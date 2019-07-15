МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров, а сегмент "сверхбогатых" людей, состояние которых превышает 100 миллионов долларов, является самым большим в мире, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более одного миллиона долларов – всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более 100 миллиона долларов) стал самым крупным — 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе — 28%", — отмечают авторы исследования.

На втором месте в России по доле в общем объеме частного капитала, но самый многочисленный, — сегмент с состоянием до 250 тысяч долларов (39%). Доля инвестируемого капитала в общем объеме частного капитала в 2018 году в России составила 81%, в среднем по региону Восточной Европы — 74%, в мире – 59%.

В мировом масштабе количество долларовых миллионеров увеличилось на 2,1%, до 22,1 миллиона человек в 2018 году. На их долю сегодня приходится половина всех личных финансовых активов в мире. Наибольшая концентрация миллионеров по-прежнему наблюдается в Северной Америке.

Однако в следующие пять лет, с 2018 по 2023 годы, наиболее быстрый рост числа миллионеров ожидается в Азии (за исключением Японии) — на 10,1%, Африке — на 9,8%, и Латинской Америке — на 9,1%. Общее число миллионеров во всем мире должно достичь к 2023 году 27,6 миллиона человек.