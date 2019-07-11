ВАШИНГТОН, 11 июл /ПРАЙМ/. Американские сенаторы от обеих партий представили законопроект, предусматривающий ограничения в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи и ситуацией в Йемене, документ опубликован на сайте палаты.

Авторы законопроекта требуют от руководства США пересмотра отношений с Саудовской Аравией, оценку соблюдения этой страной прав человека, а также ее действий в контексте ситуации в Йемене. Документ предусматривает отказ в американских визах представителям правительства Саудовской Аравии, ограничение доступа к собственности этой страны в США и действия авиалицензий, но не касается поставок вооружений.

"Поведение Саудовской Аравии должно измениться. Мой межпартийный законопроект касается напряженности в отношениях наших стран и преследует цель изменить их поведение. Он будет иметь очень существенный эффект в момент, когда много идей, но мало планов", — написал в Twitter один из его авторов проекта республиканец Джим Рич.

Как пишут СМИ, комитет сената по иностранным делам может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе.