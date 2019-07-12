МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Принадлежащее столичным властям "Управление гражданского строительства" (УГС) и крупнейший российский девелопер ПИК практически сравнялись в первом полугодии по объемам ввода жилья в Москве и стали крупнейшими застройщиками жилой недвижимости столицы, следует из данных Мосгосстройнадзора, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.

По статистике ведомства, в январе-июне ПИК построила в Москве 372,9 тысячи квадратных метров жилой недвижимости (всего десять объектов), а УГС возвело 370 тысяч квадратных метров (13 объектов).

В тройку лидеров по объемам ввода жилья в городе также вошло ООО "Рождествено", связанное Capital Group и занимающееся строительством одного ЖК – "Мир Митино". Эта компания сдала в эксплуатацию три корпуса общей площадью 213,7 тысячи квадратных метров.

На четвертой строчке рейтинга московских застройщиков жилья оказалась компания "Эталон" (четыре объекта на 200 тысяч "квадратов"), а на пятой – АО "Маломосковия" (один объект на 162,7 тысячи "квадратов"). Как уточнили РИА Недвижимость в риелторской компании "Метриум", "Маломосковия" связана с компанией "Шатер девелопмент" Михаила Хубутия. "Попадание в пятерку крупнейших застройщиков столицы в первом полугодии, очевидно, связано с вводом ЖК "1147", – отметили в риелторской компании.

Шестую позицию заняла группа ЛСР, чья московская структура за полгода построила 154,7 тысячи квадратных метров, седьмую – АО "Инвесттраст", строящее ЖК "Новые Ватутинки" и сдавшее в январе – июне 139,3 тысячи квадратных метров. "Инвесттраст" принадлежит бывшему председателю правления Собинбанка и экс-совладельцу девелопера "Масштаб" Сергею Кириленко.

На восьмое место по объемам строительства жилья в столице в первом полугодии попало АО "Завод железобетонных изделий №23" (объем ввода 139 тысяч квадратных метров) – застройщик ЖК "Черняховского, 19", который группа ПИК приобрела у компании "Главстрой" и на своем сайте обозначает как собственный проект.

Наконец, девятая и десятая строчка достались корпорации "Грас" (138,8 тысячи квадратных метров) и ООО "Стадион "Спартак" (133 тысячи квадратных метров). Последнее строит жилой комплекс "Город на реке Тушино 2018", девелопером и инвестором проекта считаются структуры совладельца и вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна.

Также Мосгосстройнадзор назвал трех крупнейших застройщиков апартаментов в столице. Больше всего в январе-июне сдало АО "Управляющая компания "Динамо". Эта компания, принадлежащая ВТБ, реализует проект "ВТБ Арена Парк" возле стадиона "Динамо" и возвела в 2019 году 487 апартаментов площадью 174 тысячи квадратных метров.

Структура "Галс-Девелопмент" ООО "Искра-Парк" в свою очередь построила 772 апартамента на Ленинградском проспекте, владение 35, площадью 116,8 тысячи квадратных метров.

Наконец, в тройке крупнейших застройщиков апартаментов в Москве оказалось и ООО "Меджиком". Моссгосстройнадзор сообщает о сдаче 213 апартаментов на 27,4 тысячи "квадратов" на Ленинском проспекте, 38. По этому адресу раньше размещалась гостиница "Спутник". Само же ООО "Меджиком" через ООО "Группа отелей "Спутник" аффилировано с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

По данным Мосгосстройнадзора, всего в первом полугодии 2019 года в Москве сдали 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что почти в четыре раза превышает итоги января-июня прошлого года.