему машины.

— Пустышка и мужики — Открылась бесплатная школа для будущих пап — Школа для будущих пап открылась в столичном роддоме № 4 при Городской клинической больнице имени Виноградова. Парней бесплатно учат пеленать, купать и даже, пардон, подмывать младенцев. Бородачи с памперсами в руках — "мимишность" зашкаливает. Как и практическая польза от занятий.

— IХ Московский урбанфорум стал самым представительным за свою историю — Завершившийся Московский урбанистический форум-2019 стал самым представительным за всю история его проведения. К такому выводу пришли сегодня столичные власти на заседании президиума правительство города.

— В столичном метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!" — "Спасибо, донор!" — поезд с таким названием сегодня начал курсировать по Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, которую врачи называют донорской артерией — рядом с ее станциями находятся главные центры переливания крови.

— Отстояли проездной — "РГ" помогла вернуть транспортные льготы для школьников и студентов Краснодара — С начала этой недели в Краснодаре подняли цены на проезд пассажиров в общественном транспорте — с 26 до 28 рублей. И вместе с тем внезапно отменили льготные поездки в общественном транспорте для школьников и студентов на время летних каникул.

— Доплата к празднику — В Санкт-Петербурге назвали размер выплат к 75-летию Победы — Смольный определил размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и блокадники получат в честь 75-летия Великой Победы. Соответствующий закон подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Согласно тексту документа, получить единовременную денежную выплату смогут граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также граждане без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном городским правительством.

— Начали чистку — В Томске уволили начальника департамента за срыв мусорной реформы — Губернатор Томской области отправил в отставку начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура. Глава региона потребовал наказать и других виновных в мусорном коллапсе в Томске.

— Монетный спор — Жителю Курска компенсируют похищенный клад — Ленинский районный суд Курска завершил рассмотрение "дела о похищенном кладе". Так уже окрестили историю Александра Снегирева, случайно обнаружившего 260 золотых монет дореволюционной чеканки под полом дома.

— Пьют из болота — В пензенских селах ввели режим ЧС из-за отсутствия водопроводной воды — В 13 населенных пунктах Пензенской области власти ввели режим ЧС из-за отсутствия подачи питьевой воды. Такая ситуация сложилась как в небольших отдаленных селах, так и в крупных райцентрах, где из строя вышло водонапорное оборудование.

— Перезагрузка БАМа — Байкало-Амурскую магистраль ускорят в два этапа — Почти на треть увеличится пропускная способность БАМа. Правда, пока только на одном участке. Но будут и другие. Открыто рабочее движение по новому мосту через реку Лена второго пути перегона Лена — Восточная — Предленский в Иркутской области.

— Обреченные гореть — К большинству лесных пожаров человек не имеет отношения — Масштабные лесные пожары на планете уже стали обычным явлением. Виновником объявлен человек. Он неосторожно обращается с огнем и даже совершает поджоги. С этим не согласен доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ Владимир Сывороткин.

— На охоту — в Охотское — Ученые провели уникальную операцию по спасению косаток и белух — Зачем морским млекопитающим нужны крем, массаж и личный тренер? Где выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки вышли на свою первую охоту? О чем ученым расскажут спутниковые метки, установленные на животных?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не нефть, а да: Турция признала, что отказалась от иранского сырья — Анкара впервые официально подтвердила, что прекратила закупки топлива из Исламской Республики — Все турецкие НПЗ отказались от импорта сырья из Ирана, заявили "Известиям" в посольстве Турции в Тегеране.

— Царская закладка: как в Ташкенте нашли сокровища Романовых — Стоимость клада — миллионы долларов — Ученые Национального университета Узбекистана нашли в Ташкенте клад, общая стоимость которого превышает $1 млн. Среди обнаруженных сокровищ — редкие произведения искусства, золотые и серебряные слитки, монеты, иконы, изделия из драгоценных металлов и многое другое.

