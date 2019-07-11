МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг в основном выросли, при этом Dow Jones впервые в истории превысил отметку 27000 пунктов, S&P 500 также обновил рекорд, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,85% — до 27088,08 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,08% — до 8196,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,23% — до 2999,91 пункта.

В четверг стало известно, что инфляция в США в июне выросла в месячном выражении на 0,1%, хотя аналитики ожидали нулевой динамики. Базовая инфляция в месячном выражении составила 0,3%, что является самым высоким показателем с января 2018 года.

Участники рынка также продолжают осмысливать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, указавшего на торговые и экономические риски, которые могут негативно сказаться на экономике США. Заявления Пауэлла были восприняты как сигнал к готовности ФРС ослабить монетарную политику.

"В четверг рынки были в приподнятом настроении, так как глава ФРС Джером Пауэлл ранее дал веский сигнал, что Федрезерв на встрече 30-31 июля снизит процентные ставки", — приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестиционного аналитика XM Раффи Бояджиана (Raffi Boyadjian).

Между тем, инвесторов не порадовало заявление президента США Дональда Трампа, написавшего у себя в Twitter, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал.

Дефицит бюджета США в июне 2018-2019 финансового года составил 8,476 миллиарда долларов против дефицита в 207,768 миллиарда долларов в мае, тогда как аналитики, ожидали показателя в 6,4 миллиарда долларов.