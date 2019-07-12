МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В Басманный суд Москвы поступили материалы о заключении под стражу замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, которому вменяют дачу взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2019 года в отношении заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Иванова Алексея Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ", — рассказала Царева.

По ее словам, следствие также просит арестовать директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

В четверг ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, посетивший Иванова в изоляторе временного содержания, сообщил РИА Новости, что тот подал в отставку, в ПФР это пока не подтвердили.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил РИА Новости, что ПФР оказывает содействие следствию. В Минтруде РИА Новости также сообщили, что министерство "содействует ходу расследования".