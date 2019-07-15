ВАШИНГТОН, 15 июл /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал обсудить вопрос запуска криптовалюты Libra, создаваемой 28 компаниями, включая дочку Facebook, на встрече министров финансов "Большой семерки", об этом глава американского минфина заявил на пресс-конференции в Белом доме в понедельник.

"Мы обсуждали это на встрече "Большой двадцатки", и я подниму этот вопрос на встрече министров финансов "Большой семерки" на этой неделе во Франции", — сказал он.

Мнучин отметил, что минфин США обеспокоен тем, что Libra может быть использована для отмывания денег либо финансирования терроризма. Поэтому она, "как и любая другая финансовая система, должна стать объектом финансового регулирования США".

По его словам, создателям Libra "предстоит долгий путь", чтобы убедить минфин в том, что эта криптовалюта отвечает всем требованиям. "Это вопрос национальной безопасности", — подчеркнул Мнучин.

Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. В США на уровне экспертов и властей активно обсуждаются перспективы этой системы. В частности, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл рассказал ранее в конгрессе, что пару месяцев назад регулятор провел встречу с представителями Facebook по вопросу Libra, на встрече поднимался вопрос обеспокоенности ФРС в связи с ее ожидаемым запуском.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и рекомендовал Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.