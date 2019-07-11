САРАТОВ, 11 июл /ПРАЙМ/. Реализация нескольких десятков проектов в сфере туризма, строительства и агропромышленного комплекса ожидается на планируемой территории опережающего развития (ТОР) "Инза" в Ульяновской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Тимофей Гончарук.

Минэкономразвития России разработало законопроект о создании ТОР "Инза" в Ульяновской области для содействия развитию?города Инзы путем диверсификации экономики, привлечения в монопрофильное муниципальное образование инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации ООО ПФ "Инзенский деревообрабатывающий завод".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, всего за 10 лет планируется реализовать не менее 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,357 миллиарда рублей и созданием 519 новых рабочих мест

"Я могу только сказать, что это несколько десятков проектов в сфере туризма, строительства, пищевой промышленности и сельского хозяйства. С компаниями (инвесторами) идут переговоры", — сказал собеседник агентства.

Как отметил министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Рустем Давлятшин, для инвесторов, планирующих разместить свои производства в ТОР "Инза", будут сформированы комфортные условия для ведения бизнеса.

"Предусмотрены следующие льготы: нулевая ставка налогов на прибыль, имущество и транспорт, сниженная с 30% до 7,6% ставка социальных отчислений во внебюджетные фонды", — цитирует Давлятшина пресс-служба правительства области.