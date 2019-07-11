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КОММЕРСАНТ

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— Теперь нам квантЫ! — 10 июля в Кремле прошло мероприятие, которое не было похоже ни на одно из тех, которые специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников видел прежде. Главы крупнейших компаний с госучастием подписали соглашения с правительством о развитии технологичных отраслей, а на самом деле — о цифровизации российской действительности. Про то, как это делалось вручную,— специальный корреспондент "Ъ" из Кремля.

— Быстрым платежам накручивают процент — Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%. Прийти к консенсусу регулятору, банкам и ритейлерам пока не удалось.

— Гомеоапатия — Критика Российской академии наук гомеопатии негативно сказалась на рынке лекарств. Продажи таких препаратов снижаются третий год подряд, но по итогам пяти месяцев 2019 года провал оказался самым существенным: объем реализации сократился на 14,4%. Покупателей отпугивает не только мнение ученых, но и высокая цена продукции, представленной в основном импортными марками. Но полного запрета продажи и рекламы ждать не приходится: по закону гомеопатические препараты по-прежнему относятся к лекарственным средствам.

— Экспортеры ЕС заметили нехватку спроса — Высокий уровень политической неопределенности и слабость мировой торговли являются ключевыми рисками для роста экономик стран зоны евро, следует из обновленного прогноза Еврокомиссии. Эти факторы уже привели к снижению экспорта и ухудшению деловой активности в промышленности, прежде всего немецкой. В итоге в этом году ВВП валютного блока увеличится всего на 1,2%, а в следующем — на 1,4%.

— Госдума причесала Налоговый кодекс — Госдума приняла в первом чтении законопроект с точечной правкой фискального законодательства, затрагивающей почти все главы Налогового кодекса. Среди позитивных новостей: сокращение с пяти до трех лет срока владения недвижимостью, по истечении которого ее можно продать без налога, появление у физлиц возможности взаимодействовать с налоговиками через МФЦ, предоставление нулевой ставки налога на прибыль для региональных учреждений культуры и бессрочное закрепление такой льготы для медицинских и образовательных организаций.

— Российский госдолг набирает популярность — В очередном "Обзоре рисков финансовых рынков" Банк России описал ситуацию с российским госдолгом в июне — она оказалась довольно необычной. Исходя из данных ЦБ, размещение Минфином еврооблигаций сняло с рынка ОФЗ в России часть спроса иностранных инвесторов, однако даже это не остановило давление на внутренний российский долг — доходность по нему в июне снижалась быстрее, чем в мае, когда приток нерезидентов в ОФЗ был рекордным.

— Аварийному жилью продлят соглашения о поддержке — Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) планирует до 1 августа подготовить соглашения с регионами, по которым они смогут получить финансирование на реализацию федерального проекта по расселению аварийного жилья (входит в нацпроект "Жилье и городская среда") сразу на 2020–2021 годы — об этом сообщил вчера гендиректор госкорпорации Константин Цицин.

— Промпроизводство добра — Сегодня Госдумой должен быть рассмотрен в третьем, окончательном чтении проект поправок к закону о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) — они вводят в правовое поле понятие "социального предпринимательства" и обязывают ФНС учитывать в реестре МСП "социальные предприятия". Акцент проекта Минэкономики сделан на массовую занятость социально уязвимых групп в "социальных предприятиях": федеральные власти могут оказывать поддержку таким субъектам МСП и, очевидно, должны иметь в виду именно поддержку социального предпринимательства.

— "Избирательные комиссии практически никому не подчиняются" — Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что нарушения на муниципальных выборах в городе вредят репутации Санкт-Петербурга, и призвал реформировать работу избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). В Центризбиркоме позицию господина Беглова поддержали: зампред ЦИК Николай Балуев заявил, что председатели ИКМО, допустившие нарушения, понесут "серьезное наказание, которое лишит их возможности заниматься профессиональной деятельностью".

— Бывший генерал не отсудил взятку — Как стало известно "Ъ", в Москве снова арестовали бывшего заместителя главкома внутренними войсками МВД России Вячеслава Варчука. В прошлом году он был лишен звания генерал-лейтенанта и определен на шестилетний срок в колонию за получение взятки. При этом господин Варчук через суд пытался взыскать с Росгвардии 10 млн руб., считая, что она необоснованно обогатилась за его счет.

