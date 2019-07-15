МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова подозревают в совершении мошенничества в составе организованной группы.

МВД заподозрило бизнесмена Мазурова в крупном мошенничестве >>

"Подобно мотивировка изложена в ходатайстве об избрании меры пресечения. В качестве дополнения хочу обратить внимание суда на то, что подозреваемый совершил преступление в составе организованной группы, избрание иной меры может повлечь то, что Мазуров будет связываться с соучастниками преступления, повлияет на показания свидетелей или попытается скрыться", — сказал следователь в суде, не раскрывая при этом фабулу дела.

Как сообщал Сбербанк, дело возбуждено в связи с тем, что, по заявлению банка, Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также ущерб был причинен и самому заводу.

Сбербанк признан потерпевшим по делу Мазурова, представитель банка участвует в заседании, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

По заявлению судьи, Мазуров подозревается в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По этой статье ему грозит до десяти лет колонии.

"ПАО "Сбербанк" выдал кредит на 1 млрд 806 млн 700 тысяч рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределили по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" данный кредит возвращен не был", — следует из материалов дела.

По информации "Нового потока", Мазурова задержали в субботу по прилету в Москву из зарубежной командировки. В МВД России сообщили, что бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов — в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.