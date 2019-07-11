МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались с 21.46 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (53%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (28%) и Android (17%).