— Чекист числился в университете — Как стало известно "Ъ", в Краснодаре арестовали бывшего подполковника регионального УФСБ Константина Николинко. Возглавляя отделение спецслужбы по городу Белоречинску, офицер заставил руководителя местного филиала Адыгейского государственного университета (АГУ) фиктивно принять его на работу и в течение восьми лет получал в нем зарплату преподавателя. Злоупотребления были выявлены в ходе расследования уголовного дела о выдаче дипломов в АГУ за взятки.

— Среди инструментов не заметили бомбу — Московский окружной военный суд (МОВС) на выездном заседании в Санкт-Петербурге приступил к допросу обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро, происшедшем 3 апреля 2017 года. В своих показаниях подсудимые Бахрам Эргашев и Сейфулла Хакимов заявили, что не видели в кладовке съемной квартиры бомбу, откуда она была изъята при обыске. По их версии, там хранились лишь инструменты и одежда.

— Дело об измене становится семейным — Вчера стало известно о задержании сотрудниками ФСБ юриста Константина Антонца, мужа обвиняемой в государственной измене внештатного эксперта Фонда Горчакова Антонины Зиминой. Госпожу Зимину обвиняют в рассекречивании сотрудника ФСБ, который был на ее свадьбе четыре года назад, и в передаче закрытых данных спецслужбам Латвии. Фабула дела, фигурантом которого стал господин Антонец, который ранее работал в правительстве Калининградской области, неизвестна даже его родственникам — сам он в телефонном разговоре с тестем назвал свое дело сфабрикованным и при этом отказался от защиты.

— К спидометру пристраивают дозиметр — В Москомархитектуре подтвердили, что в землеотвод спроектированной Юго-Восточной хорды близ парка "Коломенское" попадает участок Московского завода полиметаллов. На склоне берега Москвы-реки у завода эксперты предприятия "Радон" ранее обнаружили "десятки тысяч тонн радиоактивной земли". В Москомархитектуре признали наличие участков "с особыми экологическими условиями", но заверили, что новая автотрасса через них не пойдет. Эколог утверждает, что под склоном находятся отходы радиоактивного урана и тория, и опасается, что с землей пыль, способную спровоцировать онкологические заболевания, разнесет по округе строительная техника.

— Дело "Нового величия" теряет свидетелей — В ходе вчерашнего заседания суда по делу фигурантов "Нового величия", которых обвиняют в создании экстремистской организации, случился очередной неожиданный поворот. В понедельник свидетель обвинения Павел Ребровский, который ранее полностью признал вину, заявил, что слова о намерении совершить с соратниками госпереворот были сказаны под давлением следствия. В среду показания в суде должен был дать второй ключевой свидетель обвинения Рустам Рустамов, в рамках сделки со следствием получивший полтора года условно. Однако перед судьей он так и не предстал.

— На перегоне "Рязанский проспект"—"Выхино" пропали сотни миллионов — Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело о мошенническом хищении более чем 400 млн руб., а также халатности при устранении в 2013–2014 годах протечек на перегоне "Рязанский проспект"—"Выхино" московского метро. По делу никто пока не задержан, при этом следствие ходатайствует об аресте имущества Андрея Шилина — гендиректора АО "Триада-Холдинг", выступавшего подрядчиком работ. По уголовному делу господин Шилин проходит свидетелем.

— Владимир Зеленский превращает Чернобыль в "туристический магнит" — Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который, по его словам, "станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины". Он считает, что следует отказаться от различных запретов, которые сейчас действуют в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции, и наоборот, "сделать тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины".

— Крым и Донбасс включают в состав УК Украины — В Верховной раде зарегистрирован законопроект, вводящий уголовную ответственность за "умышленное непризнание" принадлежности Украине Крыма и "отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Предлагается расширить определение тех действий, которые подпадают под статью уголовного кодекса, карающую за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ государства.

— Patriot нацелили на удвоение товарооборота — На переговорах в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани договорились удвоить товарооборот. Этому в числе прочего должна помочь закупка Дохой зенитного ракетного комплекса NASAM фирмы Raytheon и системы Patriot. Последняя во многом является аналогом российской С-400, к которой Катар ранее проявлял интерес, но переговоры застопорились. Впрочем, российско-катарские связи не настолько серьезны, чтобы им навредили договоренности между Вашингтоном и Дохой. А вот развивающееся партнерство Катара и Ирана с планами Соединенных Штатов входит в противоречие.

