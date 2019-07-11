МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг сохраняют положительную динамику предыдущего дня на фоне угрозы шторма в Мексиканском заливе, из-за которой компании сократили добычу нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% — до 67,24 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,46%, до 60,71 доллара за баррель. В среду рост обеих марок достигал 3%.

Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) сообщило в среду, что энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм. Компании в среду эвакуировали персонал с 15 добывающих платформ и 4 установок.

Участники торгов также продолжают отыгрывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 9,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 3,08 миллиона баррелей.

"Для поддержки цен на нефть нет ничего лучше, чем раннее начало сезона ураганов, при этом данные минэнерго США рисуют еще более благоприятную картину для американского нефтяного рынка", — сказал агентству Рейтер управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес (Stephen Innes).