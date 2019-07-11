ВАШИНГТОН, 10 июл /ПРАЙМ/. Глава минфина США Стивен Мнучин в ходе встречи с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером обсудил вопросы, связанные с Ираном и энергетической безопасностью ЕС, говорится в релизе минфина США.

"Сегодня министр финансов Стивен Мнучин встретился с министром экономических дел и энергетики Германии Петером Альтмайером. Министры обсудили вопросы санкций, связанных с торговлей с Ираном. Два министра далее обсудили европейскую энергетическую безопасность и макроэкономическую политику, которая будет способствовать улучшению глобальных перспектив (экономического) роста", — говорится в сообщении ведомства.

В этот же день Мнучин провел встречу с премьером Латвии Кришьянисем Кариньшем. Стороны обсудили борьбу их ведомств с отмыванием денег, общие вопросы безопасности и обеспокоенности, дополняет минфин США.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США — "государством-спонсором терроризма".

Кроме того, США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана, заявив, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа. Президент США Дональд Трамп после решения ввести санкции заявил, что Вашингтон готов к переговорам по новому соглашению с Ираном.