— Утильсбор на всех не делится — Между автоконцернами разгорается борьба за правила распределения промышленных субсидий объемом около 120 млрд руб. в год. По данным "Ъ", ряд традиционно российских производителей хотят привязать объем выплат к уровню локализации автомобилей, что снизит их размер для конкурентов. Теперь Toyota, BMW, PSA, Volvo Trucks и "Автотор" пожаловались на эту идею Дмитрию Медведеву, утверждая, что это приведет к снижению рентабельности и даже, возможно, к сворачиванию производства.

— Интернет-торговле выписывают рецепт — Онлайн-ритейлеры настаивают, что новая версия законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами учитывает интересы только аптечных сетей и просят спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить требования. Интернет-компании считают необходимым легализовать онлайн-торговлю рецептурными препаратами и разрешить доставку обычным курьерам, а не исключительно фармацевтам, как сейчас предусмотрено в законопроекте. Депутаты не против пойти навстречу, вопреки позиции аптечных сетей.

— "Яндекс.Афиша" собрала очередь — Претензии билетного оператора "Кассир.ру" к "Яндексу" готовы поддержать другие крупные участники рынка, включая Ticketland и Intickets. Кнопка быстрой покупки билетов через "Яндекс.Афишу" позволяет интернет-компании перетягивать трафик не только у конкурентов, но и у самих организаторов мероприятий, считают билетные сервисы. В "Яндексе" утверждают, что открыты для сотрудничества и предоставляют доступ к билетам различных продавцов.

— Суд сдвинул границы вагонов — Суд первой инстанции заключил, что ФАС необоснованно запретила Первой тяжеловесной компании (ПТК) покупать группу "Промышленные активы". ФАС аргументировала запрет тем, что существует отдельный рынок перевозок в инновационных полувагонах и на нем структуры ПТК доминируют, а сделка это усугубит. Но суд счел, что границы товарного рынка определены неверно.

— Валерий Мирошников покинул пределы АСВ — Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост. Его место должен занять Андрей Мельников, который был заместителем гендиректора АСВ до 2016 года. Причины увольнения господина Мирошникова в агентстве не объясняют, но, по информации "Ъ", оно может быть связано с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Однако процессуальный статус топ-менеджера до сих пор не определен, поскольку сразу после задержания господина Черкалина он покинул страну.

— Терминал не закачался в бюджет — В правительстве возникли разногласия относительно источника почти 100 млрд руб. на строительство терминала "Утренний" в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2". По данным "Ъ", курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов считает, что речь должна идти о дополнительном выделении средств в бюджете на 2020–2022 годы, тогда как Минфин выступает за перераспределение денег в рамках нацпроекта по инфраструктуре.

— "Лаборатория Касперского" взяла Австралию в разработку — У "Лаборатории Касперского" возникли вопросы к законодательному регулированию на рынке Австралии. Компания опасается, что местный аналог "закона Яровой" сместит баланс "от пользователей и компаний в сторону правоохранительных органов", и подготовила предложения по улучшению документа. Закон может осложнить деятельность разработчиков софта, а его примеру могут последовать и другие страны Британского Содружества, подтверждают эксперты.

— "Национальная Медиа Группа" завела "Трех котов" — "Национальная Медиа Группа" (НМГ) приобрела 25% в "Студии Метрафильмс" — создателе одного из крупнейших российских анимационных брендов "Три кота". Инвестиции в анимацию логичны после запуска входящим в НМГ холдингом "СТС Медиа" детского телеканала CTC Kids, считают эксперты. По их оценкам, с помощью нового актива НМГ сможет заработать на фоне роста популярности российских лицензий на рынке детских игрушек.

— Пенсионным агентам предложили статус — Ассоциация НПФ предлагает законодательно закрепить статус агента негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, предлагается ввести для них административную ответственность, что, как полагает лоббист, будет способствовать защите прав клиентов. По мнению экспертов, реализация предложения не решит проблемы неправомерных переводов пенсионных накоплений, однако поможет институционализировать агентов, выведя их из "серой зоны".

— "Яндексу" не нашлось места — Американская сеть WeWork, которая обещала открыть коворкинг на 4,3 тыс. кв. м в деловом квартале "Красная роза" рядом с парком Горького специально для структур "Яндекса", не сможет этого сделать. Владелец объекта — KR Properties отказался согласовать субаренду площадей интернет-холдингу. Теперь "Яндексу" придется разместиться в коворкинге на Якиманке.

