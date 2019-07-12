ВАШИНГТОН, 12 июл /ПРАЙМ/. Глава программы Boeing 737 MAX Эрик Линдблад уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс, об этом своим сотрудникам в четверг сообщил президент подразделения "Коммерческих самолетов" Boeing Кевин Маккаллистер.

"Я благодарен Эрику Лидбланду за его лидерство и неустанную поддержку программы 737 в последние 12 месяцев, в это время он сталкивался и отвечал на ряд сложнейших вызовов, с которыми когда-либо встречалась наша компания… Эрик посвятил 34 года своей карьеры компании Boeing… Я всегда восхищался им… Марк Дженкс займет этот пост, чтобы возглавить эту программу", — говорится в письме Маккаллистера сотрудникам, которое предоставила в распоряжение РИА Новости пресс-служба компании.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.