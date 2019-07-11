МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Финские инвестиции в Россию составляют около 14 миллиардов евро, заявил журналистам посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.

"Наши инвестиции в Россию составляют около 14 миллиардов евро. Если мы сравним наши инвестиции с другими странами, я думаю, что Финляндия на душу населения является самым большим инвестором в российскую экономику. Конечно, есть страны, где в статистике указаны очень большие цифры, но здесь надо ставить вопрос о том, насколько эти инвестиции являются реальными. А мы говорим о производстве, реальных инвестициях. Мы очень серьезно работаем на российском рынке, инвестируем, а не только торгуем", — сказал посол в беседе с российскими журналистами.

Он отметил, что многие финские компании учитывают санкционный режим, это влияет на инвестиционные решения, однако они всегда инвестируют там, где считают нужным и возможным инвестировать.

"Конечно, если Россия ничего не покупает в Финляндии, у нас не будет денег покупать ваш товар. Мы почти в три раза больше импортируем из России, чем экспортируем в РФ. У России в основном мы покупаем нефть, газ, лесные ресурсы, химические товары", — добавил Хаутала.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.