— "Привлечь к ответственности владельцев не получается" — Число аварий на опасных производственных объектах в России в 2018 году сократилось на 15,8%. Об их главных причинах, внедрении удаленной системы мониторинга опасных производств и поправках к закону о промышленной безопасности "Ъ" рассказал руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Налоговики всерьез взялись за табачный рынок — Претензии, которые налоговики начали предъявлять табачным компаниям, разрастаются. По итогам выездных проверок российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также "Донскому табаку" (с 2018 г. входит в Japan Tobacco International, JTI) доначислено 60 млрд руб., сообщил федеральный чиновник, и это без учета пеней и штрафов. Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили "Ведомостям" их сотрудники и топ-менеджеры.

— Поддержка Москвой пророссийских политиков на Украине вряд ли улучшит их результаты на выборах — Российский премьер Дмитрий Медведев в среду провел переговоры с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Встреча, призванная возобновить российско-украинский межпартийный диалог, прошла в здании "Единой России" в Москве. По словам российского премьера, его партия поддерживает идеи "Оппозиционной платформы" и надеется на ее успех на предстоящих парламентских выборах 21 июля.

— Россияне все больше опасаются кровопролитных межнациональных столкновений — Доля россиян, считающих, что в стране сейчас возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве, заметно выросла, следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости". Сейчас так полагает 31% опрошенных против 19% в 2017 г., хотя после присоединения Крыма в 2014 г. этот показатель постоянно снижался.

— Бизнес отбился от налоговых претензий к стационарному оборудованию — У бизнеса появилась надежда не платить налоги с оборудования, которое налоговики переквалифицировали в недвижимое имущество. Такое решение в среду, 10 июля, приняла коллегия по экономическим спорам Верховного суда. Она впервые рассматривала такой спор и встала на сторону бизнеса: платить налог со стационарного оборудования не нужно.

— Правительство закрепило за госкомпаниями шефство над высокими технологиями — Соглашения подписали "Ростех", "Ростелеком", Сбербанк, РЖД и "Росатом". Они должны подготовить планы с целевыми показателями технологического развития: производства и продаж решений на базе отечественных технологий, обеспеченности научно-технологической и производственной инфраструктурой, перечислил Путин.

— Русофил, а Путина оскорбил — Борис Джонсон как никогда близок к тому, чтобы занять кресло премьер-министра Великобритании. Неуклюжий и растрепанный, недисциплинированный и неорганизованный, пьяница, бабник и скандалист – это все про Бориса Джонсона, и, похоже, что именно его британцы хотели бы видеть своим премьер-министром.

— Структура Siemens пытается получить статус российской для нелокализованной турбины — Компания "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, 65% принадлежит Siemens, 35% – "Силовым машинам" Алексея Мордашова) 2 июля подала в Минпромторг заявление на специальный инвестиционный контракт (спик) на локализацию газовой турбины большой мощности, сообщил в среду представитель Siemens.

— На киноэкраны выйдут новые приключения Остапа Бендера — Rambler Group стала инвестором и сопродюсером киносериала "Бендер", который снимает студия "Среда" Александра Цекало, рассказала "Ведомостям" директор по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софья Квашилава. Представитель "Среды" подтвердил, что Rambler Group полностью профинансирует "Бендера".

— "Яндекс.Маркет" собрал продовольственную корзину в магазине у дома — Приложение "Суперчек" от "Яндекс.Маркета" (СП "Яндекса" и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии. Об этом сообщил представитель "Яндекс.Маркета". Пока сервис доступен для пользователей Android, для iOS версия появится через 3–4 недели, уточнил он.

— "Почта России" может переехать на Ленинградский проспект — Об интересе "Почты России" к бизнес-центру в комплексе "Искра-парк" на Ленинградском проспекте "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки: госпредприятие претендует на большую офисную часть объекта. Информацию о переговорах подтвердил партнер владельца комплекса – компании "Галс-девелопмент" (входит в группу ВТБ).

— Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла — Доллар и евро подешевели на 80 и 50 копеек. К 19.40 мск курс доллара на Московской бирже упал на 77 коп. до 63,15 руб., евро – на 51 коп. до 71,09 руб. Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта.

