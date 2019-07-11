МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил РИА Новости, что его заместитель Алексей Иванов задержан по подозрению в даче взятки.

"Они (следственные органы — ред.) его задержали. По всей ситуации оказываем содействие", – заявил Дроздов.

"Нет, по подозрению", — добавил он в ответ на просьбу прокомментировать, был ли Иванов задержан по факту дачи взятки.

В пресс-службе ПФР сообщили, что фонд работает в штатном режиме и оказывает содействие следствию.

"Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме", — рассказали в ПФР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не знают, что стало причиной следственных действий в отношении замглавы ПФР.

"Мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы", — сказал Песков.