— С комфортом на нарах: может ли туризм дать второй шанс забытому наследию покорителей Севера — Заброшенные объекты Полярного Урала и арктических архипелагов всё чаще пробуют вписать в туринфраструктуру — Горную метеостанцию, пустующую на одном из хребтов Полярного Урала, группа волонтеров превратила в место для отдыха туристов. Теперь те, кто и раньше приезжал в национальный парк для совершения восхождений, смогут в ней переночевать, кроме того, власти региона рассчитывают, что она может стать одной из "знаковых дестинаций региона".

— База сданных: как новейшие разработки ученых из РФ могли утечь в Лондон — "Известия" выяснили, почему в конкурсе на создание "Карты российской науки" выиграла иностранная компания — В деле о крупном мошенничестве при создании "Карты российской науки", о котором ранее писали "Известия", могут появиться новые фигуранты.

— Подкат с поворотом: в России могут появиться турбоперекрестки — Разработан новый стандарт, предполагающий новые правила кругового движения и установку квадратных светофоров — В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ).

— Лишняя дочь: трагедия в Ингушетии вновь подняла вопрос о домашнем насилии в России — Пока врачи пытаются спасти маленькую пациентку, следствие вскрывает ужасающие факты жизни ребенка в чужой семье — Лучшие врачи пытаются спасти руку маленькой пациентки из Ингушетии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Есть надежда, что некроз конечности уйдет, уверяют в минздраве республики. Тем временем вся страна следит за судьбой семилетней Аиши Ажиговой, которая длительное время подвергалась истязаниям, как считает следствие, в семье своих опекунов.

— Вино доказано: Грузия должна начать диалог с Россией после слов Путина — Тбилиси стоит использовать жест доброй воли президента РФ, считают в парламенте республики — После заявления Владимира Путина о нецелесообразности санкций против Грузии официальный Тбилиси должен активизировать диалог с Москвой. Об этом "Известиям" заявили в грузинском парламенте. Там заверили, что в стране осталось немало людей, выступающих за налаживание отношений с Россией.

— Лазерныи? прицеп: наркотики смогут искать с помощью "чутких" дронов — Сенсор на борту БПЛА позволит регистрировать наличие даже одиночных молекул запрещенных веществ на больших территориях — Найти спрятанные в городе наркотики смогут беспилотники, оборудованные особым лазерным комплексом. Созданная российскими учеными система позволит регистрировать отдельные молекулы запрещенных веществ, находящиеся в воздухе или лежащие на любой поверхности. В основе работы прибора — сканирование местности безопасным для человека лазерным лучом и регистрация спектров рассеяния, характерных для наркотических веществ.

— Спасительный туман: в России создали паровой огнетушитель — С его помощью можно бороться с пожаром без эвакуации людей — В России создан паровой огнетушитель, способный ликвидировать пожар без предварительной эвакуации людей и дополнительного ущерба для интерьера помещений. В основу разработки заложен принцип распыления перегретой воды — после выхода из системы она преобразуется в пар температурой 60°C, который уменьшает концентрацию кислорода и вытесняет опасные продукты горения. После этого огонь отступает, а атмосфера становится более пригодной для дыхания. Промышленный образец нового средства борьбы с пожарами планируется создать до конца лета.

— Одиннадцать стульев: Украину пригласят на саммит СНГ — В Содружестве призвали новое руководство страны проявить прагматический подход и сохранить участие в организации — Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств, который пройдет 11 октября в Ашхабаде. Исполнительный комитет СНГ не получал от Украины никаких официальных документов о выходе, поэтому государство юридически по-прежнему находится в составе организации.

— Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств — Фармрынок начал сокращаться впервые с 2015 года — Продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад.

— Крутой посол: дипскандал подпортил отношения Британии и США — Эксперты прочат ослабление позиций Лондона в отношениях с Вашингтоном после Brexit — Скандал вокруг посла Британии в Вашингтоне Кима Дэррока, который назвал некомпетентной администрацию президента США, не поссорит союзников.