— "Росгосстрах" меняет руководителя — Гендиректор "Росгосстраха" Николаус Фрай в ближайшее время передаст полномочия Геннадию Гальперину, сообщил банк "ФК Открытие", владеющий страховщиком. Пока Гальперин занял пост главного исполнительного директора. Когда он возглавит компанию, в банке не уточнили, подчеркнув, что Фрай останется независимым членом совета директоров страховщика. Гальперин возглавлял "ВТБ страхование" с 2011 г., но после продажи компании "Согазу" покинул ее.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Не пойман — не карп — Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков ответил на вопросы читателей "РГ". В частности, они спрашивали, когда исчезнет платная рыбалка, как узнать норму вылова в регионе, и что власти собираются делать с китайскими сетями.

— Авианосцы выходят на подиум — Девятый Международный военно-морской салон начал работу в Санкт-Петербурге. В работе салона принимают участие 49 официальных делегаций из 35 стран и 353 компании-участницы, из которых 28 — иностранных.

— Пчеломор — В регионах в разгар медосбора начали массово гибнуть пчелы. В Алтайском крае столь масштабный мор зафиксирован впервые. А в Курской области бедствие затронуло половину пасек. Кто виноват — сейчас выясняют специалисты.

— От суммы не зарекайся — Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект, разрешающий изымать у чиновников средства, взявшиеся неизвестно откуда. Председатель Госудумы Вячеслав Володин уже высказался в поддержку документа.

— Фейки попали под запрет — Генпрокуратура опубликовала в интернете проект инструкции о порядке рассмотрения уведомлений о распространении в Сети запрещенной и негативной информации. Новая версия документа уточняет меры реагирования на нее.

— Варианты прорыва — Добиться более устойчивого и динамичного роста экономики призвал президент Владимир Путин на совещании в Кремле. Также глава государства призвал создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса.

— Отчет поставят на платформу — Регионы несут основную нагрузку по выполнению нацпроектов, поэтому им надо дать больше времени на практическую работу, освободив от излишней отчетности, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в среду в ходе "правительственного часа" с участием первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова, который рассказал о реализации единого плана правительства по достижению национальных целей в области экономики.

— Ставки и риски — В России завершается этап выдвижения и регистрации кандидатов на выборах разного уровня. Стартовые позиции кандидатов в губернаторы и в депутаты Мосгордумы обсудили участники "круглого стола" в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

— В рублях и метрах — Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в действующий закон о бюджете на текущий год и попросил Счетную палату РФ особо тщательно проанализировать расходы госказны в жилищной сфере.

— Дорогу "скорой" — ГД приняла пакет законопроектов о наказании в случае создании помех медикам. Если в результате таких действий пациент пострадает или умрет, виновного лишат свободы на срок от двух до четырех лет.

— С видом на Ташкент — Дмитрий Медведев провел переговоры со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым. По итогам встречи Россия и Узбекистан взяли курс на более плотное экономическое сотрудничество и политическое взаимодействие.

— Ищите нас по карте — На официальной странице МЧС начал работать единый портал онлайн-сервисов. С его помощью можно подать любое обращение. Ресурс предназначен как для юридических лиц, так и для граждан.

— Рубили сплошь. И рядом — СК объявил о завершении работы по громкому уголовному делу региональных чиновников, вырубивших в природном заказнике здоровый лес под видом больного. Тогда было уничтожено 120 гектаров заповедного леса, ущерб оценили в 748 миллионов рублей

— Байкал устал от туристов — Все чаще звучат призывы ограничить поток туристов на Байкал. То, что нагрузка на озеро и прилегающую к нему территорию чрезмерна, не вызывает сомнений ни у экологов, ни у законодателей.

— Закурим перед стартом — Госдума 11 июля рассмотрит законопроект, возвращающий курилки в аэропорты. Эксперты отмечают, что эта мера может поставить под угрозу достигнутые в предыдущие годы успехи в снижении потребления табака.

— Лепили дипломы — Роскомнадзор по Ингушетии заблокировал по требованию прокуратуры Назрани тридцать сайтов, продававших поддельные дипломы и школьные аттестаты об образовании. На этих интернет-ресурсах можно было заказать и получить за деньги документ об окончании практически любого российского вуза, колледжа или школы, причем на бланке государственного образца.

