ПЕКИН, 15 июл /ПРАЙМ/. Китайско-пакистанский экономический коридор будет выгоден всей Центральной Азии, так как значительно упростит логистику в регионе, его противниками остаются только Индия, США и те, на кого подействовала их пропаганда, заявил РИА Новости бывший секретарь по иностранным делам МИД Пакистана Рияз Хокар.

"Пакистан был одной из первых стран, кто на 100% поддержал Китая по инициативе "Один пояс, один путь", и Китайско-пакистанский экономический коридор – это только часть этого колоссального проекта. И это именно пакистанская сторона попросила помощи у Китая для улучшения инфраструктуры в нашей стране", — рассказал Хокар.

Он отметил, что "не в каждой стране знают, что такое постоянное массовое отключение электричества, нам необходимо было решить эту проблему, и проект Китайско-пакистанский экономический коридор первоначально был направлен на то, чтобы развить систему энергоснабжения в стране".

"Если говорить о том, как в Пакистане относятся к этому сотрудничеству, то я бы сказал, что 95% населения полностью поддерживают то, что Китай делает для Пакистана. История наших отношений очень продолжительна, их основа крепка, если завтра провести опрос общественного мнения, что я уверен, что 95% населения скажут, что Китай – лучший друг Пакистана", — добавил он.

При этом, комментируя утверждение о том, что многие в самом Пакистане критикуют проект и заявляют, что это долговая ловушка для страны, собеседник агентства заявил, что "некоторые люди задаются вопросом о том, как Пакистан выплатит обратно настолько большие суммы, проект предусматривает вложение 46 миллиардов долларов, но это не означает, что 46 миллиардов уже переведены Пакистану, контракт между нашим правительством и правительством Китая только на 6 миллионов, и для нас не будет никаких проблем, чтобы выплатить эту сумму".

"И незначительная часть тех, кто выступает против, — это люди, которых мотивируют внешние силы. Кто выступает против Китайско-пакистанского экономического коридора? Две страны – Индия и США, и эти две страны провели крупную пропагандистскую кампанию и в СМИ, и в политических кругах, тем не менее, большая часть населения, правительства, армии Пакистана хотят, чтобы этот проект был реализован. Мы намерены пройти этот путь до конца, и мы сделали все, что в наших силах, несомненно, есть проблемы, но наша позиция очень четкая", — подчеркнул Хокар.

"Китайско-пакистанский экономический коридор – это, по сути, дорога, которая уже была там, это не что-то новое, она была построена в 1960-х, это дорога от перевала Хунджараб в Пакистан и до порта Гвадар. И это не только проекты по энергетике, но также и развитие новых экономических зон вдоль этой дороги, что благоприятно для торговли, не только для Китая, но и для всех стран Центральной Азии, и для России в том числе", — сообщил он.

По словам Хокара, предполагается, что проект станет успешным для всех, не только для Пакистана.

"Мы приветствуем Россию здесь, если вам нужно отправить товары в Карачи сейчас, то вы выберете маршрут через Европу, через Средиземное море и Суэцкий канал, если же использовать Китайско-пакистанский экономический коридор – то в России вы грузите товары и, грубо говоря, через 10 дней они в Пакистане", — пояснил бывший дипломат.

Китайско-пакистанский экономически коридор — инфраструктурный проект на сумму 46 миллиардов долларов, средства в который инвестирует КНР. В рамках проекта предполагается посредством широкой сети автомобильных и железных дорог соединить пакистанский юго-западный портовый город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

Индия выступает против этого проекта, так как строительство коридора подразумевает экономическую деятельность КНР и Пакистана на территории региона Гилгит-Балтистан. Это часть исторического района Кашмир, который является спорной территорией для Индии и Пакистана. Исламабад контролирует Гилгит-Балтистан, Нью-Дели считает регион своей территорией.