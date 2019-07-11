МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2020 году на уровне текущего года — на 1,14 миллиона баррелей в сутки, среднеговодой спрос превысит знаковые 100 миллионов баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации. ОПЕК в июне перевыполнила сделку ОПЕК+ на 22%

Спрос со стороны стран ОЭСР вырастет на 90 тысяч баррелей в сутки. При этом положительная динамика ожидается лишь в странах Северной и Южной Америки, а в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе спрос продолжит снижаться.

"Факторы, которые могут повлиять на темпы роста спроса на нефть в 2020 году, включают макроэкономические изменения в основных странах-потребителях, вытеснение тяжелых дистиллятов природным газом и другими видами топлива, программы субсидирования и планы по их прекращению, последствия ввода в эксплуатацию/задержки/закрытия мегапроектов в области переработки и программы по снижению расхода топлива, особенно в транспортном секторе", — отмечается в докладе.

Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2020 году, по ожиданиям ОПЕК, превысит знаковые 100 миллионов баррелей в сутки и достигнет уровня в 101,01 миллиона баррелей в сутки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОПЕК понизила прогноз по росту предложения нефти в мире от стран вне организации в 2019 году на 95 тысяч баррелей в сутки, до 2,05 миллиона баррелей, в 2020 году ожидает роста на 2,44 миллиона баррелей в сутки.

Общий объем поставок вне ОПЕК в 2019 году теперь ожидается на уровне 64,43 миллиона баррелей в сутки.

"Основной причиной этого пересмотра в сторону снижения является продление корректировок уровня добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК… на следующие девять месяцев, а также добыча в Бразилии, Норвегии и России ниже ожидаемого уровня во втором квартале 2019 года", — говорится в докладе.

При этом в 2020 году организация ожидает рост предложения вне ОПЕК на 2,44 миллиона баррелей в сутки, до 66,87 миллиона баррелей. Отмечается, что США, Бразилия, Норвегия, Канада, Россия, Австралия и Казахстан станут основными драйверами роста предложения нефти, а Мексика, Колумбия, Великобритания, Индонезия и Таиланд — наоборот, снижения.

"Прогноз по предложению в 2020 году странами не-ОПЕК, несмотря на ожидаемый ввод новых трубопроводов для транспортировки нефти из бассейна Permian (находится в США – ред.) в объеме более 2,5 миллиона баррелей в сутки, подвержен множеству неопределенностей, включая цены на нефть, управление инвестициями, хеджирование, инфляцию затрат, незапланированные простои, связанные с техническими проблемами, задержку ввода новых проектов и продолжительность технического обслуживания", — сообщает ОПЕК.