— Скидка на такси — Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", которые касаются так называемого социального такси. Эти изменения расширили перечень тех категорий граждан, кто имеет право на специальное транспортное обслуживание.

— Вода ушла, пришел огонь — В то время как число погибших в результате мощнейшего наводнения в Иркутской области достигло 25 человек, этому региону угрожает другая напасть. Теперь в область пришли лесные пожары. В семи районах объявлен режим ЧС.

— За рулем — министр — Глава Минэкономразвития Максим Орешкин решил на личном опыте проверить качество автотрассы по маршруту Москва — Тольятти. Одна из целей поездки — решение вопроса строительства дороги от столицы до Казани.

— Дефицит лечится — В польских аптеках не хватает нескольких сотен наименований жизненно важных лекарств, в том числе от астмы, гипертонии, диабета, гипотиреоза и аллергии. Фармацевты по всей стране признают, что впервые столкнулись с такой ситуацией, и требуют от министерства здравоохранения принять меры. В ведомстве уверяют, что с трудностями в этой области столкнулась не только Польша, но и вся Европа.

— Счета закрыты — Почти 122 миллиона евро арестовано на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы в рамках ограничительных мер по ходатайству следственных органов.

— Виды на море — Снять квартиру на российских курортах в сезон примерно так же дорого, как в столице, но останавливаться в отелях еще дороже. Лидируют Крым и Краснодарский край — при этом недвижимость у моря продолжает дорожать.

— Ночью спать надо — Почти две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью или в выходные, свидетельствуют данные исследования НИУ ВШЭ. По этому показателю Россия занимает одну из лидирующих позиций в Европе.

— Женщин не берем — ФСИН обнародовала предложения по улучшению условий содержания арестантов, подготовленные вместе с СПЧ. Главная идея: не направлять в следственные изоляторы тех, кого совсем необязательно держать в камере. Например, беременных и инвалидов.

— Экспресс-арест — Мосгорсуд оставил под арестом в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате. Известный бизнесмен — глава агрохолдинга "Русское молоко" — был задержан 19 июня по подозрению в растрате около 4 млн долларов банка "Кредитный экспресс", после чего Басманный суд отправил его под арест до 19 августа.

— Деньги на метро уехали — Столичные следователи возбудили уголовное дело против коммерсантов, которые подвизались сделать ремонт в московском метрополитене. Надо подчеркнуть, что с заявлением о проведении проверки в СК обратился сам метрополитен.

— Штраф летуна догонит — Первый видеокомплекс, фиксирующий среднюю скорость на протяженном участке дороги, заработал в Подмосковье. Он установлен на территории Сергиево-Посадского городского округа — на участке с 52 по 56 километр Ярославского шоссе.

— Не вашего ума… — Это слово в памяти каждого из нас, а если его еще или уже нет, то название деревни Прохоровка должно воскреснуть и быть навсегда с нами. Здесь разыгралось крупнейшее в мировой истории танковое сражение между фашистами и Красной армией. Тут решалось, куда повернет Вторая мировая война после победы под Сталинградом.

— Заплатят пассажиры — Французское правительство намерено ввести в 2020 году экологический налог на авиабилеты. Об этом сообщила министр транспорта Элизабет Борн по итогам заседания Совета по защите экологии, которое состоялось в Елисейском дворце под председательством президента Эмманюэля Макрона.

— Спрятаться невозможно — Апелляционный суд в США запретил президенту Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, обвинив его в нарушении первой поправки конституции. Защита главы государства заявила о том, что опротестует постановление, а местные эксперты тем временем пытаются предугадать, к чему может в итоге привести это "опасное" решение.

— Парадный пиар — Президент Украины Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День независимости 24 августа. Вместо этого он предложил разделить бюджет мероприятия между украинскими военными, чем вызвал очередной приступ ярости националистов, которых на этот раз поддержал премьер Гройсман.

— Воспитывают автодозвоном — Коммунальщики применили систему автодозвона, чтобы отучить воронежские фирмы клеить объявления в неположенных местах. Специальная программа "обрывает" заказчикам рекламы телефон, непрерывно набирая номера, указанные в листовках.

— Поймала за руку — Мэр Якутска Сардана Авксентьева вернула многодетной семье земельный участок, который едва не был передан другим людям на основании измененных документов. К градоначальнице обратилась многодетная мать, пожаловавшаяся на странности при формировании предназначенного для ее семьи участка.