— "Архаика — это путь в никуда" — Россия готова к международному сотрудничеству в сфере природоподобных технологий, заявил Владимир Путин — К реализации стартующих в России масштабных научно-технологических программ планируется привлекать как компании с госучастием, так и частный бизнес. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин, выступая на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.

— Золотая доставка: в России разрешат продавать драгоценности онлайн — Несмотря на существующие правовые коллизии, объемы реализации ювелирных изделий в интернете в 2018 году выросли до 12 млрд рублей — В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет. Проект постановления правительства об этом разместил Минфин для общественного обсуждения.

— В пожарном порядке: обязанности добровольцев подвели под стандарт — Желающим помогать МЧС придется проходить ежегодный медосмотр и осваивать специальные навыки — Пожарных-добровольцев обяжут заканчивать курсы профессиональной подготовки и раз в год проходить медобследование. Соответствующий национальный стандарт разработан Главным управлением пожарной охраны МЧС России совместно со Всероссийским добровольным пожарным обществом и Национальным союзом организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ).

— Движение — жизнь: как туристы спасаются от бегущих быков — Жертвами несчастных случаев на одном из самых знаменитых испанских праздников чаще всего становятся иностранцы — В испанской Памплоне с 6 по 14 июля проходит ежегодный праздник Сан-Фермин, на который съезжаются до 3 млн человек со всего мира. Самое знаменитое его действо — это утренний забег быков, или энсьерро, в котором участвуют все желающие.

РБК daily

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— Азиатское трио покорило Россию — Откуда отечественные компании импортируют микроэлектронные компоненты — РБК после сообщений о нехватке импортных комплектующих для спутников ГЛОНАСС проанализировал, откуда Россия завозит критически необходимую электронику. Оказалось, что основными поставщиками выступают Китай, Тайвань и Малайзия.

— "Форт" получил американскую прививку — Международная фармкомпания перенесет выпуск трех вакцин в Рязань — Компания MSD передаст технологию производства вакцин от ветрянки, ротавируса и ВПЧ совместной структуре "Ростеха" и Александра Винокурова.

— Последний поход — Что могло стать причиной гибели 14 подводников в Баренцевом море — После ТРАГЕДИИ с подводной лодкой "Лошарик" корреспондент РБК побывала в Мурманской области, чтобы разобраться в деталях засекреченного инцидента в Баренцевом море.

— Будущее Венесуэлы решается на Барбадосе — Николас Мадуро объявил о новом раунде переговоров с оппозицией — Власти и оппозиция Венесуэлы решили начать новые переговоры. Целью диалога, посредником в котором выступает Норвегия, противники президента называют попытку положить конец узурпации в стране и назначить новые выборы.

— Русский след Huawei — Крупнейший китайский производитель смартфонов ищет возможности для инвестиций в России — Huawei ведет переговоры с несколькими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий. В результате Huawei может еще больше увеличить свои продажи в России.

— Пять углов эмбарго — Эксперты KPMG проанализировали, как российские контрсанкции повлияли на производство продовольствия в стране — Одним из результатов продэмбарго стал рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты. К такому выводу пришли аналитики KPMG. Минсельхоз оценивает итоги пятилетних контрсанкций как в целом позитивные.

— " У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции — "Король недвижимости" Год Нисанов ведет бизнес в партнерстве с родственниками, но считает, что сразу допускать детей к управлению нельзя. Каким будет "Олимпийский", где откроют новое "Депо" и парк Ferrari World, он рассказал РБК.

— Нефтяники сыграли с нулевым результатом — Правительство представило свой вариант стабилизации цен на топливо — Нефтяные компании так и не смогли добиться от правительства новых субсидий для стабилизации цен на бензин и дизтопливо. Чиновники согласовали им дополнительную компенсацию, но на ту же сумму увеличат налог на добычу нефти.