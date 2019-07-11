МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео выразила обеспокоенность по поводу введенных Японией санкций на экспорт ключевых высокотехнологичных материалов в Южную Корею, сообщает агентство Ренхап.

Как сообщалось ранее, с 4 июля экспорт в Республику Корея фторированного полиимида, резистов и фтористого водорода, а также передача связанных с ними технологий перестали быть свободными, теперь они требует подачи заявок на разовые экспортные разрешения.

"Министр Кан заявила, что торговые ограничения со стороны Японии могут нанести ущерб нашим компаниям и оказать негативное влияние на порядок мировой торговли, а также на американские фирмы, нарушая глобальную систему поставок, что нежелательно с точки зрения дружественных отношений Южной Кореи и Японии, а также в рамках трехстороннего сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией ", — цитирует агентство заявление МИД Южной Кореи.

Кан, находящаяся с визитом в Эфиопии, также отметила, что Сеул надеется найти дипломатическое решение проблемы путем диалога с Токио.

В свою очередь Помпео выразил "понимание" позиции Сеула и отметил необходимость продолжения сотрудничества с целью укрепления дипломатических связей между Южной Кореей, США и Японией.

Также Кан и Помпео договорились продолжить тесную связь для достижения денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове.

Кроме того, по данным агентства, в среду заместитель главы отдела национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Ким Хён Чон прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с официальными лицами США для обсуждения торговых споров с Японией.