— Жизнь в очереди — Поводом стало непризнание ее малоимущей, в то время как бесплатно получить жилье от государства могут граждане, имеющие этот статус. В 1964 году советское правительство не оперировало термином "малоимущий". Дома строились государством, очередь формировалась в городских исполнительных комитетах.

— Томография в подземелье — Ученые Крымского федерального университета сообщили о новых ранее неизвестных ходах пещеры "Таврида". Они были обнаружены при изучении подземной полости методом электротомографии.

— Фёдор Конюхов. Вечный странник — За Конюховым и молодому угнаться сложно. Вернувшись из тяжелейшего 154-дневнего похода на весельной лодке через Южный океан, Федор Филиппович после короткой паузы отправился на озеро Тургояк под Миассом. Там и удалось его перехватить.

ИЗВЕСТИЯ

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— Связи небесные — Британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи планирует обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру, может получить доступ к работе в России. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в конце июля, говорится в повестке мероприятия. С документом ознакомились "Известия".

— Заводи "Торы" — В Крыму будут развернуты новейшие зенитные комплексы "Тор-М2", которые способны с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и даже управляемые авиабомбы. Новинка, изначально предназначавшаяся для защиты войск на марше, поступит на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота, основная задача которого — оборона главной базы от ударов вероятного противника.

— Полторы с оборота — Автодилеры предлагают установить максимальную сумму эквайринга при покупке машин на уровне 1000–1500 рублей. Об этом говорится в письме главы Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олега Мосеева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Алексею Войлукову. Документ есть в распоряжении "Известий".

— "В одном месте Киев отводит войска, в других усиливает огонь" — Три тысячи жителей ДНР уже получили российские паспорта, а заявки 15,5 тыс. сейчас находятся на рассмотрении. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он также рассказал, чего ждет Донбасс от возможной встречи "нормандской четверки", почему ДНР не собирается отказываться от курса на интеграцию с Россией, какими республика хотела бы видеть отношения с Киевом, как воспринимают в регионе Владимира Зеленского и что происходит на линии соприкосновения.

— Газопровод дружбы — После парламентских выборов и формирования нового правительства Украины Москва готова обсудить вопрос создания консорциума по управлению газотранспортной системой соседней страны. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил во время переговоров с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Вопрос возобновления прямых поставок российского газа существенно продвинулся: Киев готов к подписанию соответствующего контракта уже в августе, заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко.

— Процент на достаток — Рост российской экономики продолжается больше четырех лет, однако он должен стать более устойчивым и динамичным. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что после небольшого подъема инфляции из-за повышения НДС началось ее снижение — по данным на 8 июля этот показатель составил 4,6%.

— Под покровом Польши — Российский гражданин Денис Лисов, который забрал из шведской приемной семьи трех дочерей и вывез их в Польшу, планирует остаться с детьми в республике. Об этом "Известиям" сообщил сам россиянин сразу после заседания суда в Варшаве, который постановил не выдавать его Швеции. Сейчас все зависит от решения польского миграционного ведомства, которое, по словам адвоката Лисова Бабкена Ханзадяна, должно вынести свое заключение в течение ближайшего месяца. Тем временем семья Лисовых продолжит проживать в Варшаве, где ей оказывают поддержку российские дипломаты, а также польские граждане.

— Пересадка в приемнике — Несмотря на то что Марию Бутину должны выпустить из тюрьмы 25 октября, есть вероятность, что в Россию девушка вернется только в конце года. Об этом "Известиям" сообщил ее отец Валерий Бутин. По его словам, несколько месяцев россиянка может находиться в специальном центре в ожидании депортации. Правозащитник Александр Ионов, находящийся в постоянном контакте с адвокатами российской студентки, подчеркнул: основная задача защиты сейчас заключается в том, чтобы избежать помещения Марии в иммиграционный приемник, в котором царят ужасные условия.

— Остановка без требования — Российские автобусы и грузовики планируют оборудовать системами экстренного торможения, действующими на основе искусственного интеллекта независимо от водителя. Соответствующие поправки в технический регламент стран Таможенного союза разрабатывают в Минпромторге, рассказали "Известиям" в ведомстве. В перспективе все автомобили могут обязать переходить на такие системы, уточнили "Известиям" в Минтрансе. Аналогичные стандарты уже частично действуют в развитых странах, а окончательный перевод всего транспорта, в том числе старых машин, на автономные системы торможения в Европе и США запланирован на 2025 год, рассказали "Известиям" эксперты в области искусственного интеллекта.

