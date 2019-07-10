МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 июля, уменьшились на 9,5 миллиона баррелей, или на 2%, до 459 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 3,08 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,3 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 52,2 миллиона баррелей.

Запасы бензина снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 229,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 2,9%, составив 130,5 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 739 тысяч баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.