— Абонент недоволен — Россияне стали чаще жаловаться на услуги сотовых операторов — во втором квартале 2019 года, по сравнению с первым, количество обращений выросло на 21,5%. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора, с которой ознакомились "Известия". Среди основных претензий пользователей — недовольство навязыванием дополнительных платных услуг (19–38% в зависимости от оператора), а также жалобы на завышение счетов со стороны сотовых операторов (21–40%). Качество связи волнует граждан значительно меньше, чем плата за услуги: на него обратили внимание 12–25% пользователей.

— "Грачата" учатся копать — Ракетные крейсеры стратегического назначения обезопасят от самых коварных мин. Новая система защиты может найти и уничтожить не только обычные, но и так называемые стелс-мины, которые ставятся на мелководье и прячутся в грунте. Из-за небольшого расстояния закладки от берега такие ловушки не могут быть обнаружены тральщиками, поэтому до сих пор они оставались главной опасностью для кораблей. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, новая разработка поможет серьезно усилить боевые возможности российского флота.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Россияне проявляют недоверие ко всем — С 2018 года у россиян меняется отношение к власти, провластным и оппозиционным политикам, а также оценка положения дел в стране. Об этом говорится в докладе "Становление нового общественного консенсуса и его внутренние противоречия", подготовленном экономистом, бывшим президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым, психологами Анастасией Никольской и Еленой Черепановой (есть у РБК).

— Следствие нашло дорогу в "Крокус" — "Крокус" использовал авансы "Автодора" на 14,6 млрд руб. для размещения на депозитах, а не для строительства ЦКАД, установило следствие по уголовному делу против экс-главы госкомпании Сергея Кельбаха. В "Крокусе" это опровергают. Следственный комитет установил, что компания "Крокус Интернэшнл" Араза Агаларова использовала два аванса от "Автодора" на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме— 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

— Приехали поговорить "За жизнь" — Премьер Дмитрий Медведев и лидеры "Единой России" приняли в Москве украинских оппозиционеров во главе с Виктором Медведчуком. Визит должен привлечь на его сторону избирателей на востоке Украины. В среду, 10 июля, высшее руководство украинской партии "Оппозиционная платформа— За жизнь" провело в Москве переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

— Угольщики Донбасса добывают плату за добытое — Угольщики Донбасса пожаловались местным властям на "Внешторгсервис" Сергея Курченко, который задерживает оплату поставленного угля. В таких условиях предприятия не могут выплачивать зарплату, а рабочие угрожают забастовками.

— Отношения США и Великобритании притупились — Британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок подал в отставку после оскорблений со стороны Дональда Трампа. Скандал стал причиной переноса торговых переговоров, однако в Лондоне надеются на сохранение особых отношений с США.

— Нефтяники делают скидку по "Дружбе" — После инцидента с загрязнением хлором экспортного трубопровода "ДРУЖБА" российским нефтяникам пришлось продавать со скидками даже чистую нефть. Компании уже недосчитались $50 МЛН, потери могут вырасти, предупреждают эксперты.

— У инвесторов уполовинились аппетиты — Сумма сделок на рынке слияний и поглощений в первом полугодии составила чуть более 50% от прошлогоднего результата и стала вторым самым низким показателем за десять лет, подсчитало REFINITIV.

— Головная боль банков — На рейтингах российских банков негативно сказывается качество корпоративного управления, утверждают в Moody"s. Такая ситуация наблюдается у трети рейтингуемых банков. Основные риски —зависимость от акционера и кредитование связанных с ним компаний.

— Проекты в России будем делать только с Миллером — Глава австрийской OMV, одного из главных партнеров "Газпрома" и инвесторов Nord Stream 2, Райнер Зеле заявил РБК, что цены на газ в Европе вырастут, если газопровод не достроят в срок и не продлят транзит через Украину в 2020 году.

— "Озоновые" дыры — Более 450 тыс. e-mail и паролей пользователей для входа в онлайн-магазин Ozon попали в открытый доступ. Инцидент произошел полгода назад, но компания о нем не сообщала, а сейчас настаивает, что часть данных утекла с других сайтов. База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).